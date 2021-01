COVID-19 :

. –– Les hospitalisations de patients atteints de COVID-19 aux États-Unis sont à leur apogée, ce qui a conduit les établissements médicaux à éprouver des difficultés à trouver des espaces pour localiser des patients supplémentaires.

Les médecins de Santa Clara, en Californie, doivent traiter certains patients gravement malades aux urgences, car il n’y a tout simplement pas de place dans les unités de soins intensifs. “Souvent, le seul moment où nous pouvons transférer quelqu’un, c’est lorsqu’un patient COVID-19 meurt.” Cela a été mis en garde ce jeudi par le Dr Marco Randazzo, médecin urgentiste, lors d’une conférence de presse.

Le Dr Ahmad Kamal du centre médical de la vallée de Santa Clara a déclaré qu’ils étaient confrontés à des conditions anormales. “Il est clair que nous ne sommes pas au bout du tunnel ou hors de danger, nous sommes dans la partie la plus sérieuse.”

Plus de 21 000 patients atteints de covid-19 sont hospitalisés en Californie. Et environ 4 500 d’entre eux sont dans des unités de soins intensifs.

À la fin de 2020, les États-Unis ont continué de battre des records quotidiens de décès et d’hospitalisations dus au COVID-19.

Les hospitalisations liées au coronavirus ont monté en flèche en décembre. Les États-Unis ont marqué un nouveau sommet du nombre quotidien de patients hospitalisés avec 125 379, selon le Covid Tracking Project.

Le nombre de patients hospitalisés pour le covid-19 a grimpé en flèche

Comme le nombre de patients hospitalisés a grimpé de plus de 25% en décembre, le nombre moyen de décès signalés chaque jour a également augmenté de manière significative.

Plus de 3740 décès dus au coronavirus ont été signalés mercredi. C’est le montant le plus élevé enregistré en une seule journée pendant la pandémie et le deuxième jour consécutif, le record a été battu, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Et les perspectives pour ce mois de janvier sont sombres. Plus de 80000 Américains pourraient mourir du COVID-19 dans les trois prochaines semaines. basé sur une prévision conjointe des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

La projection est appelée progression de la distribution des vaccins. Cependant, selon les experts, la mise en œuvre a été plus lente que prévu. Les vaccins n’auront un impact significatif qu’une fois qu’ils seront largement disponibles au public, ce qui pourrait ne pas se produire avant l’été, ont déclaré des experts.

Et de nombreux États signalent des tendances alarmantes.

En Géorgie, le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 est plus du double de ce qu’il était il y a à peine six semaines. Les responsables se préparent à nouveau à utiliser le grand centre de convention d’Atlanta comme centre médical pour traiter le nombre de cas. Le Georgia World Congress Center “commencera à accepter des patients plus tard cette semaine”, avec 60 lits disponibles, a rapporté jeudi le gouverneur Brian Kemp.

Le Mississippi et la Louisiane ont enregistré mercredi leur plus grand nombre de cas en une seule journée.

Les responsables de la Nouvelle-Orléans ont appelé à une “extrême prudence” le soir du Nouvel An. Pendant ce temps, les installations intérieures des bars, des brasseries et des lieux de divertissement pour adultes en direct ont fermé jeudi.

Au Nevada, il y avait un message similaire. Le gouverneur Steve Sisolak a exhorté les habitants à éviter les activités à haut risque pour ralentir la propagation du virus.

«Je sais que les gens veulent fêter la fin de 2020, et je ne leur en veux pas. Mais si nous ne commençons pas à prendre des décisions intelligentes au début de 2021, nous ressemblerons à beaucoup plus et nous sentirons beaucoup plus comme 2020 que n’importe lequel d’entre nous ne le souhaiterait ”, a déclaré le gouverneur.

Le Texas a signalé un nombre record d’hospitalisations pour la quatrième journée consécutive ce jeudi.

Le comté de Los Angeles en Californie a franchi une étape sombre mercredi: il a dépassé le total de 10000 décès dus au covid-19.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré à Jake Tapper de CNN: “C’est ce que nous craignions tous.”

En ce sens, il a exhorté les gens à prendre leurs résolutions du Nouvel An pour rester à la maison et ainsi aider à arrêter la propagation du virus.

“Nous allons encore avoir nos jours les plus sombres et les plus difficiles”, a déclaré Garcetti.

“Nous devons faire un meilleur travail” dans la distribution des vaccins, déclare un responsable

Plus de 2,7 millions de doses du vaccin ont été appliquées, selon les derniers chiffres du CDC. De plus, plus de 12,4 millions ont été distribués aux États-Unis.

Les chiffres sont encore loin des 20 millions de vaccins initialement promis par les officiels d’ici la fin de l’année.

