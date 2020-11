COVID-19 :

Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, sera en charge de la distribution de l’aide des fonds européens à travers un organe interministériel dont le deuxième vice-président, Pablo Iglesias, a été exclu, malgré le rôle qu’il a joué dans la présentation du mois dernier. Plus précisément, il sera composé de onze membres de l’Exécutif, dix du PSOE et un seul de Podemos.

Cependant, le président du gouvernement avait déjà annoncé fin juillet aux dirigeants régionaux, lors de la Conférence des présidents tenue en personne à San Millán de la Cogolla (La Rioja), qu’il serait chargé de diriger la gestion de la Fonds de relance, à travers une nouvelle commission interministérielle.

Le gouvernement de Pedro Sánchez créera cinq nouveaux organes de gouvernance pour les fonds, qui passeront d’abord par une Commission pour le relèvement, la transformation et la résilience, qui sera présidée par Sánchez et à laquelle 11 ministres participeront, dix du PSOE (Affaires Économique; transition écologique; finances; transports; éducation; industrie, commerce et tourisme; agriculture; science et santé) et l’un de United Podemos, le ministre du Travail, Yolanda Diaz.

De plus Comité technique, qui fournira un appui technique et juridique à la Commission ministérielle, et une cellule de suivi du plan de relance, qui, depuis la présidence du gouvernement, assurera le suivi politique et stratégique du plan.

Des forums et conseils consultatifs de haut niveau seront également créés dans les principaux secteurs concernés et la Conférence sectorielle des fonds européens sera réactivée avec les communautés autonomes. La Direction des Fonds européens, du ministère des Finances, sera désignée comme autorité de gestion responsable de la responsabilité à Bruxelles.

Une décision qui n’a pas bien plu à Iglesias et attend une rectification de Moncloa pour être inclus dans cet organe. Iglesias lui-même et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, ont déjà parlé de cette question, comprenant que la chose logique est qu’il était dans ladite commission, selon des sources proches du conflit, selon les avances de Cadena Ser.

Rationalisez la distribution des fonds

Le gouvernement de Pedro Sánchez veut accélérer l’exécution des fonds de la Union européenne (UE) et éliminer les soi-disant «goulots d’étranglement» auxquels l’Administration nous a habitués depuis que la crise des coronavirus a commencé à prendre ses premiers coups. Pour y parvenir, l’Exécutif propose que les départements ministériels établissent un calendrier annuel des contrats nécessaires à la mise en œuvre des projets de plan de relance liés auxdits fonds européens dans un délai d’un mois, pouvant recevoir des avances allant jusqu’à 50%.

De plus, il récupérera les agences de l’Etat, les délais de traitement seront réduits de moitié, le contrôle des opérations ne dépassera pas 5 jours ouvrés et un portail web sera créé pour enregistrer tous les projets, qui agira comme ‘guichet unique’ faire des demandes.

Ceci est inclus dans le projet de décret-loi royal de mesures urgentes pour la modernisation de l’administration publique et pour l’exécution du plan de relance, de transformation et de résilience, avancé par Europa Press, qui sera approuvé en décembre et avec lequel un réforme structurelle visant à moderniser les procédures d’exécution budgétaire et à rationaliser et simplifier les procédures pour canaliser les 27 milliards de fonds européens avancés dans le Budgets généraux de l’État (PGE).

Nouvelles structures

Le règlement récupère les chiffres administratifs et crée de nouvelles structures “ ad hoc ” pour accélérer l’absorption des fonds, comme c’est le cas de la création d’agences étatiques en tant qu’organisme public, qui reviennent à l’administration publique en tant que formule organisationnelle dotée d ‘”un niveau supérieur autonomie et flexibilité de gestion ».

En outre, le gouvernement de Sánchez crée une nouvelle figure administrative pour la collaboration public-privé: la Projets stratégiques pour la reprise et la transformation économiques (PERTE), dépendant du ministère de l’Industrie, qui dans un délai de trois mois doit préparer le registre d’État des entités intéressées par PERTE afin que l’argent européen arrive rapidement.

Des subventions plus agiles

Le traitement des subventions liées à l’utilisation des fonds européens est également accéléré et les délais raccourcis. Ainsi, les obligations de déclaration et les autorisations obligatoires sont supprimées, bien que pour autoriser l’octroi de subventions d’un montant supérieur à 12 millions d’euros, un accord du Conseil des ministres.

De même, le décaissement anticipé des fonds peut être effectué jusqu’à une limite maximale de cinquante% du montant total à recevoir dans les dossiers de dépenses traités pour lesquels sa réglementation ne le permet pas ou le décaissement anticipé est limité.

À leur tour, les engagements de dépenses qui doivent être étendus aux années suivantes peuvent être acquis, à condition qu’ils ne dépassent pas les limites et les annuités fixes. Selon le inspection, rappelle le régime de contrôle préalable applicable aux fichiers, que l’envoi de ces fichiers aura priorité sur tout autre et que l’organisme de contrôle doit prendre une décision dans un délai de cinq jours ouvrables.