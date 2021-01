COVID-19 :

Malgré les nouvelles souches de coronavirus du Brésil et d’Afrique du Sud, le gouvernement de Pedro Sanchez persiste dans la mauvaise stratégie pour empêcher la propagation de Covid. Au début de la crise, il a nié que le virus lui-même puisse être un problème et a maintenu les frontières internationales ouvertes, ce qui a provoqué l’arrivée de cas de Chine ou Italie. Plus tard, malgré les avertissements des épidémiologistes sur son fort pouvoir de contagion, il a sous-estimé l’entrée de la souche du Royaume-Uni. Désormais, l’exécutif est une fois de plus derrière l’avancée du virus en ce qui concerne les variantes identifiées au Brésil et en Afrique du Sud.

Depuis le 23 décembre dernier, lorsqu’une nouvelle mutation du virus, inquiétante pour les experts, est devenue connue de l’opinion publique, 49 vols en provenance du Brésil sont arrivés en Espagne, où cette nouvelle souche est apparue. Ces derniers jours, une nouvelle mutation est à l’étude, qui aurait son origine en Amazonie brésilienne. Les deux partagent un élément inquiétant: la mutation «E484K‘, qui pourraient “ échapper ” aux effets de la vaccination.

La souche identifiée fin décembre était localisée dans l’État de Rio de Janeiro, l’une des régions les plus durement touchées par la pandémie au Brésil. Le pays est actuellement le deuxième avec le plus de cas au monde – environ 7 millions de personnes infectées – seulement derrière les États-Unis. Le nombre de personnes décédées s’élève à 181 123, selon le ministère espagnol de la Santé.

Après la découverte de la variante, les chercheurs ont mis en garde contre sa possible propagation dans tout l’État et ont exprimé leur inquiétude quant à la vitesse de propagation.

Ces derniers jours, la Fondation Oswaldo Cruz, le plus grand centre de recherche médicale d’Amérique latine, a confirmé l’identification et la diffusion d’une nouvelle variante, originaire de l’état d’Amazonas.

Cette variante a également été identifiée au Japon, après que quatre voyageurs japonais ont visité la région amazonienne brésilienne. Les chercheurs notent que les échantillons analysés accumulent un nombre «inhabituel» d’altérations génétiques qui «ressemblent au modèle observé» dans les variantes britanniques et sud-africaines. Ces variations, ajoutent-ils, sont «un phénomène récent, probablement intervenu entre décembre 2020 et janvier 2021».

Évasion immunitaire

La raison la plus inquiétante, comme cela a été indiqué, est la mutation E484K, déjà identifiée dans la souche brésilienne rapportée en décembre.

Les chercheurs craignaient alors que l’une des mutations du variant soit localisée dans une région spécifique, le pic ou S, nécessaire pour que le virus infecte les cellules humaines. «Nous avons identifié la mutation G23012A (E484K) dans la région RBD de la protéine de pointe. Ce changement était auparavant associé à la fuite d’anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2. Cependant, une analyse plus approfondie est nécessaire pour savoir si les changements dans les nouvelles souches ont un effet important sur l’infectivité du virus, la réponse immunitaire ou la gravité de la maladie », l’étude, réalisée dans plusieurs centres de recherche par pays.

Ces derniers jours, des experts ont mis en garde contre cette mutation. “Le plus inquiétant de tous” pour son impact sur la réponse immunitaire, selon les déclarations de Ravi Gupta, professeur de microbiologie à l’Université de Cambridge, à l’..

Selon des tests de laboratoire, avec cette mutation, l’organisme semble moins reconnaître le virus, ce qui réduit l’efficacité neutralisante des anticorps. Ainsi, la nouvelle mutation “pourrait aider le virus à contourner la protection immunitaire acquise par une infection antérieure ou par vaccination”, selon le médecin François Balloux, de l’University College London, cité par le British Science Media Center. Cette «évasion immunitaire» pourrait affecter l’efficacité des vaccins.

D’autres immunologistes rejettent toujours cette possibilité. Ils soutiennent qu’il n’y a toujours aucune preuve clinique démontrant que l’un des vaccins sur le marché n’est pas efficace contre les nouvelles souches. En fait, les tests effectués jusqu’à présent sur le vaccin Pfizer et BioNTech ont montré qu’il était efficace contre 16 mutations différentes du SRAS-CoV-2, y compris jusqu’à présent des mutations hautement transmissibles telles que celles trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Les experts affirment, sur la base d’études préliminaires, que cette souche pourrait être plus transmissible.

Illa exclut la suspension des vols

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a exclu lundi de suspendre les liaisons aériennes avec l’Afrique du Sud et le Brésil après la détection des nouvelles souches.

Dans un entretien à La Sexta, Illa s’est justifié en ce que les citoyens de ces pays sont déjà tenus de présenter un PCR négatif réalisé au cours des 72 dernières heures pour entrer en Espagne.

“A partir de maintenant, nous verrons également quelles mesures nos partenaires européens prennent et sur cette base, s’il est nécessaire d’augmenter les mesures de protection par rapport à ces variantes, nous le ferons”, a déclaré Illa.

Le président de la Communauté de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a demandé ce lundi de fermer l’espace aérien espagnol aux vols en provenance de ces pays, et a critiqué le fait que le gouvernement ait déjà “agi tardivement lorsqu’il a décidé de fermer les vols avec le Royaume-Uni” après qu’une nouvelle tension s’est répandue dans ce pays.

À son époque, après avoir connu cette variante supercontagieuse au Royaume-Uni, Illa a assuré «ne pas avoir de preuves» de la souche bien qu’il ait précisé que cela ne signifiait pas «qu’elle n’est pas là».

La santé compte déjà onze communautés autonomes avec des cas confirmés de cette variante, considérée comme 70% plus contagieuse.