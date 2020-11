COVID-19 :

Goran Huskic est gros, très gros, comme un cyclope, bien qu’il ne fasse pas partie de ces centres qui regorgent de muscle. Le virus ne répare pas les corps qu’il envahit et a également surnommé ce pivot qui fait partie de l’ACB depuis longtemps, après son premier passage au LEB. «Cela a été le plus dur de ma carrière», résume-t-il lors de sa présentation officielle. Il ne se souviendra bien sûr pas de ce 2020 très affectueusement. En janvier, il a dû se faire opérer à la cheville, puis vint l’accouchement, la contagion, sachant que ça ne comptait pas pour Penarroya … Alors maintenant il est heureux, sachant à quel point c’est important pour un Bilbao Basket qui voit la lumière grâce à tout ce qu’il génère sur la piste.

«Le début a été difficile, mais chaque jour je me sens mieux», dit-il. Le virus l’a saisi intensément et il a été enfermé pendant près d’un mois. «Les 3-4 premiers jours, j’ai eu de graves symptômes de fièvre et de douleurs musculaires, cela vous brûle beaucoup. Puis ils ont disparu, mais j’ai dû continuer en quarantaine car je continuais à être testé positif », avoue-t-il. Maintenant, il traîne les conséquences logiques de la faiblesse, un processus que son partenaire Hakanson va répéter, qui a été testé positif la semaine dernière. “Je suis ici depuis deux semaines et je me sens déjà comme un de plusIls m’ont reçu très chaleureusement », sourit les cinq Serbes. Son choix de Miribilla est bien fondé: «Depuis que je suis petit et que j’ai commencé à suivre le basket, j’ai vu Bilbao Basket en Euroligue, Eurocup … avec Mumbrú, avec Salgado, avec Banic … Ce club a un grand nom en Europe. Je fus ravi”. En fait, il avait de bonnes références de Lolo Encinas, actuel entraîneur adjoint, et Salgado lui-même, avec qui il a coïncidé à Gipuzkoa.

Maintenant l’équipe a deux semaines pour profiter de la victoire contre le Betis, cela l’a fait sortir de la zone de relégation. Il vous aidera dans une intégration complète après le départ de Jones sur le chemin de Cholet. «Il est toujours préférable d’apprendre et de s’améliorer pendant que vous gagnez que le contraire, mais ce n’est qu’un match et il y a beaucoup de travail à faire. Gagner peut motiver un peu plus et rendre les gens plus positifs, gagner vous donne cette touche de vie et il faut en profiter », conclut-il.