COVID-19 :

Les infections quotidiennes du coronavirus se sont multipliées par trois, se rapprochant de la barrière de 30000 toutes les 24 heures, juste un mois après que le gouvernement de Pedro Sánchez a conçu un plan d’action pour certains ‘Noël en toute sécurité. Ce plan, dont la réalisation et l’exécution ont laissé le ministère de la Santé Salvador Illa Entre les mains des communautés autonomes, il n’a pas empêché l’Espagne d’être le pays de l’Union européenne avec le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus par jour.

L’Espagne ne fait plus face à une courbe, mais à un mur. La croissance exponentielle des cas de Covid a explosé depuis la semaine dernière, transformant la ligne des infections en un ascendant pratiquement vertical. À partir d’aujourd’hui, selon les données du Université Johns Hopkins et les statistiques de la L’université d’Oxford, L’Espagne enregistre chaque jour environ 27 000 cas. Et que les chiffres sont inférieurs à ceux proposés par le ministère de la Santé lui-même: mercredi, tous les records ont été battus avec 38 869 infections. Le nombre réel sera quelque peu inférieur, car des cas en souffrance sont ajoutés en raison des retards de notification causés par les vacances de Noël et des ravages de la temporaire Filomena.

Le nombre actuel d’infections par jour est particulièrement important par rapport à il y a exactement un mois. Le 16 janvier, l’Espagne a enregistré un peu plus de 8 000 nouveaux cas en une journée. Trois fois moins. C’est précisément ce jour-là que le gouvernement a présenté les communautés autonomes, à travers le Conseil interterritorial du système national de santé un plan de restrictions et de mesures pour célébrer les vacances en toute sécurité.

Ces instructions avec lesquelles le gouvernement garantissait un «Noël sûr» signifiaient que de nombreuses familles devaient renoncer aux réunions ou les minimiser autant que possible. Dîners avec un maximum de six membres de la famille, restrictions sur les déplacements et les mouvements, couvre-feux et fermetures d’hôtels. Un effort social qui n’a pas fonctionné comme promis par l’exécutif.

Evolution des infections en Espagne et dans d’autres pays européens.

L’augmentation des cas de coronavirus a fait de l’Espagne, depuis la semaine dernière, le pays avec le plus grand nombre d’infections quotidiennes des pays européens dans son environnement.

Culpabilité, de «l’espagnol»

En attendant, le gouvernement insiste pour laisser toute responsabilité de ce qui s’est passé entre les mains des communautés autonomes, qui se sont bornées à appliquer plus ou moins les instruments conçus par la Santé et ses conseillers. Entre eux, Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, qui a insisté ces derniers jours pour désigner la société espagnole comme la coupable de l’avancée du virus dans ces premières semaines de 2021.

Pour Simón, «nous sommes tous conscients qu’à Noël ce qui sera recommandé sera recommandédésolé de dire que nous avons passé un meilleur moment de ce que nous aurions dû le passer », a-t-il prévenu jeudi lors d’une conférence de presse.

C’étaient pratiquement les mêmes termes qu’il avait utilisés il y a quelques jours, lundi, lorsqu’il a annoncé aux Espagnols que “nous l’avons adopté, peut-être, mieux que nous n’aurions dû et maintenant nous devons supposer ce qui va se passer”, ajoutant que “oui, nous allons avoir quelques semaines difficiles.

«Je ne sais pas quand le pic viendra de cette nouvelle phase. Oui, nous ne sommes peut-être pas très loin de lui. Cela dépendra si les mesures des communautés commencent à prendre effet. Si nous, tous, une fois les festivités terminées, avons repris les bonnes habitudes et avons à nouveau pris conscience de l’importance de notre travail dans la lutte contre l’épidémie. Si tel est le cas, il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistions à une diminution », a-t-il prédit.

De la “victoire” à la 3ème vague

C’est le 10 juin que Pedro Sánchez, lors d’une séance de contrôle gouvernemental au Congrès des députés, a déclaré avec euphorie que “nous avons vaincu le virus”. Une victoire capitalisée politiquement et dans les médias, mais qui s’est avérée fausse. Depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, le risque de contagion s’est multiplié par 50, comme le rapporte OKDIARIO.

Ce jour-là, l’incidence cumulée – c’est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours – était de 10,66. Aujourd’hui, sept mois après que Sánchez a proclamé la “victoire” contre Covid, la pandémie se propage hors de contrôle. L’incidence cumulée dépasse déjà largement 500 cas pour 100 000 habitants.