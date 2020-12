COVID-19 :

Il ministère de la Santé a publié un document de recommandations sur la soi-disant «fatigue pandémique». Cela a été appelé la «démotivation pour suivre les comportements de protection recommandés, qui apparaît progressivement au fil du temps», selon le rapport. Le dossier, comme le révèle OKDIARIO, admet que le manque de confiance dans les institutions est un facteur qui influence l’attitude des citoyens à se protéger du virus. Mais, en outre, le document intègre les recommandations du Organisation mondiale de la SANTE (OMS) pour renforcer cette confiance. Ce sont neuf «facteurs» qui, selon l’instance internationale, «permettent de prédire un niveau de confiance plus élevé». Le gouvernement de Pedro Sánchez ne respecte pas six des critères de l’OMS.

Les facteurs établis par l’OMS pour renforcer la confiance des citoyens dans leurs dirigeants face aux risques pour la santé publique sont les suivants: reconnaître les éléments d’incertitude dans les messages; faire preuve de transparence et ne pas cacher les informations négatives; diffuser l’information et intervenir rapidement; rédigez des messages de manière à ce qu’ils soient facilement compréhensibles; promouvoir la contribution du public et encourager le dialogue; assurer une bonne coordination entre les différentes autorités sanitaires et les médias afin d’assurer l’uniformité des messages; éviter des changements brusques dans les informations transmises et que les différentes organisations diffusent des informations contradictoires; diffuser des informations via de multiples plates-formes et identifier, collaborer et impliquer des personnes qui jouissent de la confiance de la population afin qu’elles ressentent le processus de communication comme le leur.

Manque de transparence

Se référant à transparence, le gouvernement a systématiquement omis de se conformer aux exigences d’information sur la gestion de la pandémie, revendiquées via le Portail de la transparence.

Le Conseil de la Transparence, justement, a récemment accordé à la Santé un délai de dix jours pour rendre publique la composition du comité d’experts évoqué par le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires, Fernando Simon, comme chargé de conseiller le gouvernement. L’agence a déterminé que connaître leur identité ne viole pas le droit à la protection des données et permet le contrôle de l’activité publique par les citoyens dans les «décisions pertinentes». Cependant, jusqu’à présent, le ministère de Salvador Illa il a refusé d’accéder à cette demande. La justification du gouvernement est qu’il s’agit de «personnel public qui ne sont pas considérés comme des cadres supérieurs ou des cadres.

Une autre des controverses récurrentes de la pandémie a été la nombre réel de défunts, que le gouvernement a refusé de fournir. L’exécutif défend son critère de ne compter que les morts avec un coronavirus confirmé par test diagnostique, malgré les critères de l’OMS elle-même, qui a également demandé d’ajouter les «suspects». Ainsi, plusieurs organismes officiels, comme l’Institut national des statistiques (INE), donnent des chiffres de décès bien supérieurs à ceux proposés par la Santé.

Concernant la “rapidité” de la diffusion des informations, il faut noter que, pendant des semaines, le Gouvernement a nié la gravité de l’épidémie qui se propageait déjà dans tout le pays. Aucune action n’a été entreprise avant manifestations idéologiques du 8 mars. Plus tard, l’exécutif lui-même a admis que le virus était déjà hors de contrôle à ce moment-là.

Le gouvernement n’a pas non plus impliqué les principaux acteurs impliqués dans la crise sanitaire. Ainsi, OKDIARIO a révélé que les résidences, à plusieurs reprises, ils ont essayé de contacter sans succès avec le deuxième vice-président Pablo Iglesias, en charge des services sociaux pendant la pandémie. Il n’y a pas eu de réponses, comme indiqué à ce journal de l’association patronale. Le gouvernement a également systématiquement ignoré les recommandations des experts de la santé.

En août dernier, 20 scientifiques espagnols prestigieux ont publié une lettre dans le magazine The Lancet dans laquelle ils demandaient de réaliser «d’urgence» une évaluation indépendante sur la gestion de la pandémie de coronavirus. Quatre mois plus tard, on ne sait rien, malgré le fait qu’en octobre, le ministre Illa a promis de le faire.

17 projets pour Noël

Le coordination entre les différentes autorités sanitaires, malgré l’insistance du gouvernement pour ce qu’il a appelé la «co-gouvernance». Les communautés autonomes, par exemple, ont insisté pour que Sánchez assume un rôle plus actif dans la crise et le résultat est que chaque région a des plans différents pour faire face aux prochaines vacances de Noël. La gestion de la vaccination incombe également aux communautés, qui débutera ce dimanche.

«Il faut voir comment Une nation unie a 17 projets pour Noël», A récemment critiqué le leader du PP, Pablo Casado. Le leader «populaire» a critiqué le fait que «une chose est la co-gouvernance et une autre chose est un mauvais gouvernement. Une chose est la collaboration entre les administrations et une autre est la lâcheté de la première des administrations.

“Eviter les changements brusques dans les informations transmises” est une autre des normes de l’OMS. En mai, Fernando Simón a déclaré: “Cela n’a aucun sens pour des citoyens en bonne santé de porter un masque.” Aujourd’hui, c’est obligatoire.

En outre, le Gouvernement a systématiquement modifié ses critères pour faire face à la pandémie, qu’il ne voyait pas venir malgré la forte incidence déjà enregistrée dans d’autres pays, comme l’Italie et la Chine. Jusqu’au 14 mars, lorsqu’il décrète l’état d’alarme et, avec lui, le confinement total de la population, il évite les mesures drastiques. Plus tard, on a appris que le virus explosait dans notre pays depuis la mi-février.

En outre, il a continuellement hésité dans l’application des mesures. Pendant des mois, il a refusé, par exemple, d’exiger un test PCR des touristes arrivant en Espagne, ce qu’il a ensuite mis en œuvre. Aujourd’hui, la santé a des problèmes avec l’accessibilité des tests d’antigène, une mesure approuvée par la Commission européenne et que la Communauté de Madrid met en œuvre avec succès depuis des mois.