COVID-19 :

Pedro Sanchez et Pablo Iglesias atteindra l’une des notes les plus sombres à la fin de sa première année de gouvernement: celle d’avoir géré la crise Covid avec tout un bilan, celui de 80000 morts pour cette maladie.

L’Institut national des statistiques vient de ridiculiser le gouvernement pour la manipulation officielle des statistiques de décès de Covid lors de la première vague. Maintenant, les données de l’INE révèlent que, depuis le début des décès en Espagne du coronavirus à nos jours, le nombre de morts a augmenté, au moins 78626 personnes. Ces données sont mesurées du 9 mars au 22 novembre par l’INE –74738 décès-, un chiffre auquel les données du ministère de la Santé ont été ajoutées à partir de ce jour jusqu’au 10 décembre –3888 décès supplémentaires-.

Puisque les données du ministère de la Santé excluent du calcul une partie des décès de Covid que l’INE enregistre, ce chiffre sera, au moins, de cette ampleur, et peut croître selon toute probabilité.

De plus, depuis le nombre de décès quotidiens en Espagne plus de 300 par quart de travail à ce moment, à la fin de l’année il sera littéralement impossible que ce chiffre n’ait pas dépassé 80000 décès en tenant compte tendance marqué par les données de coronavirus.

En fait, ce n’est qu’au cours des 18 derniers jours pris en compte par Santé – et en tenant compte de son système de dépistage statistique-, le bilan des morts s’élève à près de 4 000 personnes.

À titre de comparaison, il va sans dire que les données officielles du gouvernement reflètent 47 344 décès, pratiquement la moitié du chiffre qui sera dépassé à la fin de 2020. Les données sont littéralement effrayantes et montrent la terrible gestion de la crise, à la fois humanitaire, sanitaire et même économique causée par le virus.

La première vague

En fait, ces derniers jours, c’est aussi l’INE qui a dû confirmer qu’en effet, dans la première vague de la maladie, les données gouvernementales ont caché pas moins de 18 557 morts par Covid dans les données officielles du décompte des décès.

Entre les mois de mars et mai le peu plus de 28000 Espagnols ne sont pas morts reconnu par le ministère de la Santé, mais le chiffre dépassait les 45000, ajusté au calcul qu’OKDIARIO n’a cessé de réaliser et qui prouve que le gouvernement a manipulé le décompte pour réduire l’impact réel du virus sur la mortalité nationale.

C’était un secret de polichinelle qui, petit à petit, se révèle dans les statistiques officielles de la pandémie: le gouvernement a menti lors du calcul des décès du coronavirus. Et il l’a fait avec un écart significatif dans les chiffres, avec 68% de décès de plus que ce qui est reconnu. Alors que la santé a quitté le compteur dans 27 091 décès, les registres d’état civil – source de l’étude INE – les ont portés à 45 648 décès dus à des maladies infectieuses directement liées à Covid.

De nombreuses voix ont averti au printemps dernier que le système officiel de décompte des morts du gouvernement de Pedro Sánchez avait fait des milliers de morts. Cela a été remarqué par les résidences, les agents de santé et même les salons funéraires eux-mêmes, qui ont connu un volume de travail bien supérieur à celui reflété dans les chiffres officiels.

Décès avec ou sans symptômes

Le “ truc ” du gouvernement a été de soustraire de l’équation tous les décès qui se seraient produits avec les symptômes du Covid-19, mais cela n’aurait pas été diagnostiqué comme tel avec un test PCR. Ce que l’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne appellent des «cas suspects». L’OMS a donné ces derniers mois jusqu’à 127 avis à l’Espagne pour le faire.

En pratique, cela a conduit à exclure des statistiques de mortalité des milliers de personnes décédées dans des maisons de retraite médicalisées qui, après être tombées malades, n’ont pas été soumises à des tests diagnostiques. L’absence de ces tests – en partie à cause de la cascade de commandes de matériel défectueux dans les premières semaines – et la saturation des laboratoires où ils ont été traités ont empêché la certification de la maladie dans les organismes de ces personnes âgées d’être efficace. Le gouvernement a décidé de les retirer du projet de loi mortel que la pandémie a laissé entre le 1er mars et le 31 mai.

Selon les données rapportées maintenant par l’INE, sur les 45 648 décès enregistrés, 32 652 décès sont survenus avec le virus «identifié» et 13 032 autres ont été enregistrés comme «suspectés» d’avoir le virus. Le nombre total de décès dans la catégorie des «maladies infectieuses et parasitaires» s’élevait à 48 393 (le décalage avec les 45 648 du Covid représente des décès dus à d’autres virus).