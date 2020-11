COVID-19 :

Pedro Sanchez n’exclut pas d’imposer un confinement généralisé dans toute l’Espagne, y compris Madrid, si les données sur l’évolution du coronavirus continuent d’augmenter. Le nombre d’infections nationales ne cesse de croître, malgré le confinement des données à Madrid, et à Moncloa, l’application d’une fermeture domiciliaire de la population sur l’ensemble de la sphère nationale n’est pas exclue.

Madrid, malgré le maintien sous contrôle les chiffres de la maladie et dans un revers plus que notable, il ne se débarrasserait pas de la mesure. Le but de cette décision, dans le cas où Covid atteindrait un niveau de gravité totalement incontrôlé, serait d’empêcher la mobilité dans toute l’Espagne. Avec cet argument, Madrid serait inclus dans la clôture.

La décision pas pris. Mais oui dans le laboratoire des idées. Dans l’hypothèse où les mesures actuelles ne donneraient pas de résultats, la mise au confinement n’est pas exclue, comme l’ont reconnu des sources proches de la mesure à OKDIARIO. Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, n’a cessé de nier cette possibilité à court terme. Mais la réalité est que le gouvernement ne voit pas d’évolution positive contrôle du coronavirus et ne sait pas quelles mesures prendre pour plier la courbe de la maladie.

La Communauté de Madrid, au contraire, n’a cessé de réduire la propagation des infections. Malgré cela, le gouvernement central n’a cessé de critiquer ses mesures de restriction partielles et limitées combinées à des tests de dépistage par zones. Il n’a cessé de les critiquer et de marcher dans la direction opposée. Tout cela avec le résultat visible qu’à Madrid, la maladie disparaît et dans le reste elle atteint des niveaux moyens d’incidence accumulée en 14 jours et plus de 100000 habitants de 528,75 cas: au-dessus du niveau de 500 requis à Madrid à l’époque. dans lequel Sánchez a imposé l’état d’alarme dans la Communauté régie par Isabel Diaz Ayuso.

La mesure de l’enfermement reviendra aux domiciles des Espagnols de manière générale et à condition que dans les prochains jours le taux d’avance du Covid ne s’en remette pas, confirment les mêmes sources à ce journal.

La décision devrait donc encore prendre des jours avant d’être adoptée, compte tenu notamment de la gravité de cette mesure et de l’impact économique brutal qu’elle aurait à nouveau.

Mais, si elle était adoptée, elle se ferait avec l’argument de la nécessité de restreindre toute mobilité, y compris Madrid.

Ce dernier point est l’un de ceux qui soulève le plus de débats juridiques. Parce que, si un état d’alerte n’était appliqué qu’à Madrid alors que la situation était mauvaise dans la communauté, il n’est pas clair que maintenant une fermeture généralisée de domicile doive être effectuée sur tous les territoires espagnols lorsque certains d’entre eux, comme Madrid, traversent le voie de contrôle des maladies.

Il faut rappeler que le ministre de la Santé, Salvador Illa, a pour l’instant refusé d’adopter cette mesure, mais qu’il est vrai qu’il a déjà imposé un état d’alerte à Madrid en raison d’une situation plus douce que celle observée à l’échelle nationale. en ce moment. La première limite fixée par Santé pour Madrid était 1000 cas pour 100000 habitants. Plus tard, il a été abaissé à 500, avec lequel Madrid a été confinée au périmètre avec un état d’alarme improvisé et après que la justice a renversé les mesures gouvernementales.

Le cas de Madrid

En fin de compte, sans fixer de seuil précis à partir duquel Madrid pourrait retrouver la normalité, Illa a imposé la clôture et assuré que l’objectif souhaitable était d’atteindre 100 cas pour 100 000 habitants en 14 jours. Et avec ce niveau, maintenant, toute l’Espagne pourrait être fermée.

Le changement de seuil appliqué par l’exécutif socialiste à Madrid s’adaptait ainsi, jour après jour, aux données offertes par la Communauté: chaque amélioration des données a été répondue par des doutes sur son authenticité par le gouvernement central et par de nouvelles redéfinitions des objectifs de la confinement. La ligne d’arrivée a été retardée alors que Madrid s’approchait d’un objectif changeant. Pour une raison politique. Désormais, l’application extensive de ce possible confinement à domicile aurait à nouveau une composante politique. Parce que Madrid est sur une voie claire contrôle de progression de la maladie.

Critiques du gouvernement de Sánchez

Le gouvernement de Pedro Sánchez n’a cessé de critiquer la politique anticovide d’Isabel Díaz Ayuso. Ayuso n’a pas arrêté de faire le contraire de ce que suggère Sánchez. Grâce à cela, le président madrilène a réussi à réduire le nombre d’infections hebdomadaires de 62%, alors que le taux d’avancement du coronavirus continue d’augmenter à l’échelle nationale.

Au cours de la semaine 38 (du 14 au 20 septembre), la Communauté de Madrid a enregistré 29462 cas de contagion par coronavirus. C’était la semaine avec les pires données, celle qui a marqué le pic des infections. Semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre), les données ont déjà commencé à baisser: à 16 747 infections. La semaine 42 (du 12 au 18 octobre) a poursuivi la baisse: à 15 032 cas. Et à la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre), les données ont atteint 11 192 infections. Traduit: une remise de 62% des cas aux dates les plus récentes.