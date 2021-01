COVID-19 :

Le gouvernement de Pedro Sanchez sous-utilisé pendant la pandémie, et de manière significative, la flotte d’avions de transport militaire en service au Aviation et cela pourrait être essentiel pour apporter du matériel de protection contre le coronavirus en Espagne. Surtout le nouvel A400M, avion de grande capacité et l’un des plus modernes au monde, qui a à peine effectué 3 vols internationaux pour le matériel, deux pour Chine et un à Allemagne. En revanche, l’exécutif socialiste a attribué au moins 35 millions d’euros de passer des contrats avec des entreprises de logistique privées pour apporter des envois de masques, tests, blouses de protection et respirateurs sur les vols charters.

L’Espagne a souffert d’une pénurie pratiquement totale de matériel pendant les premières phases de la pandémie, puis elle a été “ arnaquée ” avec du matériel défectueux -comme les tests achetés à la Chine-, et plus tard, il a commencé à payer au prix de l’or matériel qui arrivait à un compte-gouttes. Et dans toute cette évolution, il a payé d’énormes coûts supplémentaires pour les transferts et les opérations logistiques pour déplacer ces milliers de tonnes de produits à travers le monde à protéger santé, police, militaire et les fonctionnaires pendant la crise sanitaire.

Le gouvernement de Sánchez a payé plus de 35 millions pour les vols charters-encadré dans au moins 9 contrats-. La majeure partie de l’argent est allée à l’entreprise danoise spécialisée dans la logistique et le transport international DSV. Le ministère de la Santé de Salvador Illa, qui était celui à qui ces factures étaient envoyées, a même payé plus de 1,2 million d’euros pour un seul vol Chine-Espagne. Le coût moyen de chaque charte atteint un million. Et pendant ce temps, les bases militaires espagnoles ont été mises de côté.

C’est quelque chose que même les militaires de l’armée de l’air eux-mêmes ne leur expliquent pas: les ordres du gouvernement Sánchez pendant la pandémie étaient des témoignages, malgré l’énorme réseau et la capacité logistique que l’armée de l’air espagnole doit apporter des tonnes de matériel. de n’importe où dans le monde. Dans la plupart des pays de l’OTAN, les forces aériennes nationales ont joué un rôle clé dans la chaîne logistique pendant la pandémie, expliquent des sources aériennes.

Face à cette réflexion, portée par les membres des Forces Armées à OKDIARIO, ce journal a adressé une demande d’informations au Ministère de la Défense par Portail de transparence de connaître, de manière précise et détaillée, «le nombre total de vols d’avions militaires pendant la pandémie de coronavirus pour collecter des fournitures médicales d’autres pays, déplacer des corps et toute autre fonction».

Il ministère de la DéfenseAprès deux mois de traitement, la réponse à cette question a finalement été traitée et les résultats sont surprenants. La liste des vols internationaux par envoi de matériel est réduite à seulement trois itinéraires: deux à Shanghai (Chine) le 28 mars (rapporté ici par OKDIARIO) et le 17 avril, et un autre à Hambourg le 2 avril. Là se termine la liste des «départs» d’avions militaires hors des frontières de l’Espagne pendant la pandémie.

A400M moderne

Ces vols, comme le montrent les informations fournies par le ministère de la Défense, ont été effectués par des avions du modèle T.23, le nom que l’armée de l’air donne aux avions de transport. A400M. Ce sont les unités les plus modernes de la flotte espagnole, qui compte actuellement 9 unités actives. C’est l’un des modèles les plus avancés du marché sur le plan technologique, fabriqué par Airbus avec une collaboration étendue des usines que le géant aéronautique possède en Espagne.

Ces avions sont capables de parcourir jusqu’à 6 390 kilomètres (ils peuvent parcourir la route avec la Chine avec un seul arrêt pour faire le plein). En cas de transport de la cave pleine de Capacité maximale de 37000 kilogrammes qu’il peut charger, l’autonomie est réduite mais il est toujours capable, par exemple, de parcourir la route Madrid-Moscou sans faire le plein. Le coût de chaque unité dépasse 200 millions d’euros.

Vols nationaux

Comme indiqué par l’armée de l’air dans sa réponse, au niveau national, la flotte d’avions militaires espagnols a effectué un nombre considérable de vols – mais au niveau national. Presque tout pour effectuer des transferts entre la péninsule et les îles Canaries et Baléares.

Ces vols intérieurs ont été effectués par la flotte de Airbus A.310 (ceux utilisés par le gouvernement et la maison royale pour leurs transferts), les C-212 et C-295, et par l’ancien C-130 Hercules, dont la dernière unité a été «retirée» en décembre dernier.

«L’ensemble des vols spécifiés dans le tableau ci-joint, relatif à l’ensemble des missions dédiées effectuées par les avions EA en Opération Balmis, ont été faits pour ttransport de matériel sanitaire et / ou le transfert de personnel impliquée dans l’opération précitée », précise l’armée de l’air dans sa réponse à OKDIARIO par la transparence.