COVID-19 :

Si la courbe de contagion des coronavirus continue d’augmenter, ce que tout semble indiquer se produira dans les semaines à venir, le gouvernement modifiera le décret de l’état d’alarme pour resserrer les restrictions. Si à Moncloa on refuse de reparler d’un internement à domicile, seule chose pour laquelle il faudrait aujourd’hui réformer le décret existant, tout indique qu’il va dans ce sens. Président, Pedro Sanchez, a demandé à son équipe la plus proche et au directeur du centre d’alertes et d’urgence, Fernando Simon, analysez les éventuelles nouvelles restrictions qui aident à arrêter la transmission dans son élan, sans revenir au mantra du confinement à la maison. Au gouvernement, on craint ce mot.

Le ministre de la Santé étant plus concentré sur la campagne électorale en Catalogne, le président socialiste a de nouveau pris les commandes de la crise sanitaire face à un avenir à court terme «très compliqué». Le candidat ministre, cette semaine, lors d’une apparition de Barcelone, a insisté sur le fait que “des semaines très dures arrivent”. Avec des dizaines de cas de la nouvelle souche britannique, plus contagieuse que la précédente, déjà confirmés, les efforts visent désormais à éviter l’effondrement des hôpitaux et à garantir l’approvisionnement en vaccin de toutes les populations à risque et des travailleurs du secteur social et de la santé.

Mesures générales

Après une période de Noël avec 17 modèles différents, selon chaque communauté, le gouvernement est enclin à adopter de nouvelles mesures générales. Lundi dernier, lors d’une rencontre entre Pedro Sánchez et Pablo Iglesias au Palacio de La Moncloa, ils ont évoqué cette possibilité. Comme cela s’est produit en mars, et afin de garantir que la mobilité est limitée autant que possible, les mesures seront dirigées depuis la Moncloa et seront obligatoires.

L’état d’alarme actuel, qui a été approuvé pour une période de six mois, ne serait pas utile si Moncloa cédait aux pressions des différentes autonomies et permettait à nouveau le confinement à domicile par zones ou général. Le décret actuel offre aux gouvernements régionaux un parapluie juridique pour adopter des décisions telles que la limitation du périmètre par les municipalités, les comtés, les provinces ou les régions, ainsi que la suspension d’événements ou d’activités, sans qu’il soit nécessaire qu’un juge entérine ces mesures. Cependant, lors de son approbation, il a été décidé d’exclure cette possibilité. Désormais, si la situation l’exige, le cabinet de Sánchez devrait décréter une nouvelle règle.

Ministre-candidat

En attendant qui remplacera enfin Illa à la tête de la Santé, tout indique qu’elle sera à la tête des Administrations Territoriales et de la Fonction Publique, Carolina Darias, qui participe déjà activement à toutes les prises de décision et à la «co-gouvernance» avec les communautés autonomes.

En tant que responsable des relations avec les autonomies, Darias assiste depuis quelques semaines aux réunions hebdomadaires du Conseil interterritorial de la santé. Elle, avec le secrétaire d’État à la Santé, Silvia Calzón et Fernando Simón, sera chargé de porter le fardeau de la pandémie au jour le jour d’ici jusqu’au début de la campagne électorale catalane et Salvador Illa rendra sa démission effective. Pendant ce temps, le numéro deux du CPS continuera à combiner le poste de ministre avec celui de présidentiel, ce qui l’obligera à beaucoup travailler à distance.

La prise de décision, pour le moment, continuera comme avant. Le Conseil interterritorial de la santé sera la plus haute instance décisionnelle et référendaire sur les nouvelles restrictions. Cependant, si l’augmentation des cas place à nouveau l’Espagne dans des chiffres extrêmement dangereux, ce qui pourrait conduire à nouveau à un manque de contrôle, ce serait le gouvernement, par l’intermédiaire du Conseil des ministres, qui reprendrait le contrôle de la situation. C’est précisément ce que Pedro Sánchez a demandé d’analyser. Avec plusieurs communautés demandant la possibilité de confinement à domicile, comme Castilla y León ou la Catalogne, et plusieurs pays qui sont déjà revenus à cette formule, l’exécutif évaluera tous les scénarios tout en essayant d’éviter une fermeture totale.