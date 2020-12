COVID-19 :

Pedro Sanchez et Pablo Iglesias Ils ne pourront pas se vanter de leur gestion du coronavirus. Et c’est qu’il leur sera difficile d’expliquer comment, comme l’Espagne est l’un des pays avec le meilleur système hospitalier au monde, son déni de réalité, son incapacité, l’occultisme des données et le manque de mesures ont conduit ce pays à occuper la première position dans le classement de la mortalité pendant pratiquement toute la pandémie.

OKDIARIO a comparé les données mises à jour sur les taux de mortalité pour la planète entière. Et le résultat est que L’Espagne, avec 1687 décès par million, d’après les données de l’INE, reste après cette deuxième vague comme le pays avec le taux de mortalité le plus élevé de partout sur la planète.

La synthèse des données de décès par million dans tous les pays donne une idée de la catastrophe originaire d’Espagne. Le deuxième pays en mortalité est actuellement la Belgique, avec 1 526 décès par million d’habitants. La troisième position est occupée par Saint-Marin, avec un chiffre harmonisé de 1 414 millions. À la quatrième place se trouve le Pérou avec 1 106 personnes. Et juste après l’apparition de l’Italie, avec 1035. Tout le reste de la planète est sur cette liste. Et tous en dessous de l’Espagne, leader du taux de mortalité.

En fait, les pays qui ont été critiqués au niveau international pour leur mauvaise gestion – également par le gouvernement espagnol, qui mène le classement -, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, pourraient se vanter auprès de l’Espagne. Ainsi, le Royaume-Uni présente des données au moment de 930 et les États-Unis, de 882.

L’Espagne, avec 1687 décès par million, d’après les données de l’INE, reste après cette deuxième vague comme le pays avec le taux de mortalité le plus élevé

Mais c’est que tous les pays pertinents et non pertinents, plus ou moins industrialisés, ont un meilleur équilibre net que l’Espagne dans cette classification, aussi bien ceux régis actuellement par certaines idéologies que d’autres. L’Argentine a des données de 894 décès par million, la France de 873, le Mexique de 871, le Brésil de 845, le Chili de 825, l’Équateur de 784, le Panama de 761, la Hollande de 582, le Portugal de 517, l’Autriche de 462, le Canada de 347, Israël de 341, Grèce de 323, Tunisie de 317, Russie de 306, ou, pour donner un exemple, l’Allemagne de 251 décès par million.

Traduit: tous les pays de droite ou de gauche, plus sérieux ou plus populistes, libéraux ou socialistes, quel que soit leur nom, ont réalisé améliorer le résultat obtenu par Sánchez et Iglesias dans la gestion humanitaire du coronavirus.

Il suffit de montrer qu’ilLe taux de mortalité moyen pour l’Union européenne est de 666 cas par million d’habitants, moins de la moitié de celle de l’Espagne. L’Espagne a presque multiplié par sept le taux de mortalité de l’Allemagne.

Plus de 80000 décédés à la fin de l’année

Pedro Sánchez et Pablo Iglesias, en effet, réaliseront, avec cela, l’une des marques les plus sinistres à la fin de leur première année de gouvernement: celle d’avoir géré la crise des coronavirus avec tout un record, celui de 80000 morts de cette maladie, tel que publié par OKDIARIO.

L’INE vient de ridiculiser le gouvernement cette semaine pour la manipulation officielle des statistiques de décès de Covid lors de la première vague. Et maintenant, les données de l’INE (Institut national des statistiques) révèlent que, depuis le début des décès en Espagne du coronavirus à nos jours, le nombre de morts s’élève à au moins 78626 personnes. Ces données sont mesurées du 9 mars au 22 novembre par l’INE -74.738 décès-, chiffre auquel les données du ministère de la Santé se sont ajoutées à partir de ce jour jusqu’au 10 décembre -3.888 décès supplémentaires- . Comme les données du ministère de la Santé excluent du calcul une partie des décès enregistrés par l’INE, ce chiffre sera au moins de cette ampleur et pourra croître selon toute probabilité.

De plus, puisque le nombre de décès quotidiens en Espagne dépasse actuellement 300 décès par jour, en fin d’année il sera littéralement impossible que ce chiffre n’ait pas dépassé 80000 décès, compte tenu de la tendance fixée par les données sur les coronavirus. En réalité, Ce n’est qu’au cours des 18 derniers jours enregistrés par Santé – et en tenant compte de son système de dépistage statistique – que le bilan des morts s’élève à près de 4000 personnes.

À titre de comparaison, il va sans dire que les données officielles du gouvernement reflètent 47 344 décès, soit pratiquement la moitié du chiffre qui sera dépassé à la fin de 2020.

Ces derniers jours, par ailleurs, c’est aussi l’INE qui a dû confirmer qu’en effet, dans la première vague de la maladie, les données gouvernementales ont caché pas moins de 18557 décès dus au coronavirus dans les données officielles du décompte des décès .

Entre les mois de mars et mai, le peu plus de 28000 Espagnols reconnus par le ministère de la Santé ne sont pas morts, mais le chiffre a dépassé 45000, ajusté au calcul qu’OKDIARIO a constamment fait etLa preuve que le gouvernement a manipulé le décompte pour réduire l’impact réel du virus sur la mortalité nationale.

Il faut rappeler qu’il s’agissait d’un rapport du gouvernement lui-même, plus précisément du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), rattaché au ministère des Sciences et de l’Innovation, qui mettait en cause les performances de l’exécutif de Pedro Sánchez contre le coronavirus, notamment par le « «fermeture tardive» des frontières lorsque la maladie s’est propagée à travers l’Italie dans les premiers mois de l’année.

Cette étude portant le sceau CSIC s’intitulait “ Une perspective génomique de la pandémie: leçons de santé publique ” et montrait la carte de la diversité génomique du SRAS-CoV-2, responsable du Covid-19, au cours des trois premiers mois de la épidémie (de février à avril), c’est-à-dire pendant la période dite de la première vague.

Dans cette étude, et dans la section des conclusions, les chercheurs ont souligné que “un contrôle plus strict des frontières couplé à des fermetures de mobilité précoces et locales aurait probablement limité l’expansion de la SEC8 et, par conséquent, de l’épidémie en Espagne”.