(CNN espagnol) – Face au nombre record de cas de coronavirus après la saison des fêtes de fin d’année, plusieurs pays ont annoncé de nouvelles restrictions de voyage en cette deuxième année de la pandémie de covid-19.

Les autorités chiliennes ont annoncé que les citoyens et les résidents étrangers doivent présenter un test PCR négatif pour entrer dans le pays. Tout comme ceux de Colombie.

À la suite d’une suspension sans précédent des vols mondiaux lorsque la pandémie a été déclarée au premier semestre 2020, les pays ont adopté différents niveaux de restrictions de voyage allant du rejet de voyageurs de certains pays, à la demande de preuves négatives pour autoriser l’entrée, compte tenu passeports sanitaires, déclarez des quarantaines ou demandez simplement un formulaire de déclaration de symptômes.

La page Centre de voyages de l’Association du transport aérien international (IATA) contient une carte qu’elle prétend être mise à jour avec des informations provenant de compagnies aériennes et d’agences gouvernementales.

Parmi les pays les moins restrictifs figurent le Mexique, Haïti, l’Albanie et l’Afghanistan. Le Honduras, l’Uruguay, l’Algérie et la Mongolie font partie des pays soumis aux plus fortes restrictions.

Voici à quoi ressemble la carte ce 6 janvier:

Ceux qui ont les plus grandes restrictions pour voyager en période de covid-19

Dans une couleur plus foncée, les pays avec le plus de restrictions de voyage sont mis en évidence sur la carte. Le Honduras en fait partie. Ceux qui sont allés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni au cours des 21 jours précédents ne pourront pas entrer dans le pays. Deux variantes précédemment connues du coronavirus sont récemment originaires de ces deux endroits. Cette mesure ne s’applique pas aux résidents ou aux citoyens, qui doivent cependant être mis en quarantaine s’ils viennent de ces deux pays. Le Honduras demande également aux voyageurs de présenter un certificat médical avec un test de coronavirus négatif au moins 72 heures avant leur vol direct vers le Honduras. Ils acceptent les tests d’anticorps, d’antigènes et de PCR. De même, les gens doivent remplir un formulaire qui se trouve en ligne.

L’Uruguay, pour sa part, a restreint l’entrée des passagers du 20 décembre au 11 janvier, ce qui ne s’applique pas aux résidents et aux citoyens. Ceux qui ont acheté un billet pour voyager avant le 16 décembre sont également exonérés. Il existe également une restriction de transit pour les passagers, à l’exclusion des résidents de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay passant par Montevideo ou Punta del Este.

Les passagers qui peuvent se rendre dans le pays doivent soumettre un test PCR négatif et remplir une déclaration de santé et un formulaire à la frontière à l’arrivée. Il existe également des mesures pour les équipages des compagnies aériennes: ils doivent soit soumettre un test PCR négatif soit subir un verrouillage à l’arrivée. De même, ils doivent avoir une assurance maladie.

L’un des plus stricts est Trinité-et-Tobago, où les aéroports sont fermés avec des exceptions occasionnelles pour des questions de sécurité nationale.

L’Algérie et la Libye, en Afrique, ont suspendu leurs vols à l’exception des cas de rapatriements et d’urgences médicales.

Avec le moins de restrictions de voyage

Ils sont peu nombreux sur cette liste:

Pour voyager au Mexique, vous devez remplir un questionnaire pour identifier les facteurs de risque. Et rien de plus. Le Mexique dépasse 1,4 million de cas de coronavirus et 127 000 décès dus à la maladie.

Depuis l’Afghanistan, le centre de voyages IATA dit seulement que les aéroports sont ouverts. Selon les informations de l’ambassade américaine dans ce pays, aucune preuve n’est nécessaire pour voyager, les passagers ne sont pas soumis à un éventuel examen médical et il n’y a aucune restriction pour se déplacer sur le territoire.

Pour Haïti, précise l’IATA, les passagers peuvent s’attendre à un contrôle médical à leur arrivée et doivent remplir un formulaire de santé.

La Macédoine du Nord et l’Albanie, les deux autres pays de la liste, n’ont aucune restriction.

Et tous les autres?

Les restrictions de voyage en période de covid-19 varient. En Amérique latine, par exemple, en raison du covid-19, le Venezuela a suspendu ses vols jusqu’au 11 février 2021, mais autorise les vols sur les routes en provenance de la Bolivie, du Mexique et de la Turquie, ainsi que les rapatriements et les urgences médicales. Les passagers arrivant ou transitant par le pays doivent subir un test PCR négatif au moins 72 heures avant leur arrivée, ainsi que l’autorisation de débarquer, et les équipages des compagnies aériennes peuvent être soumis à la quarantaine jusqu’à leur prochain vol.

De son côté, le Brésil a suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni et demande aux passagers et à l’équipage un test PCR négatif maximum 72 heures avant leur arrivée, entre autres mesures.

En Équateur, si vous ne présentez pas de test PCR négatif effectué au maximum 10 jours avant votre arrivée, ils pourraient à l’atterrissage passer un test antigénique et vous mettre en détention. Une déclaration de santé doit également être soumise.

Aux États-Unis, il existe une restriction pour les passagers qui se sont rendus dans certains pays européens, comme le Royaume-Uni, ainsi qu’en Chine et au Brésil.

Enfin, en Espagne, il existe des restrictions pour certains passagers, à l’exception des citoyens et résidents de certains pays de l’Union européenne et du Royaume-Uni. De même, un test PCR négatif doit être présenté, à quelques exceptions près.