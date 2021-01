COVID-19 :

Cela passe déjà du brun au foncé: à un moment où le gouvernement de la Communauté de Madrid suppose qu’il ne pourra pas vacciner tous les personnels de santé faute de vaccins et reproche au gouvernement social-communiste de ne pas avoir respecté le nombre de doses promis, Le ministère de la Santé répond en communiquant à l’exécutif d’Isabel Díaz Ayuso que la semaine prochaine, il ne recevra que la moitié des doses qu’il devait administrer. Sur les 90 000 doses prévues, seulement 45 000 seront disponibles. Et où ira le reste? Eh bien, aux communautés qui n’ont pas prévu de coupures d’approvisionnement et qui sont à court de réserves pour appliquer les deuxièmes doses. En d’autres termes, Madrid est sanctionnée pour avoir mis en place un programme de vaccination consistant à conserver suffisamment de doses pour garantir le deuxième vaccin à ceux qui ont reçu le premier.

Pour nous comprendre: Madrid dénonce que les 90 000 doses prévues pour la semaine prochaine sont clairement insuffisantes et le département de Salvador Illa applique une double peine. Vous vous plaignez, parce que je vous en donne la moitié. De cette façon, il est impossible d’avancer plus vite dans la campagne de vaccination, qui avait déjà atteint 85% des doses délivrées. Les 15% restants sont la réserve que Madrid a conçue afin d’éviter les effets d’éventuels retards d’accouchements, qui pourraient affecter les maisons de retraite ou les patients en santé qui attendent toujours la deuxième dose.

En fin de compte, ce qui se révèle, c’est que le gouvernement social-communiste poursuit, inabordable, sa stratégie de harcèlement et de démolition contre le gouvernement madrilène du PP et que sa colère contre le président, Isabel Díaz Ayuso, est payée par tous les Madrilènes. Il est évident que la santé récompense les communautés qui ont péché dans l’improvisation et punit Madrid pour avoir conçu une stratégie garantissant que personne vacciné avec la première dose ne se retrouverait sans la seconde. Il ne faut pas oublier que la gauche et ses terminaux médiatiques ont accusé Ayuso de ne pas aller aussi vite que d’autres communautés qui ont choisi la formule de vaccination d’autant plus de personnes, mieux c’est, indépendamment du fait qu’ils devaient économiser suffisamment de doses au cas où ils ne le feraient pas. de nouvelles expéditions arriveront à temps pour le deuxième vaccin. Quoi que fasse Madrid, quelle que soit la stratégie qu’il conçoit, Pedro Sánchez tentera à tout prix de ruiner les tentatives du gouvernement Ayuso de faire face à la pandémie.