COVID-19 :

Les entreprises espagnoles évaluent la gravité de la crise économique et ses conséquences pour l’économie espagnole. Le président de Téléphone, José María Álvarez-Pallete, a prédit que “malheureusement, il nous faudra deux ans” pour sortir de la crise du coronavirus, en tenant compte du fait qu’il quelque chose «d’imprévisible».

Álvarez-Pallete a évoqué la reprise en Espagne après la pandémie. À votre avis, ce sera plus rapide si les fonds européens arrivent le plus tôt possible, en tenant compte du fait que le vaccin est plus proche et l’immunité aussi.

“Ce n’est pas une opportunité de réhabiliter un bâtiment qui a été touché par un tremblement de terre, mais plutôt, avec des fondations très solides telles que les institutions que nous avons et le pays que nous sommes, de construire un bien meilleur bâtiment que celui que nous avons”, a-t-il déclaré. a souligné le PDG de Telefónica.

Álvarez-Pallete a fait remarquer que l’Espagne a une opportunité “unique” qu’elle ne peut pas manquer de changer de modèle de production et dépend d’elle-même, puisqu’elle a la financement nécessaire, l’avantage concurrentiel d’appartenir à l’Europe, d’institutions solides et d’entreprises dynamiques. «Nous avons l’opportunité de profiter des 40 prochaines années puisque nos parents ont profité des 40 dernières», a influencé.

Il a évoqué Les budgets généraux de l’État, qui doivent compter sur des fonds européens, qui doivent être, selon eux, destinés à la numérisation et à la durabilité de l’économie. Cependant, Álvarez-Pallete a refusé de se lancer dans l’évaluation des mesures fiscales controversées incluses dans les comptes publics, bien que CEOE, l’organisation commerciale à laquelle Telefónica appartient, ait clairement parlé.

Il a également précisé que la bourse a connu une “bonne semaine”, aidée par le taux de participation élevé aux élections américaines et la proximité du vaccin, rapporte Efe.

Sur la réglementation du secteur de télécommunications, a estimé qu’il était devenu «obsolète» car les opérateurs de télécommunications et les plates-formes vocales et de messagerie ne sont pas sur un pied d’égalité. “S’ils veulent concurrencer les mêmes services, ils doivent avoir les mêmes règles du jeu”, a-t-il déclaré.

Élections aux États-Unis

Concernant la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle aux États-Unis, Alvarez-Pallete Elle s’est bornée à qualifier le taux de participation élevé de “bonne nouvelle”, car dans les élections de n’importe quel pays, quels que soient les résultats, plus ils ont de participation, plus ils seront représentatifs, rapporte Europa Press.

De plus, il a souligné l’importance de tout ce qui peut produire de la stabilité et s’est souvenu du incertitudes électorales, jusqu’à ce qu’ils soient résolus, pèsent sur les marchés, qui se sont redressés ces derniers jours et ont conduit à Téléphone pour monter de 20% en Bourse.

Dans ce sens, il a ajouté que le fait qu’il y ait eu un grand participation aux élections américaines, que le vaccin est plus proche et que l’économie peut se redresser plus rapidement, sont des facteurs qui sont affectés «positivement», en particulier les marchés qui avaient le plus souffert «et l’Espagne avait plus souffert que la moyenne».