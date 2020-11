COVID-19 :

le Jours de repos des grands tours de cette année ont concentré autant de tension qu’une étape reine, en raison de la menace de cet ennemi invisible qui peut renvoyer des cyclistes et des équipes entières chez eux, ce qui peut altérer le développement et le résultat d’une compétition pour un positif dans un PCR . Le Tour de France, le premier chronologiquement sur le calendrier de fortune, a quitté Nice enveloppé dans un sentiment que je n’irais pas à Paris. Le premier jour de repos a touché le drame avec quatre cas d’assistants dans quatre équipes, lorsque deux dans la même équipe signifiait la disqualification, mais le lundi suivant en est sorti indemne. Cela a laissé une aura de tranquillité, une bataille gagnée par le cyclisme, qui s’est effondrée comme un château de cartes au Giro d’Italia, frappé par une seconde vague de pandémie et par un excès de confiance aux conséquences graves, avec plusieurs cyclistes célèbres infectés: Steven Kruijswijk, Simon Yates … Le Giro a également atteint Milan, mais il portait le sentiment que quelque chose avait été mal fait, que la bulle avait éclaté.

La Retour en Espagne a commencé avec ces précédents, dans une vague montante, et a eu territoires confinés, en état d’alerte. Le plus difficile encore. La Vuelta a déjà passé ses deux jours de repos sans points positifs dans les équipes et dans l’organisation. Ce mardi, 681 négatifs ont été annoncés. Il y a des raisons de voir Madrid en arrière-plan. Sans confiance, mais avec réalisme. Unipublic a su monter des bulles efficaces, notamment celle qui protège les équipes au départ, les buts et les hôtels. Le résultat fait honneur à l’organisateur, mais aussi au sérieux des équipes elles-mêmes et, pourquoi pas le dire, d’un public qui a accepté l’invitation à rester à la maison. La Vuelta est saine. Il ne manque qu’une dernière poussée. Avec une égale prudence. La clé du succès.