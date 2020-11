COVID-19 :

Pedro Sanchez, Président du gouvernement, a comparu devant les médias pour communiquer les conclusions après le sommet du G20. Il a commencé par souligner le accord consensuel obtenu après cette nomination.

“Nous vivons à une époque où le consensus du système multilatéral a été remis en question par le populisme réactionnaire. Il est important que cette réunion aboutisse à une déclaration de consensus. Le gouvernement a défendu les principales préoccupations de la: lutter contre la pandémie, faire face à l’urgence sanitaire, garantir l’accès universel au vaccin et une reprise qui nous rend plus forts et plus résilients. “

Concernant la prochaine arrivée du vaccin, il a souligné que “Les dirigeants du G20 ont souligné leur forte volonté faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir l’accès universel aux traitements et vaccins contre le COVID-19. Le gouvernement espagnol est convaincu que personne ne sera totalement en sécurité jusqu’à ce que tout le monde soit en sécurité. “

Plan de vaccination en Espagne

Le leader espagnol a avancé quelques lignes directrices du plan de vaccination qui sera développé en Espagne: “L’Union européenne a déjà signé cinq contrats pour 1 200 millions de doses extensible. À l’Espagne ils correspondront 10% des doses par le pourcentage de la population. Avec l’Allemagne, notre pays sera le premier pays de l’UE à avoir un plan de vaccination complet contre COVID-19, qui Il sera présenté mardi prochain en Conseil des ministres. “

“Une partie très importante de la population peut être vacciné avec toutes les garanties au premier semestre de l’année. La campagne sera lancée en janvier et aura 13000 points de vaccination. Nous sommes prêts à atteindre l’objectif. Il y aura un stratégie de vaccination unique pour tout le pays “il expliqua.

Changement climatique

Sanchez aussi a souligné l’importance du pacte conclu en matière de changement climatique: “Le G20 a pu se mettre d’accord sur un texte ambitieux sur l’un des les principales urgences de l’humanité, à savoir le changement climatique. Il l’a fait à l’unanimité sans aucun retrait de marquage des pays membres pour la première fois depuis 2016. “

Accord commercial

Également, a souligné l’importance pour la Chine d’avoir ratifié les accords: “C’est la première fois qu’un accord aussi important est approuvé par l’un des principaux créanciers, qui est la Chine, sa pertinence va donc au-delà du soulagement dont ces comptes ont besoin. Je voudrais mettre en évidence le texte convenu sur le commerce. Il indique un futur système commercial multilatéral plus équitable. Il y a des secteurs tels que l’agro-industrie dans notre pays qui ont subi les conséquences négatives en raison des tensions commerciales ces dernières années. “

“La principale conclusion, dans une année aussi difficile, est que cet important sommet véhicule un message de certitude à l’opinion publique mondiale sur l’engagement de toutes les économies du monde à une reprise économique qui doit être forte, inclusive et durable. Malgré la pandémie et le contexte international compliqué, nous avons réussi à ne reculer dans aucun aspect important. ”

De plus, il était optimiste: “Pour l’avenir, je pense Une belle opportunité s’ouvre pour notre pays avec la présidence du G20 d’Italie et avec la nouvelle administration américaine pour lparvenir à un consensus encore plus ambitieux. “

L’état d’alarme

Le mandataire a souligné le bon fonctionnement de l’état d’alarme: “Juste quatre semaines, le gouvernement a décrété à nouveau l’état d’alarme à travers le pays pendant six mois dans le but de sauver des vies en empêchant l’effondrement des hôpitaux. Quatre semaines plus tard nous pouvons affirmer avec certitude que l’état d’alarme et la co-gouvernance fonctionnent. L’Espagne réduit progressivement l’incidence du virus depuis deux semaines. Et je veux annoncer que demain nous serons après de nombreux efforts dans une incidence cumulée inférieure à 400 cas pour 100000 habitants en 14 jours. Il s’agit toujours d’une incidence très élevée, mais cette réduction indique que la tendance à la baisse est cohérente. “

“Nous sommes sur la bonne voie pour plier la courbe, remplissant l’objectif que nous nous étions fixé une incidence cumulée de 25 cas pour 100 000 habitants en 14 jours, mais il est vrai que nous sommes encore loin de lui et que nous ne pouvons baisser la garde », a ajouté Sánchez.