COVID-19 :

Les retraités et retraités recevront la prime de Noël pour le mois de décembre ou Salaire annuel supplémentaire (SAC). Au début, on ne savait pas si ce paiement allait être effectué, mais l’Institut de la sécurité sociale et des services aux travailleurs de l’État (ISSSTE) a publié tous les détails de la subvention.

Janvier 2021

Il directeur général de l’ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, a publié tous les détails du bonus. 1,2 million de retraités et retraités ils recevront le montant économique dans les semaines à venir et 13,5 millions seront déposés dans ce secteur dans le but d’augmenter les montants.

Il premier paiement Le paiement a commencé le 10 décembre pour les retraités qui ne dépassent pas 21393 $ et ceux qui le dépassent le feront à partir du 17 décembre. La livraison se fera à partir du dernier numéro du DNI. Il deuxième paiement du bonus de Noël aura lieu le 4 janvier 2021.

Calendrier de paiement

Ne dépassez pas 21393 $:

DNI terminé les 0 et 1: jeudi 10 décembre DNI terminé les 2 et 3: vendredi 11 décembre DNI terminé les 4 et 5: lundi 14 décembre DNI terminé les 6 et 7: mardi 15 décembre DNI terminé les 8 et 9: mercredi 16 décembre décembre

Dépasse 21393 $:

DNI terminé les 0 et 1: jeudi 17 décembre DNI terminé les 2 et 3: vendredi 18 décembre DNI terminé les 4 et 5: lundi 21 décembre DNI terminé les 6 et 7: mardi 22 décembre DNI terminé les 8 et 9: mercredi 23 décembre décembre