COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, Les autorités sanitaires et les experts tentent d’anticiper le COVID-19 et de détecter la maladie le plus rapidement possible pour arrêter la circulation du coronavirus. Ce suivi et cette détection précoce des cas sont essentiels pour freiner la transmission. Cependant, ce n’est pas une tâche facile, car dans de nombreux cas, les symptômes du COVID-19 sont similaires à ceux d’autres pathologies et il y a même des personnes qui en souffrent de manière asymptomatique.

Pour cette raison, les chercheurs travaillent sans relâche pour découvrir le meilleur moyen d’identifier lorsqu’une personne est atteinte ou non d’un coronavirus. Dans ce sens, Deux études internationales confirment que la majorité des patients atteints d’infections respiratoires qui perdent leur odorat sont dus au COVID-19.

Perte d’odeur moyenne sur un 79,7 avec une échelle de 100

Les travaux, publiés dans la revue scientifique ‘Chemical Senses’, indiquent que la perte olfactive moyenne était de 79,7 sur une échelle de 0 à 100, ce qui montre que la perte de conscience est très importante et même dans certains cas complète. Pour cela, Ces études montrent que la perte d’odorat est très probablement le meilleur symptôme pour prédire qu’une personne souffre de COVID-19.

La perte sensorielle de l’odorat n’est pas le seul sens qui souffre des conséquences du COVID-19, mais le goût a également été considérablement réduit. En fait, sur la même échelle de 0 à 100, il se situait à 69. De son côté, la sensibilité de la bouche, bien qu’elle soit également perdue, se situe à 37,3 avec le maximum à nouveau situé à 100.

Etude avec 4500 patients COVID-19

Les chercheurs sont parvenus à ces conclusions après avoir interrogé 4500 patients de 23 nationalités qui ont souffert du COVID-19 à un moment donné. À travers les questionnaires reçus, Les chercheurs ont établi cette corrélation entre la maladie et la perte des sens, en particulier du goût et de l’odorat dans une plus grande mesure, confirmant d’autres recherches.

«Bien que la perte d’odorat élimine en soi la capacité de percevoir l’arôme des aliments, la perte simultanée des autres sens rend difficile l’enregistrement de ce qui est mangé. Pourtant, mettre de la nourriture dans la bouche peut devenir une expérience vraiment désagréable “a déclaré Alexander Wieck Fjaeldstad, l’un des chercheurs qui ont dirigé l’étude.

Conclusion très utile pour la recherche des contacts

Par conséquent, après avoir collecté l’échantillon, ils arrivent à la conclusion que la perte des sens, en particulier de l’odorat, est l’un des symptômes les plus répétés chez une personne qui a souffert à un moment donné du coronavirus. Pour cela, Lorsqu’il s’agit de suivre et d’identifier les cas positifs de COVID-19, la perte d’odorat est l’un des symptômes, sinon le meilleur, pour détecter les infections.