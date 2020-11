COVID-19 :

Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, Il est retourné se rendre dans une entreprise de santé pour prendre la photo de la rigueur qui lui permet de marquer un but alors qu’il prend courage à sa gestion de la crise sanitaire. Si, au milieu de la première vague de la pandémie, une entreprise qui fabriquait des respirateurs était déplacée, ce jeudi Sánchez s’est rendu dans la ville madrilène de San Sebastián de los Reyes pour visiter les installations de la Laboratoires Rovi, une société de composants pharmaceutiques qui à partir d’aujourd’hui a commencé la fabrication du vaccin américain moderne. Ce vaccin, dit Sánchez, doit être “Le début de la fin de la pandémie”.

Accompagné du Ministre des Sciences et de l’Innovation, Pedro Duque, et les responsables de l’entreprise, le président a fait le tour des installations de l’une des entreprises qui doivent faire la lumière au bout du tunnel avec la fourniture du vaccin aux pays qui permet d’assouplir les restrictions imposées pour arrêter l’expansion du virus et ainsi retrouver, dès que possible, la normalité avant l’arrivée du coronavirus dans nos vies. Sánchez a salué le travail du ministère de la Santé et les supposés experts qui ont conçu les groupes de vaccination en Espagne pour leur travail sur la stratégie de vaccination de masse des Espagnols.

Après la visite, Sánchez a également remercié le travail de «l’une des entreprises leaders dans la recherche, le développement et la recherche». Dans un discours de plus de dix minutes, que le secrétaire d’État à la Communication a ensuite rendu public, le président a appelé les communautés autonomes à «trouver des solutions homogènes comme le design de Noël». Une fois de plus, le leader socialiste a souligné «l’apport de la science à la politique, pour répondre à l’émergence de ces derniers mois».

Pedro Sánchez a réitéré “L’engagement scientifique de ce gouvernement” en même temps, il appelle toutes les parties, représentées au Congrès, à travailler sur «un pacte d’État pour la science qui garantisse la sécurité nationale dans le domaine de la santé et le progrès économique dans des secteurs qui vont être très importants dans les sociétés. si complexe que nous vivons ». Le président a annoncé «la volonté de travailler avec des entreprises comme la vôtre en collaboration public-privé, car vous êtes une source d’inspiration et de tranquillité pour les citoyens».

Les sources de l’entreprise consultées par ce journal ont évité de donner des détails sur la visite présidentielle. Interrogée pour savoir si elle avait été à l’initiative du directeur général ou si elle avait été invitée par l’entreprise, ainsi que lorsque la présence de Sánchez a été convenue, la porte-parole de Rovi a refusé de faire toute évaluation, se référant au Palacio de La Moncloa pour des explications. La visite a été annoncée hier soir dans l’envoi traditionnel de l’ordre du jour du gouvernement.

Une entreprise familiale

L’usine de composants pharmaceutiques Rovi, située à San Sebastián de los Reyes, est un entreprise familiale créée en 1939 par trois des huit frères López-Belmonte: un avocat, un pharmacien et un ingénieur. Ils ont quitté leur Albacete natal, très dévasté par la guerre civile, et se sont installés dans la capitale espagnole, Madrid, dans le but d’entreprendre quelque chose qui fonctionnait dans la famille. Les choses n’allaient pas mal pour eux. Maintenant, c’est la deuxième génération de la famille, celle qui dirige l’entreprise.

L’accord avec Moderna, en été, a tiré les actions de la société de plus de 7%. Actuellement, sa valorisation est de 1 700 millions d’euros. Considérée comme l’une des dix plus importantes sociétés de composants pharmaceutiques en Espagne, Rovi est cotée à l’IBEX-35 depuis 2007. La société López Belmonte a prévalu sur d’autres concurrents, tels que Reig Jofre et Normon, pour gagner Contrat de Moderna.

L’usine de respirateurs

Le 3 avril, Pedro Sánchez a décidé de visiter, presque par surprise, une usine de respirateurs située à Móstoles à un moment critique pour le système de santé espagnol, manquant de ce matériel de santé pour fournir des services aux USI. Quelques minutes avant d’arriver aux installations d’Hersill Moncloa, il a annoncé que ledit acte avait été ajouté à l’ordre du jour officiel du président. Le secrétaire général socialiste a voulu profiter du travail de cette entreprise pour prendre une photo comme s’il y avait joué un rôle.

La visite de l’usine de respirateurs a également été controversée en raison de la décision du secrétaire d’État à la communication d’interdire la présence des médias lors de la visite, comme il est d’usage lors des visites présidentielles. Le 3 avril, par voie de NON-DO, Moncloa a enregistré et distribué les images à la discrétion du président, qui n’a fait aucune déclaration après plusieurs jours sans comparaître.