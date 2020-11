COVID-19 :

Le traitement des agents de santé par le gouvernement Pedro Sánchez et Pablo Iglesias méritent déjà d’être considérés comme une arnaque. Jusqu’à présent – et malgré l’avalanche d’infections parmi les médecins, les infirmières ou les aides-soignants en raison du manque de matériel de protection – l’administration n’a autorisé comptant 2,4% des infections dans le domaine de la santé comme des accidents du travail dus à Covid-19.

Selon les dernières données sur les accidents du travail, correspondant au mois d’août, jusqu’à cette date, seuls 1346 accidents du travail liés au Covid-19 ont été enregistrés, soit 2,4% des 55824 cas de professionnels de la santé infectés qui avaient enregistré jusqu’à cette date.

Le résultat est facile à décrire: des milliers d’agents de santé perdent leur couverture économique en raison du chaos dans la gestion des accidents et du refus initial de l’exécutif d’accepter que les infections soient incluses dès le premier moment et sans limitations telles que les accidents de travail. Pour couronner le tout, 20% des comités d’hygiène et de sécurité de l’administration sont en attente de création et seulement 65% de ceux créés travaillent. Quelque chose qui limite la capacité de réclamation des personnes touchées par les infections.

Mise en œuvre inefficace

Le responsable de la publication de ces données sensibles est le syndicat majoritaire de la fonction publique, CSIF, qui indique que lorsque «25 ans de loi sur la prévention des risques professionnels sont accomplis, une norme qui, par mandat constitutionnel, développe le cadre normatif de garanties et de responsabilités pour un niveau adéquat de protection de la santé des travailleurs, contre aux risques découlant de leurs conditions de travail », on sait que, la vérité est que cette protection a échoué au moment le plus délicat.

Du CSIF, ils soulignent que «malgré le large cadre législatif établi par la loi« sur papier », dans la pratique, sa mise en œuvre n’a pas été effectuée efficacement dans les centres de travail, où ses principes préventifs sont systématiquement violés: évaluation des risques, lutte contre les risques à leur source, adaptation du poste, planification de la prévention et transmission d’instructions précises aux salariés, entre autres ». «Et, si quelque chose a rendu visible cette pandémie de COVID-19, c’est que la prévention des risques professionnels continue d’être une question en suspens pour les différentes administrations, mettant en évidence les carences qui existent dans les centres de travail comme le manque d’équipements de protection. individuel, manque de prévoyance et de planification, mise à disposition insuffisante des ressources humaines qui conduisent à des accidents du travail, des maladies professionnelles et, malheureusement, des décès », soulignent-ils.

Ce degré de non-conformité et la situation chaotique dans la gestion de la crise se sont manifestés à cette occasion en matière de comptabilisation et d’accréditation des dossiers. Selon les dernières données sur les accidents du travail, correspondant au mois d’août, à ce jour, seuls 1346 accidents du travail liés au Covid-19 ont été enregistrés, soit 2,4% des 55824 cas de professionnels de la santé enregistrés. jusqu’à cette date et seulement 15 décès.

De la CSIF, ils soulignent que “ces chiffres manquent de crédibilité et sont liés à un manque de données ou à des erreurs dans le traitement comme accident du travail des infections par les professionnels de la santé, où l’Espagne est malheureusement en tête”. «Cette circonstance, issue du chaos dans la gestion des arrêts maladie (ils sont comptés comme arrêt maladie au lieu d’un accident du travail) génère une perte économique: les gardiens et la productivité ne sont plus perçus, entre autres concepts et c’est perdu compensation des conséquences », expliquent-ils du syndicat.

«En fait, le collectif Santé était en détresse jusqu’à ce que le gouvernement reconnaisse la contagion comme un accident de travail, après les pressions du CSIF. Aujourd’hui, il est déjà considéré comme tel jusqu’à la fin de la pandémie. Notre syndicat exige également que le gouvernement qualifie la contagion de maladie professionnelle, à toutes fins de retraite », ajoutent-ils du CSIF.

<< Le manque de prévoyance du gouvernement et des différentes administrations a également conduit notre syndicat à porter plainte auprès de la Cour suprême car, malgré les notifications répétées de l'Organisation mondiale de la santé, les autorités n'ont pas collecté de matériel de prévention auprès de début de la pandémie », concluent-ils de l'union.

Données dangereuses

La CSIF a réalisé une analyse du degré de mise en œuvre de la loi sur la prévention des risques professionnels dans les administrations publiques et a vérifié que dans certains domaines, même une conformité minimale n’est pas atteinte. «Les investissements dans la prévention sont généralement rares, les services de prévention sont surchargés et le droit à la consultation et à la participation est restreint étant donné que dans de nombreux cas, les délégués à la prévention ne sont pas nommés et ne reçoivent pas suffisamment d’informations pour mener à bien faire leur travail », précise le syndicat.

Concrètement, 20% des comités d’hygiène et de sécurité des administrations publiques n’ont pas encore été créés, ce qui montre le manque d’intérêt pour le sujet, et parmi ceux qui ont été créés, seuls 65% fonctionnent activement. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été convoqués depuis des mois malgré la situation difficile générée par la pandémie et la sécurité et la santé des professionnels en jeu. Dans le même ordre d’idées, le CSIF affirme que 66% des centres de travail ne disposent pas d’une évaluation des risques.