COVID-19 :

L’Espagne se dirige vers de nouvelles restrictions plus sévères en raison du coronavirus. Le report plus que probable des élections catalanes, avancé par OKDIARIO il y a quelques jours, laisse le ministre de la Santé libre, Salvador Illa, pour rester en place. Et ça, rebond, facilite Pedro Sanchez l’adoption de nouvelles mesures contre Covid sans être accusé de soulager le responsable de la lutte contre la pandémie au pire de la crise sanitaire.

Le chef de l’exécutif, qui a stoppé ipso facto la démission d’Illa lorsqu’il a été nommé candidat du CPS à la présidence de la Generalitat, ne veut pas adopter de nouvelles restrictions tant qu’il ne connaît pas l’avenir le plus immédiat du ministre. À Moncloa, on craint que son remplacement, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ne conduise à une nouvelle bataille politique. Pendant des semaines, l’opposition et les ministres de Podemos, tels que Yolanda Diaz, exhortez le chef de la santé à se retirer du gouvernement.

Il y a quelques jours, le président a demandé à son équipe de collaborateurs les plus proches, dirigée par le secrétaire général de la présidence, Felix Bolaños, étudier de nouvelles mesures plus restrictives, conformément à ce que d’autres pays européens ont déjà fait. Malgré le mot confinement C’est tabou dans le complexe présidentiel, en raison de la dureté et de l’usure de la gestion de la première vague, dans l’environnement de Sánchez ils n’excluent pas de recourir à lui si dans les prochains jours le virus ne peut pas être contrôlé. Le slogan du leader socialiste, cependant, est de l’éviter pour l’instant.

Tenant compte du fait que l’expert de référence du Gouvernement dans la gestion de la pandémie, Fernando SimonIl a assuré ce lundi que dans les prochains jours une augmentation exponentielle des cas serait observée, à Moncloa personne n’ose écarter le resserrement général des mesures. Pedro Sánchez, qui dans l’état d’alerte précédent se réservait la possibilité de récupérer le commandement unique, pourrait le retirer à nouveau, soit pour permettre le confinement à domicile, soit pour uniformiser les mesures, actuellement flexibles selon les 17 communautés autonomes. .

Avec le report probable des élections catalanes, qui obligera Salvador Illa à attendre au gouvernement jusqu’à ce qu’il le quitte pour se concentrer uniquement sur la campagne électorale, Sánchez est autorisé à prendre de nouvelles mesures. Le calendrier, jusqu’à présent, prévoyait pour la Moncloa que l’adoption de ces nouvelles restrictions serait reportée jusqu’à fin janvier ou début février, lorsque le chef de la politique territoriale et de la fonction publique, Carolina Darias, a assumé la maîtrise de la santé publique.

Rapport sur les élections catalanes

Ce lundi, le ministère de la Santé de la Generalitat a publié un rapport, auquel ce journal a eu accès, qui souligne que les jours précédant les élections, la Catalogne enregistrera le pic des infections après la célébration des vacances de Noël. Ce pic, selon les experts, pourrait dépasser tous ceux qui avaient été enregistrés jusqu’à présent depuis le début de la pandémie. Dans le même esprit, le directeur des alertes Fernando Simón s’est exprimé.

Les responsables de la gestion de Covid en Catalogne estiment que, dans les prochains jours, la région atteindra des pics entre 4 500 et 6 000 nouveaux infectés par jour, avec environ 640 et 800 patients occupant des lits de soins intensifs. Des chiffres qui commenceront à être affichés vers la troisième semaine de janvier et qui resteront vraisemblablement jusqu’à la date fixée dans le calendrier de la célébration des élections catalanes.

Les experts du gouvernement indiquent dans le document que le pic des infections sera atteint au début de la campagne électorale, tandis que le pic de la capacité de soins des hôpitaux arrivera quelques jours avant le 14 février. Le rapport, qui a été soumis aux partis qui se présenteront aux prochaines élections – ce seront ceux-ci lors d’une réunion conjointe qui décidera vendredi prochain de tenir ou non les élections – est purement consultatif.

Pas de consensus

Les deux partis responsables du gouvernement, Esquerra Republicana et Junts per Cataluña, ne sont pas d’accord sur la nécessité de reporter les élections ou non. Les républicains sont favorables à leur maintien jusqu’au 14 février tandis que les junteros veulent les reporter. C’est une question de stratégie politique. Les de Carles Puigdemont estiment que, en reportant les élections, le candidat ERC, Père Aragonès, – maintenant en charge de la Generalitat à titre intérimaire – brûlera davantage pour la gestion de la pandémie. Parmi le reste des partis, la position est assez unanime pour reporter les élections si la situation épidémiologique ne s’améliore pas.