«Nous avons littéralement 10 millions de doses sur les tablettes à travers le pays, en attente d’être injectées. Nous avons besoin d’événements (de vaccination) », a déclaré jeudi l’analyste médical de CNN, le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington. “Nous avons besoin de grands événements dans les stades de football et les hippodromes”, a-t-il ajouté.

“Nous devons passer en mode de vaccination de masse, et nous devons le faire maintenant”, a-t-il insisté.

Les chefs d’État et locaux ont également fait part de leurs préoccupations concernant la lenteur.

À New York, les responsables ont annoncé un plan pour administrer des vaccins à 1 million de personnes d’ici la fin du mois de janvier. Ce qui étend le chiffre aux 88 000 personnes qui ont actuellement reçu une dose.

Le premier de plusieurs centres de vaccination gérés par la ville, dans des endroits comme les gymnases scolaires, ouvrira à la mi-janvier dans les quartiers les plus touchés, a déclaré jeudi le commissaire à la santé de la ville, Dave Chokshi.

En général, le CDC a recommandé que les agents de santé de première ligne et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers à recevoir les vaccins. Mais, un nombre croissant d’États élargissent leurs listes d’éligibilité.

En Louisiane, un nombre limité de personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que les agents de santé ambulatoires, peuvent commencer à se faire vacciner avec des rendez-vous dans les pharmacies de l’État à partir de la semaine prochaine, a déclaré jeudi le gouverneur John Bel. Edwards. Les pharmacies commenceront à recevoir les vaccinations pour ces personnes lundi.

Les responsables géorgiens ont déclaré qu’ils prévoyaient d’ajouter les adultes de 65 ans et plus, les agents des forces de l’ordre, les pompiers et les premiers intervenants comme éligibles pour recevoir un vaccin. En Virginie occidentale, les personnes de 80 ans et plus pourraient se faire vacciner à partir de mercredi, a déclaré le gouverneur.

Au Nevada, des responsables ont déclaré que les personnes âgées de 75 ans et plus seraient incluses dans le niveau 2 du plan de distribution du vaccin covid-19 de l’État. Aussi qu’ils seront vaccinés en même temps que le premier groupe de travailleurs de première ligne du Nevada. Les résidents entre 65 et 74 ans et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants feront partie du groupe de niveau 3. De même que le deuxième groupe de travailleurs essentiels.

Trois États enregistrent des cas de la variante britannique de la covid-19

Les responsables de trois États ont signalé cette semaine des cas d’un variant de covid-19 identifié pour la première fois au Royaume-Uni. Cette souche, selon les experts, est plus transmissible que les précédentes.

En Floride, des responsables de la santé ont déclaré jeudi que les résultats des tests préliminaires montrent qu’un homme, dans la vingtaine et sans antécédents de voyage, dans le comté de Martin possède la variante britannique.

Les responsables de la santé californiens ont annoncé mercredi que la variante avait été détectée chez un homme de 30 ans de San Diego. La personne n’est pas hospitalisée et a eu très peu d’interactions sociales au cours de sa période potentiellement contagieuse.

“Comprendre que vous êtes ici à San Diego souligne vraiment l’importance de ce que nous demandons et nous continuons de demander à tout le monde de faire”, a déclaré le superviseur du comté de San Diego, Nathan Fletcher. «Portez une protection faciale. Évitez tout contact étroit avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas. Évitez les grands environnements intérieurs et ne quittez pas votre maison à moins que cela ne soit indispensable.

Le premier cas connu de la variante britannique aux États-Unis était au Colorado, ont déclaré des responsables de l’État plus tôt cette semaine. Au moins 29 pays ont signalé des cas de la variante, selon les rapports de CNN.

Les données suggèrent que la nouvelle variante de covid-19 a circulé sans être détectée aux États-Unis et qu’elle a été transmise de personne à personne, a déclaré le CDC.

«Les autorités de santé publique du Colorado ont détecté une variante qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. C’était chez une personne qui n’a rapporté aucun antécédent de voyage. L’absence d’historique de voyage signalé suggère que cette variante a été transmise de personne à personne aux États-Unis », a déclaré le Dr Henry Walke, responsable des incidents Covid-19 du CDC.

Il n’y a aucune preuve que la variante provoque des symptômes plus graves ou un risque accru de décès, a déclaré Walke. Cependant, cela pourrait conduire à plus de cas et «mettre encore plus de pression sur nos systèmes de santé surchargés», a-t-il ajouté.

Mais les vaccins qui sont distribués dans tout le pays protégeront probablement contre la variante. C’est ce que le sous-secrétaire à la Santé, l’amiral Dr Brett Giroir, a déclaré mercredi à CNN.

“Nous espérons, nous n’avons pas testé à 100%, mais nous le ferons bientôt, nous espérons que les vaccins qui sont administrés ou en développement couvrent très bien cette souche”, a déclaré Giroir.

