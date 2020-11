COVID-19 :

(CNN espagnol) – Comme tous les vendredis, le Dr Elmer Huerta répond à certaines des questions du public sur le covid-19.

Dans cet épisode, nous répondons pourquoi le dexaméthasome ne doit pas être consommé à titre préventif contre le coronavirus, nous expliquons si une personne peut présenter le covid-19 plus d’une fois et s’il est utile de laver les vêtements après une sortie pour éviter le contagion avec la maladie.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Spotify ou votre plateforme de podcast préférée ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous allons répondre à certaines des questions qui nous ont été posées dans notre compte @DrHuerta.

Questions sur le test Covid-19

@drhuerta Dr combien de temps attendre qu’un patient covid après 2 semaines de traitement et 15 jours de quarantaine apparaisse dans un test IgG rapide? – CESAR LUIS BARDALES (@ celuba04LUIS) 4 juin 2020

Le test rapide ou sérologique commence à être positif une semaine après l’infection et peut rester positif pendant quelques semaines par la suite.

L’immunoglobuline M est la première à apparaître et elle est également la première à disparaître. L’immunoglobuline G apparaît plus tard et peut également disparaître en quelques semaines.

@drhuerta dr si j’étais négatif pour les IgM et positif pour les IgG au test Covid-19, je peux retourner au travail sereinement, même si mon travail est dans un élevage de crevettes où il y a un grand nombre de personnes

Je vous félicite pour votre podcast – André (@ Drane_91) 3 juin 2020

Si vous avez été testé positif uniquement pour les IgG et négatif pour les IgM, cela signifie que votre maladie date de plusieurs semaines et que vous pourriez retourner au travail. Mais par respect pour les autres, vous devez porter un masque et rester à distance des clients et des collègues.

@drhuerta Bonjour docteur. Je vous salue de l’Équateur 🇪🇨. Comment expliquer qu’une personne avec une PCR positive pour Covid 19, avec des images tomographiques compatibles avec la maladie, deux mois plus tard soit testée pour les anticorps et des tests négatifs pour l’IGG et l’IGM? – Janeth (@jabece) 3 juin 2020

Bonne question, Janeth.

Pour les résultats cliniques que vous mentionnez, le patient avait le covid-19. Il est possible que la personne n’ait pas produit une quantité suffisante d’anticorps pour être détectée après deux mois ou que, bien qu’ayant produit une quantité adéquate d’anticorps, ceux-ci aient disparu au cours de cette période.

@drhuerta bonjour Dr. S’il vous plaît, que disent les dernières recherches sur le lavage des vêtements après avoir été dans la rue? Est-ce toujours nécessaire? – Cecilia Urrutia (@ CeciliaUrruti19) 3 juin 2020

Comme nous l’avons expliqué dans un épisode précédent, Cecilia, cela dépend de la charge virale à laquelle vous avez été exposé. Si vous ne sortez que pour promener le chien ou si vous êtes allé au marché, il n’est pas nécessaire de laver vos vêtements.

Mais si vous deviez vous rendre à l’hôpital et que vous étiez entouré de nombreux malades, vous en avez probablement besoin.

Questions sur les traitements Covid-19

Docteur Huerta. Une connaissance prend DEXAMETASONE quotidiennement et donne à son fils également comme «prévention» à Covid-19. Votre avis s’il vous plaît? – Gabriela DH (@gaby_angelus) 4 juin 2020

Ce n’est pas vrai, Gabriela.

La dexaméthasone est un médicament de la famille des stéroïdes qui peut provoquer des effets secondaires graves. Les stéroïdes ne doivent être pris qu’avec une indication médicale précise et toujours sous surveillance.

@VeroLinaresC @drhuerta Quels types de médicaments les personnes allergiques à la pénicilline peuvent-elles prendre pour prévenir ou combattre la covid-19? #healthyblack – Braulio Montero (@BraulioMonttero) 4 juin 2020

Covid-19 est une maladie virale, Braulio, par conséquent, vous n’avez pas besoin d’antibiotiques. N’oubliez pas que les antibiotiques ne fonctionnent que contre les bactéries, pas contre les virus.

Questions sur la contagion du covid-19

Docteur Huerta, les mesures que vous expliquez dans le podcast sont-elles les mêmes pour les sites ouverts? Quelles seraient les mesures dans les lieux ouverts pour vous protéger? Je dis cela parce que dans les endroits ouverts et avec des températures supérieures à 30 ° C, le masque génère suffocation et chaleur. Merci. – Carlos H Valencia L (@ValencialTato) 4 juin 2020

Merci pour votre question, Carlos.

Vous voulez sûrement dire quand nous disons que la distance entre deux personnes doit être de deux mètres. Dans les lieux ouverts, tant qu’ils portent des masques, il faudrait que ce soit la même chose.

