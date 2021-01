COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté l’espérance de vie des gens en raison de l’avancement des États-Unis, ont découvert des chercheurs des universités de l’USC et de Princeton, selon une étude publiée jeudi.

Les chercheurs prévoient qu’en raison des plus de 336000 décès dus à une pandémie aux États-Unis en 2020, l’espérance de vie à la naissance des Américains diminuera de 1,13 an à 77,48 ans, selon l’étude publiée dans les Actes de la National Academy of Les sciences.

Il s’agit de la plus forte diminution annuelle de l’espérance de vie depuis au moins 40 ans et de l’estimation de l’espérance de vie la plus basse depuis 2003.

Le déclin de l’espérance de vie sera probablement encore plus prononcé dans les communautés noires et hispaniques. Pour les Noirs, les chercheurs prévoient que leur espérance de vie chuterait de 2,10 ans à 72,78 ans et de 3,05 ans pour les Latinos à 78,77 ans.

Les Blancs sont également touchés, mais leur déclin prévu est bien moindre, de 0,68 an à 77,84 ans.

Dans l’ensemble, l’écart d’espérance de vie entre les Noirs et les Blancs devrait s’élargir de 40%, passant de 3,6 ans à plus de 5 ans, preuve supplémentaire de l’impact disparate de la maladie sur les populations minoritaires.

«Notre étude examine l’effet de ce nombre de morts sur l’espérance de vie à l’échelle nationale, ainsi que les conséquences pour les groupes marginalisés», a déclaré l’auteure de l’étude Theresa Andrasfay, stagiaire postdoctorale à la Leonard Davis School of Gerontology. USC.

“L’effet disproportionné de la pandémie du COVID-19 sur l’espérance de vie des Afro-Américains et des Latinos est probablement dû à leur exposition accrue via leur lieu de travail ou leurs contacts avec la famille élargie, en plus de recevoir des soins médicaux de moindre qualité conduisant à plus d’infections et à de pires résultats. “

Les agents de santé ont reçu leur vaccin et se sont lancés dans la tâche d’informer la communauté de ses effets.

Le COVID-19 semble avoir éliminé une grande partie des progrès réalisés dans la réduction de l’écart d’espérance de vie des Noirs et des Blancs depuis 2006. Les Latinos, qui ont constamment connu une mortalité plus faible que les Blancs, un phénomène connu sous le nom de “paradoxe” Latina “, ils verraient l’avantage de survie de plus de trois ans sur les Blancs réduit à moins d’un an.

«L’énorme diminution de l’espérance de vie des Latinos est particulièrement choquante étant donné que les Latinos ont des taux plus faibles que les populations blanches et noires de la plupart des maladies chroniques qui sont des facteurs de risque de COVID-19», a déclaré le co-auteur de l’étude Noreen Goldman, professeur Hughes-Rogers de démographie et d’affaires publiques à la Princeton School of Public and International Affairs.

“La bonne santé générale des Latinos avant la pandémie, qui aurait dû les protéger du COVID-19, a mis à nu les risques associés au désavantage social et économique.”