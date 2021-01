COVID-19 :

Pedro Sánchez et Pablo Iglesias ont été déterminés à cacher le véritable nombre de morts du coronavirus en Espagne. Mais les données officielles offertes par le gouvernement social-communiste sont nues devant les preuves. Selon les dernières données du système de suivi quotidien de la mortalité (MoMo) du Centre national d’épidémiologie (Instituto de Salud Carlos III), le surplus de décès s’élève à 70 703 décès.

Les résultats obtenus avec le MoMo estiment qu’il y a eu deux périodes de surmortalité toutes causes confondues au niveau national, celle entre le 10 mars et le 9 mai, aux pires moments de la pandémie, et entre le 20 mars. Juillet et 20 décembre, date de la deuxième vague.

Ainsi, dans la première période, un excédent de 44599 décès a été enregistré, avec une augmentation de 66,9%, plus élevée chez les femmes (72%) que chez les hommes (67%) et concentrée chez les plus de 74 ans ( 78%), suivi par le groupe d’âge des 65 à 74 ans (58%).

Quant à la deuxième période, du 20 juillet au 20 décembre, l’excédent était de 26 104 décès, avec une augmentation de 16,6%. Dans ce cas, il était également plus élevé chez les femmes (21%) que chez les hommes (19%) et il était également concentré chez les plus de 74 ans (19%).

Au niveau des communautés autonomes, une surmortalité a été décelée dans chacune d’entre elles, se concentrant principalement sur les tranches d’âge de plus de 74 ans et entre 65 et 74 ans.

Le Momo utilise les informations sur la mortalité toutes causes confondues qui sont obtenues quotidiennement à partir de 3929 registres d’état civil informatisés de la

Ministère de la Justice, correspondant à 93% de la population espagnole et qui comprend toutes les provinces. Les estimations de la mortalité attendue sont faites à l’aide de modèles restrictifs de moyennes historiques basés sur la mortalité observée au cours des 10 dernières années.

Troisième vague

Les communautés autonomes ont notifié ce mardi 25438 cas de Covid-19 au ministère de la Santé, dont 14060 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 6162 enregistrés lundi, plaçant le nombre mondial de personnes infectées par le coronavirus dans le 2 137 220 depuis le début de la pandémie.

En outre, l’incidence moyenne actuelle des infections en Espagne au cours des 14 derniers jours continue d’augmenter, s’établissant à 454,22 cas pour 100 000 habitants, contre 435,62 signalés mardi par le ministère de la Santé.

Concernant les personnes tuées par Covid-19, le département dirigé par Salvador Illa en a notifié 408 autres ce mardi, dont 723 ont été enregistrés la semaine dernière. Cela porte le bilan mondial des décès dus au coronavirus en Espagne à 52683 personnes.

Actuellement, 17 645 patients sont admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 2 651 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 2 377 admissions et 1 651 sorties. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève aujourd’hui à 14,21%.

Sur les 14 060 personnes diagnostiquées avec Covid-19 le dernier jour, 3 665 se trouvaient à Madrid, 3 441 en Catalogne, 1 655 en Castille et León et 1 058 en Estrémadure. En outre, 681 ont été diagnostiqués en Andalousie, 418 en Aragon, 256 dans les Asturies, 280 dans les îles Baléares, 225 dans les îles Canaries, 207 en Cantabrie, 188 en Castille-La Manche, 26 à Ceuta, 171 dans la Communauté valencienne, 747 en Galice, 49 à Melilla, trois à Murcie, 162 en Navarre, 691 au Pays basque et 137 à La Rioja.