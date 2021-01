COVID-19 :

La joueuse de tennis espagnole Paula Badosa a été testée positive au coronavirus et risque d’être présente lors du tirage au sort final de l’Open d’Australie à Melbourne (8-21 février), premier Grand Chelem de la saison.

Badosa était l’un des 72 joueurs de tennis qui ont dû se conformer à une quarantaine stricte dans l’hôtel de Melbourne après qu’un positif a été détecté sur son vol vers l’Australie. Badosa elle-même a communiqué la nouvelle via ses réseaux sociaux avec ce message que nous reproduisons ci-dessous:

«J’ai une mauvaise nouvelle: comme vous le savez, depuis que je suis arrivé à Melbourne, je suis confiné dans la pièce. Aujourd’hui, le 7ème jour de quarantaine, j’ai été testé positif au COVID. Je présente des symptômes et j’espère récupérer le plus rapidement possible. hôtel où je resterai isolé et sous suivi. Ce sont des temps difficiles. Merci beaucoup pour votre soutien. Je reviendrai plus fort. Paula “.

Malgré les nouvelles, La présence de Badosa à l’Open d’Australie n’est pas encore complètement exclue, car la joueuse de tennis pourrait jouer le tournoi tant qu’elle se remet des symptômes. et testez négatif dans les tests précédents qui sont soumis avant le début du Grand Chelem.

Quelques jours avant de confirmer votre positif, Badosa elle-même a parlé à AS via un appel vidéo de la façon dont cette quarantaine se déroulait. Dans l’interview, la joueuse de tennis a déclaré qu’elle avait été testée négative au test d’Abu Dhabi avant de voler et a critiqué les mesures de quarantaine auxquelles elle a dû faire face. «Si j’ouvre la porte de la pièce, ils peuvent me sanctionner, je ne peux le faire que lorsqu’ils m’apportent la nourriture», Badosa a même avoué qu’il devra désormais affronter le processus de récupération avec l’illusion d’avoir passé le virus avant le 8 février pour faire partie de l’Open d’Australie.