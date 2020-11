COVID-19 :

L’avance est confirmée par OKDIARIO ce midi: le Gouvernement de Pedro Sánchez il va imposer des mesures de contrôle plus drastiques dans les aéroports espagnols. Parmi eux, un test de diagnostic PCR négatif à l’origine, 72 heures avant l’arrivée, pour tous les voyageurs qui débarquent en Espagne depuis des zones à risque à compter du 23 novembre. L’annonce intervient quatre mois après la Organisation mondiale de la SANTE (L’OMS) l’a exigé de Sánchez et après de multiples demandes de la Communauté de Madrid.

La mesure intervient au milieu de la deuxième vague, malgré le fait que des organisations internationales telles que l’OMS la réclament depuis des mois à l’Espagne. L’agence des Nations Unies a averti par écrit en juillet que les contrôles aéroportuaires devraient être renforcés: «Des mesures et des conseils de voyage appropriés et proportionnés doivent être appliqués sur la base des évaluations des risques, régulièrement mis à jour et des informations partagées avec l’OMS. ; établir le compétences nécessaires, même dans points d’entrée, pour atténuer les risques éventuels de transmission internationale du COVID-19 et faciliter la localisation des contacts qui ont voyagé d’un pays à un autre », comme indiqué dans le procès-verbal de la réunion tenue à cette date qu’OKDIARIO a recueilli.

🛬 L’Espagne exigera que les voyageurs internationaux des pays à risque aient un PCR négatif au cours des 72 dernières heures Cette mesure s’ajoute aux contrôles actuellement effectués, tels que le contrôle de température et le contrôle visuel # COVID19 ℹ️ https://t.co/HmXCznzHdo pic.twitter.com/5M69QwY3iv – Ministère de la Santé (@sanidadgob) 11 novembre 2020

Jusqu’à présent, seules les îles Canaries, qui ont demandé l’autorisation du ministère de la Santé, a rendu les tests PCR obligatoires pour les voyageurs qui ont atterri dans leurs aéroports à partir de ce samedi. Les îles Baléares l’avaient déjà demandé, mais la Moncloa n’a pas autorisé la demande du gouvernement présidé par la socialiste Francina Armengol. Il n’a pas non plus été accordé à Madrid, après de multiples demandes ces derniers mois.

Sánchez a nié son utilité

Il faut se rappeler que Pedro Sánchez, écritureComme le montre le document publié par OKDIARIO, il a nié la nécessité de plus de contrôles à l’aéroport de Barajas. Il l’a fait le 20 juin. Et il l’a fait sur l’insistance de la présidente madrilène, Isabel Díaz Ayuso, qui exigeait depuis près d’un mois plus de contrôles et de tests PCR dans le pays d’origine des voyageurs qui viennent en Espagne.

La lettre de Pedro Sánchez envoyée personnellement à Isabel Díaz Ayuso répondait à la fameuse exigence d’un test PCR pour les visiteurs étrangers arrivant à Barajas. À la demande du président madrilène de ce que l’on appelle le «plan Barajas».

Dans ce texte, Sánchez a déclaré que «concernant la question que vous m’avez posée sur la nécessité d’adopter des mesures de contrôle à l’aéroport Adolfo Suárez Madrid Barajas, je veux également vous envoyer un message de tranquillité, dans la mesure où les mesures ont déjà été et continuent d’être appliquées », fermant la porte aux PCR revendiqués par Madrid.

Illa justifie le retard

Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a justifié ce mercredi après la réunion du Conseil interterritorial, en réponse à OKDIARIO, que le retard de quatre mois dans l’exigence des RAP dans les aéroports espagnols répond au fait que «maintenant il y a un accord sur la mobilité au niveau européen ». Cependant, depuis le début de la pandémie, d’autres pays comme l’Italie, la France ou l’Allemagne imposent déjà à leurs visiteurs de présenter un test négatif à l’origine pour entrer sur leur territoire.