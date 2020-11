COVID-19 :

Ce gouvernement de Pedro Sánchez n’apprend pas de l’époque où il a fait des prédictions sur la pandémie de Covid et a dû ensuite manger ses mots. C’est arrivé spécialement à Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences du ministère de la Santé, à plusieurs reprises et maintenant c’est peut-être le président du gouvernement lui-même qui a commis l’erreur de vendre la peau de l’ours avant de le chasser.

Car Pedro Sánchez a lancé ce mardi un message d’optimisme et a assuré qu’à ce moment “nous sommes au début de la fin de la pandémie”.

Le début de la fin. Seulement 24 heures après que son propre ministère de la Santé ait signalé 357 décès de Covid en une seule journée, un triste nombre record de décès dans cette deuxième vague que nous avons connue depuis la fin de l’été.

En fait cet après-midi, la santé a enregistré un total de 369 décès de Covid, ce qui représente un autre record par rapport à la veille. L’Italie, le Royaume-Uni et la France signalent également un nombre record de décès dus au coronavirus, dépassant dans certains cas 600 décès par jour la semaine dernière.

Le même président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé mercredi aux autorités politiques leur responsabilité et les a exhortées à «tirer les leçons de l’été et à ne pas répéter les mêmes erreurs». Il a évoqué les dispositions visant à réduire ou éliminer certaines restrictions contre le coronavirus après la deuxième vague de la pandémie et a reconnu que ce Noël devrait être “plus silencieux”.

En ce sens, il a dit que «nous devons apprendre de l’été et ne pas répéter les mêmes erreurs. Relâcher les mesures trop rapidement et trop largement est un risque pour une troisième vague après Noël. Ce Noël sera différent. Oui, ils seront plus calmes », a déclaré Ursula Von der Leyen au Parlement européen.

Pedro Sánchez a défendu les restrictions sociales et économiques pour ce Noël que son exécutif a proposées, bien qu’il ait ajouté être ouvert au dialogue avec les communautés.

Dans une autre volonté claire de brouiller la réalité Covid, Pedro Sánchez a évité de faire référence au début d’une autre «rébellion» régionale, puisque plusieurs communautés ont proposé des mesures différentes de celles de l’exécutif. Et selon l’arrêté royal lui-même du nouvel état d’alerte, les communautés ont tout à gagner si elles mettent en place des mesures alternatives à celles proposées par l’exécutif de Pedro Sánchez.

Plus précisément, après avoir été interrogé sur la possibilité que le gouvernement soit disposé à étudier la demande de la Communauté de Madrid d’autoriser des réunions de jusqu’à dix personnes à Noël, au lieu des six prévues par l’exécutif, il a déclaré que ce que votre Cabinet a proposé est une proposition initiale.

La Communauté de Madrid, ce qu’elle a proposé, c’est d’autoriser des réunions jusqu’à 10 personnes au lieu des 6 établies par Moncloa et de prolonger le couvre-feu la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An d’une demi-heure, jusqu’à 01h30 du matin.

Plans de Noël

En ce sens, il a déclaré que “nous espérons parvenir à un accord avec toutes les communautés pour des dates aussi uniques que Noël”, a-t-il ajouté. Ce message qu’il a lancé est également dû aux multiples actualités sur les vaccins et les plans de vaccination de la population. En fait, en se référant à la stratégie de vaccination qui s’inscrit dans une troisième phase, c’est à ce moment-là que Pedro Sánchez a souligné que, avec elle, il fait face “au début de la fin de cette pandémie”.

Il a également insisté sur la question en s’assurant que “nous sommes sur le point de neutraliser le virus”, à un moment où les professionnels de santé mettent en garde contre le fait que les morts d’aujourd’hui ont été infectés il y a 19-20 jours et que vous pouvez être trop optimiste.

De même, plusieurs professionnels soulignent qu’il peut être prématuré de procéder à des évaluations des vaccins et des plans de vaccination lorsque les laboratoires n’ont pas terminé leurs tests, ne les ont pas publiés, n’ont pas été vérifiés et que les agences internationales du médicament n’ont pas donné le feu vert à aucun d’entre eux.

Oui, Pedro Sánchez a précisé que le nombre de six proposé par le gouvernement n’est pas capricieux, mais répond aux conseils des professionnels de la santé et de la science pour que la courbe des infections par Covid n’augmente pas à nouveau.