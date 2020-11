COVID-19 :

Pedro Sanchez il part en voyage en Espagne. En état d’alerte, qui selon lui vise à limiter la mobilité des citoyens pour empêcher la propagation du virus sur tout le territoire national, le président du gouvernement fera le tour de toutes les communautés autonomes pour présenter son plan de récupération des la crise sociale et économique dérivée de l’impact de la pandémie de coronavirus en Espagne.

Le directeur général, comme annoncé par le porte-parole exécutif, Maria Jesus Montero, commencera jeudi prochain le cycle de visites des autonomies dans la Communauté valencienne. Sánchez rendra visite au président valencien, Ximo Puig, avec le «Plan de relance, de transformation et de résilience de l’économie espagnole» sous son bras. Après la rencontre avec le leader régional, il prendra également le pouls des agents sociaux locaux.

Selon María Jesús Montero, l’objectif principal de cette nouvelle tournée du leader socialiste en Espagne est de “présenter et approfondir” ce plan, soutenu par des fonds transférés par l’Union européenne pour la sortie de la crise des coronavirus, qu’ils géreront dans plus de 50 % les communautés elles-mêmes.

Montero a précisé que les prochaines nominations seront déplacées selon l’agenda du président et l’objectif est de visiter l’ensemble du territoire espagnol, afin de “parler” non seulement avec les gouvernements régionaux mais aussi avec les agents économiques et sociaux “fondamentaux” pour atteindre les objectifs.

Pedro Sánchez a annoncé le 7 octobre que le “ Plan de relance, de transformation et de résilience de l’économie espagnole ” mobilisera 72 milliards d’euros de fonds européens au cours des trois prochaines années, période durant laquelle il contribuera à une croissance de 2,5 points pourcentage du PIB par an et créera au total plus de 800 000 emplois.

Le plan vise la «modernisation» de l’Espagne et une croissance «inclusive», pour laquelle il a détaillé celle des 140 000 millions d’euros, 11% du PIB, que l’Espagne recevra entre 2021 et 2026 de fonds européens, avec le Plan de relèvement, 72 000 millions seront mobilisés au cours des trois premières années, auprès du mécanisme de relance et de résilience (59 000 millions) et du fonds «React-Eu» (12 400 millions). À cela s’ajoutent les plus de 79 000 millions prévus au titre des fonds structurels et de la politique agricole commune (PAC) pour 2021-2027.

Concrètement, les investissements verts liés à la transition écologique (37% du total) et numérique (33%) vont accumuler 70% de l’investissement total, a déclaré Sánchez, qui a souligné que l’effet multiplicateur de la «modernisation» du plan il générera plus de 2,5 points de pourcentage supplémentaires de croissance du PIB chaque année au cours des trois prochaines années et créera plus de 800 000 emplois au cours de la période.