@drhuerta bonne journée. J’ai une question concernant le tunnel de désinfection, dans quelle mesure leur utilisation peut-elle être bonne, efficace, mauvaise ou nocive pour la personne et sa santé? Ceci pour éviter ou “éliminer” le COVID-19.

Salutations du Mexique. – Antonio Flores (@Xuanto) 4 juin 2020

Bonne question, Antonio.

L’Organisation mondiale de la santé a récemment déterminé que la désinfection des tunnels, comme vous les appelez, ne sont pas utiles pour empêcher la désinfection du nouveau coronavirus. Au contraire, ils peuvent nuire à la personne en raison des produits chimiques utilisés.

@drhuerta Vers la mi-mars, j’ai eu de fortes douleurs à la poitrine pendant deux à trois jours quand j’ai respiré profondément, fièvre 37,7, 8, léger inconfort, est-ce que ça pourrait être Covid? – Fabi (@fabiolaviva) 3 juin 2020

Bonjour fabi. Ces symptômes sont très évocateurs du nouveau coronavirus, mais ils pourraient également avoir été causés par une autre maladie.

Si à ce moment-là il y avait déjà covid-19 dans votre ville et que vous étiez exposé, il s’agissait peut-être du virus. En tout cas, c’est déjà arrivé.

Dr, pourriez-vous aborder les risques de contracter le COVID par la prise de nourriture? Par exemple, quel aliment est plus ou moins sûr. Merci – POPEYE (@ popeye1831) 3 juin 2020

Bonne question, Popeye.

Bien qu’il ait été trouvé dans les fèces et le sperme, il n’a pas été prouvé que le nouveau coronavirus puisse être transmis par voie orale ou être une maladie sexuellement transmissible.

Jusqu’à présent, il est admis que la maladie se propage par les voies respiratoires

Autres questions sur le coronavirus

@drhuerta Une personne peut-elle avoir COVID19 3 fois, merci – Patricia Pinto Bermudez (@ pattyromero11) 4 juin 2020

Ce n’est pas connu, Patricia.

Il est trop tôt pour savoir si le covid-19 se comporte comme le rhume et il est possible qu’il se répète ou, au contraire, soit similaire à la varicelle qui se reproduit rarement chez le patient.

@drhuerta est-il vrai que l’asymptomatique se découvre en lui faisant sentir le vinaigre? Si vous ne le sentez pas, vous avez Covid-19 – Martha Rodriguez H. (@martha_rod_hoy) 4 juin 2020

Cela pourrait être vrai, si le seul symptôme de la personne est un manque d’odeur. Ce qui est très rare, mais possible.

@drhuerta Quelle est la différence entre être immunisé et asymptomatique du Covid-19? – Martha Rodriguez H. (@martha_rod_hoy) 4 juin 2020

Excellente question, Martha.

Être immunisé signifie que la personne a déjà passé la maladie, c’est-à-dire qu’elle a déjà acquis une immunité. Être asymptomatique signifie que vous avez la maladie, mais que, pour des causes inconnues, elle ne provoque pas de symptômes.

@drhuerta si l’on a de petites blessures à la main et attrape des objets infectés, peut-on être infecté? @VeroLinaresC – Henry Laureano (@Jogopendex) 3 juin 2020

Bonne question, Henry.

Jusqu’à présent, il est admis que la maladie se propage par la voie respiratoire et non par la circulation sanguine. Il ne se propage pas non plus par les piqûres de moustiques ou par voie orale.

Cher @drhuerta, j’ai un très gros doute, j’ai une perforation tympanique à 70%, suis-je plus susceptible d’être infecté par le covid? Dois-je porter un casque antibruit pour qu’aucun fluide externe ne pénètre? J’apprécierais votre avis, merci. – William Marolf (@ billyfriend2012) 3 juin 2020

Excellente question, William.

Il n’est pas prouvé que cela puisse arriver. Cependant, vous devez porter un bouchon d’oreille chaque fois que vous prenez une douche, entrez dans une piscine ou entrez dans l’eau de mer ou de rivière. Sinon, vous pouvez avoir des infections bactériennes de l’oreille.

@drhuerta après avoir fait la maladie covid-19, comment le patient est-il laissé: immunisé contre le virus pour être à nouveau infecté? Le système respiratoire est affecté à vie? Merci. – Andres Pressa Livia (@AndresPressa) 3 juin 2020

Bonnes questions, Andrés.

Il n’y a pas de réponse à votre première question, car on ne sait pas encore si la maladie nous laisse une immunité permanente.

Concernant le second, si vous n’avez pas eu de symptômes ou qu’ils ont été légers, vos poumons iront bien. Mais si vous avez une pneumonie, il est probable que des séquelles subsistent. C’est en pleine enquête.

