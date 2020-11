COVID-19 :

le gouvernement refuse de financer des tests PCR massifs pour les forces et organes de sécurité de l’État et le personnel de santé en réclamant leur coût, qui s’élève à 10,7 millions d’euros. C’est une dépense considérablement inférieure, par exemple, à ce que suppose la masse salariale des conseillers de Pedro Sánchez: 15,1 millions, selon le projet de budget général de l’État (PGE).

Comme l’a révélé OKDIARIO, l’exécutif a annulé plusieurs amendements présentés par le Parti populaire, Vox et Ciudadanos au “ Projet de loi sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise causée par Covid-19 ”, l’arrêté royal du Gouvernement actuellement en cours de traitement au Congrès.

Ces propositions visaient à financer la réalisation de tests de diagnostic des coronavirus et l’acquisition et la réduction de la TVA sur les masques. Cependant, toutes ont été rejetées parce que, selon le gouvernement, “elles signifieraient une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes budgétaires”.

Dans le cas des RAP, l’exécutif justifie que << compte tenu seulement d'un effectif de 79 000 gardes civils en situation de disponibilité et de 67 000 policiers nationaux dans la même situation de disponible, auquel s'ajouterait un effectif de 450 000 agents en tant que personnel de service. établissements de santé, et en excluant d'autres groupes qui augmenteraient encore les dépenses (par exemple, le personnel de santé sociale), et en tenant compte d'un coût unitaire 18 euros par PCR, réalisant une seule PCR sur chacun d’eux signifierait environ 10728000 euros».

Par conséquent, il rejette l’amendement présenté par le groupe parlementaire Vox. Le montant manié par l’exécutif pour refuser la réalisation de tests massifs à ces personnels, à risque incontestable du fait de leur forte exposition au virus, est inférieur aux dépenses de conseillers du président socialiste.

15,1 millions de conseillers

Comme ce journal l’a également révélé, Sánchez attribuera 16,4 millions d’euros pour payer les salaires de leurs postes supérieurs et éventuels. Un montant qui double les 7,8 millions qui étaient budgétisés à cet effet dans les comptes maintenant en vigueur, le dernier de l’exécutif de Mariano Rajoy, de 2018.

Plus précisément, ce montant est divisé en 15,1 millions de conseillers Oui 1,3 million pour payer la masse salariale des postes de direction ils travaillent plus étroitement avec le socialiste. De plus, comme ce journal l’a publié, le gouvernement de coalition qui compose le PSOE et Podemos a coûté au cours de son premier semestre de vie 10,1 millions d’euros de plus que la même période de l’année précédente. Pratiquement la même chose que le financement de la réalisation de tests diagnostiques sur ces groupes.

Masques faciaux

Comme OKDIARIO l’a également révélé, le gouvernement utilise pour rejeter les amendements – dans ce cas de Ciudadanos – qui baisser la TVA sur les masques, de 21% à 4%, «signifierait 1 568 millions d’euros de revenus en moins par an», si l’on estime une consommation quotidienne de 50 millions par jour de ces vêtements de protection.

Un autre des amendements Vox affirmait que l’État assumer le coût général des masques. Le gouvernement répond que ladite proposition “n’a pas la spécificité nécessaire pour déterminer le coût exact que son approbation entraînerait, car on ne sait pas quelle population en serait bénéficiaire ni dans quelle mesure l’achat de masques serait financé”.

Même ainsi, l’exécutif fait ses propres calculs, sans aucun doute, frappants. Il utilise la consommation de «2 masques par jour pour chaque habitant de l’Espagne », quelque chose d’inhabituel. En outre, ce calcul est effectué sur la population totale de 47,3 millions d’habitants, qui comprendrait, par exemple, les jeunes enfants qui ne l’utilisent généralement pas.

«Une consommation moyenne de 2 masques par jour pour chaque habitant d’Espagne en un an, en considérant 47,3 millions d’habitants et en évitant l’utilisation de masques chirurgicaux avec un coût unitaire d’acquisition de 0,40 euros, le coût annuel du financement le total des masques serait 13811 millions d’euros», Allègue l’exécutif dans sa réponse.

RAP pour les PME et les indépendants

Ce même argument – le coût – sert à refuser un autre amendement, en l’occurrence du Parti populaire, dans lequel un soutien financier a été demandé aux PME et aux indépendants pour acheter des masques et réaliser des PCR.

L’exécutif allègue dans cette affaire que «compte tenu du fait qu’il y a en Espagne environ 3 millions de PME qui emploient environ 10 millions de personnes et en supposant une consommation moyenne de 2 masques par jour pour chaque travailleur en 253 jours ouvrables et empêchant l’emploi de masques chirurgicaux d’un coût unitaire d’acquisition de 0,40 euro, le coût annuel du financement total des masques serait 2 024 millions d’euros ».

Et il poursuit: “Aussi, compte tenu d’un coût unitaire moyen de 18 euros par PCR, réaliser un seul PCR sur chaque personne représenterait environ 180 millions d’euros.”

Dépenses gouvernementales

Alors que le gouvernement refuse d’assumer l’achat de masques ou l’extension du CRP, sous prétexte de coût, il refuse de réduire les coûts de sa structure gigantesque.

Dans une question parlementaire récente écrite par Vox au Congrès des députés, l’exécutif du PSOE-Podemos a répondu que cet organigramme est le plus approprié malgré l’immersion de l’Espagne. dans sa pire crise économique.

“Les départements jugés absolument nécessaires pour mener à bien l’action gouvernementale ont été créés”, indique la réponse. «Il s’agit de la structure qui donne cohérence nécessaire aux 22 ministères qui composent le nouveau gouvernement », a-t-il ajouté.