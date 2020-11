COVID-19 :

10 juin, Pedro Sanchez proclamé avec enthousiasme au Congrès: “Nous avons vaincu le virus”. Depuis, pendant plusieurs semaines, Sánchez nierait le risque de la deuxième vague. Et ce, malgré le fait que les organisations officielles ont été prévenues que le Covid était déclenché. Plus précisément, le Institut de santé Carlos III (ISCIII), dépendant du ministère de la Science, et qui recueille quotidiennement l’évolution du soi-disant numéro R – indicateur de la reproduction du virus – l’a précisé dans ses rapports. Trois jours seulement après l’arrivée euphorique de Pedro Sánchez au Congrès, le nombre a explosé à nouveau.

Le graphique ISCIII reflète le “nombre de reproduction de base instantané” (Rt), qui indique le nombre moyen de cas secondaires que chaque sujet infecté peut être infecté à un stade donné.

Le matériel produit par cette organisation offre une image claire de la façon dont la pandémie a subi une évolution inquiétante juste après que Sánchez l’a déclarée vaincue.

Le 10 juin, ce nombre – le niveau moyen pour toute l’Espagne – était de 0,91. Mais le 13 juin, une longue montée commencerait, jusqu’à plus d’un mois plus tard. Le 15 juillet, un Rt de 1,47 a été atteint, supérieur à ce qui est considéré comme adéquat pour évaluer le confinement du virus (1).

“Perdre la peur”

Pedro Sánchez, quant à lui, a fièrement porté son message de victoire. Le 4 juillet, lors de la campagne électorale de Galice, il a encouragé les citoyens à «Perdez votre peur du virus» et il insiste: «Nous avons arrondi la courbe. Nous avons tenu le virus à distance. Aujourd’hui, nous maîtrisons la pandémie ». Il a ajouté que si nous ne devrions pas «baisser la garde», nous ne devrions pas non plus «nous laisser prendre par la peur».

«Il faut sortir dans la rue, il faut profiter de la nouvelle normalité retrouvée, il faut récupérer l’économie, il faut profiter et être conscient que l’Etat aujourd’hui est bien mieux armé pour lutter contre Covid dans toutes les flambées qui peuvent survenir dans le pays », a-t-il harangué.

Un jour plus tard, il a répété le même slogan lors d’un rassemblement à Bilbao: “Nous avons vaincu le virus et contrôlé la pandémie et contourné la courbe.” Le dirigeant du PSOE a également demandé le «calme» et encouragé «à vivre avec le virus». “Nous devons gagner les rues, les entreprises et les entreprises, nous devons réactiver l’économie et retrouver la normalité”, a-t-il insisté.

État d’alarme

Le reste de l’histoire est connu. Le gouvernement a décrété un nouvel état d’alerte, d’une durée inhabituelle, sans contrôle parlementaire et de constitutionnalité douteuse, selon les juristes. L’Espagne a déjà dépassé le million de personnes infectées depuis des jours.

Sánchez a approuvé la prolongation de six mois grâce au soutien de ses partenaires d’investiture et de Ciudadanos. Le président a évité de rendre des comptes devant la Chambre et ce n’est pas lui, mais le ministre de la Santé Salvador Illa qui l’a défendu. Le socialiste n’a accepté de se rendre au Parlement que tous les deux mois pour faire rapport sur la situation, mais il n’y aura pas de vote, donc l’apparence n’implique aucun type de contrôle.

De plus, dans une nouvelle improvisation, Pedro Sánchez a annoncé que le décret sera révisé dans les quatre mois par le Conseil interterritorial de la santé – c’est-à-dire les conseillers régionaux de la santé (à majorité socialiste) – qui pourront déterminer la fin ou le maintien de les mesures. Parmi eux, le «couvre-feu» nocturne et les restrictions à l’entrée et à la sortie des communautés.