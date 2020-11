COVID-19 :

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce matin que l’Espagne sera le premier pays de l’Union européenne (UE), avec l’Allemagne, à avoir un plan de vaccination complet. «Nous travaillons depuis septembre et nous le présenterons mardi en Conseil des ministres», A-t-il annoncé lors de la présentation à La Rioja du plan de relance, de transformation et de résilience de l’économie espagnole.

De même, il a révélé que l’intention de l’exécutif est que “Une part très importante de la population espagnole est vaccinée, avec toutes les garanties, au premier semestre 2021”. Cette prévision coïncide avec celle faite il y a quelques jours par Salvador Illa, ministre de la Santé, qui déclarait qu’en mai 2021 il y aurait un pourcentage important de vaccination parmi les citoyens. “Nous avons horizon temporel de six mois. La date limite n’est pas un hasard. C’est un délai donné par les experts, qu’ils jugent appropriée pour surmonter l’étape la plus critique », a assuré Sánchez.

«Toute euphorie doit être compensée par la prudence. L’UE a déjà signé trois contrats -avec Sanofi, AstraZeneca Oui Pfizer– pour 1 000 millions de doses », a-t-il ajouté. De son côté, les négociations avec Moderne, pour 400 millions de doses. Parmi les doses acquises par l’UE, “Notre pays correspond à 10%. Nous travaillons à pleine capacité pour que les vaccins soient disponibles le plus rapidement possible ». Enfin, il a avancé qu’il y a un logistique “puissante” et que la SCCI travaille également avec des vaccins «que nous breveterons».

L’Espagne est sur la bonne voie

D’autre part, Sánchez a soutenu que L’Espagne est sur la bonne voie pour plier la courbecomme ils ont été enchaînés deux semaines consécutives de diminution de l’incidence de contagions, jusqu’à atteindre 436 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours. «Nous sommes sur la bonne voie pour plier la courbe, en remplissant l’objectif que nous nous sommes fixé, même si nous avons toujours une incidence très élevée», A réfléchi. Cet objectif “ambitieux” est, comme il l’a rappelé, que l’incidence soit de 25, comme recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (CDC, pour son acronyme en anglais).

De plus, il a laissé tomber il y aura des restrictions pour Noël car il sera inévitable que les voyages et les contacts augmentent. «Nous réduisons la courbe et les contagions, mais on ne peut pas se détendre dans ces moments critiques comme Noël, dans lequel nous allons profiter avec nos proches, mais où la mobilité va être augmentée. Nous devrons donner un réponse spécifique à ces moments critiques et importants, qui nécessitent une réponse spécifique », a-t-il conclu.