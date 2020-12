COVID-19 :

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, s’est présenté ce mardi lors d’une conférence de presse pour faire le point sur l’année et rendre des comptes au public. Lorsque les 12 premiers mois de l’exécutif de la coalition qui composent le PSOE et United We Can sont sur le point de se terminer, Sánchez a décrit 2020, marquée par la pandémie de coronavirus, comme «l’année la plus difficile depuis de nombreuses décennies», avec des moments qui «n’auraient jamais» imaginé «qu’il devrait vivre».

Le directeur général a déclaré que “Qui n’est pas responsable, ne mérite la confiance de personne.” «La comparution d’aujourd’hui est pour rendre compte de l’action du gouvernement au cours de cette première année depuis l’inauguration. La démocratie implique la responsabilité et c’est un engagement que j’ai acquis au début de ce gouvernement “, a ajouté.

Pedro Sánchez a présenté le rapport de responsabilité pour sa première année à la tête du gouvernement dans cette législature. Le document conclut que depuis l’investiture, le 7 janvier, l’exécutif a pris 1238 engagements, dont 23,4% ont déjà été respectés et il est prévu que dans les six prochains mois, il atteindra 32,6%, puisque 90,9% du total des engagements ont déjà été activés. «Après l’investiture, 92 nouveaux engagements ont été incorporés, dont beaucoup à la suite de la pandémie», a-t-il fait remarquer.

Mesures contre la pandémie de coronavirus

Bien qu’il s’agisse d’une conférence de presse sur la responsabilité, la pandémie COVID-19 a également ciblé le discours de Sánchez, qui a énuméré les mesures que son gouvernement a approuvées pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique qui en résulte. de la pandémie: «L’objectif était de sauver des vies à tout prix. Nous avons pu vérifier que l’état d’alarme a sauvé des vies ».

“Bientôt, il y aura plus d’Espagnols vaccinés qu’infectés”

Le président aussi a fait référence au plan de vaccination élaboré pour mener à bien la campagne de distribution des doses, une fois que le vaccin Pfizer sera disponible et il est prévu que d’autres comme Moderna et AstraZeneca et Oxford seront disponibles dans les semaines à venir. Par conséquent, et à la lumière de ces prévisions, Sánchez a assuré que “bientôt il y aura plus d’Espagnols vaccinés qu’infectés”.

Concernant la stratégie de vaccination, il a indiqué que l’immunité souhaitée pour le troupeau prendra du temps à être obtenue, car pour l’instant ce n’est pas le «scénario immédiat». Pour cela, a demandé aux citoyens “de ne pas baisser la garde” même si l’administration des doses dans les maisons de retraite a déjà commencé. Pour cette raison, et parce que ce sont des dates où les contacts s’intensifient, Sánchez a déclaré que la “priorité collective” doit être “d’éviter la troisième vague” d’infections “.

Approbation des budgets

Tout au long de son apparition, Sánchez a souligné bon nombre des mesures, lois, décrets et jalons que son gouvernement a promus, en particulier en raison de la pandémie de coronavirus: «D’un point de vue social, le gouvernement a défendu que nous partions tous ensemble, en tenant compte de la justice sociale». En ce sens, il a évoqué l’approbation des budgets, qui contiennent des mesures destinées aux plus vulnérables et aux secteurs «les plus menacés par la pandémie».

Le revenu minimum vital atteindra «850 000 ménages»

En ce sens, il a fait référence à la promotion du revenu vital minimum comme l’une des mesures phares de la première année de la législature et a avancé qu’en 2021, il atteindra 850000 foyers. «Fin 2020, il profite déjà à plus de 160 000 foyers. C’est insuffisant, mais en 2021 nous atteindrons les chiffres de 850 000 ménages dans lesquels environ 2,3 millions de personnes vivent ensemble ».

Le premier ministre a voulu souligner l’importance du rôle de l’Union européenne au cours de ces mois et le plan de relance qui a été approuvé à Bruxelles: «Nous avons eu une réaction historique de soutien de la part de l’ensemble de l’Union européenne. L’Espagne a combattu, encouragé et réussi à promouvoir, dès le départ, ce plan de relance ».