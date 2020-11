COVID-19 :

Si vous avez des doutes quant à savoir si vous avez ou non reçu un vaccin ou si vous avez eu une maladie infectieuse, vous pouvez faire une sérologie d’immunité. Dans ce test sanguin, on verra s’il y a ou non des anticorps, générés par le corps lorsqu’il est entré en contact avec un virus.

La chose normale est que vous êtes protégé, précisément grâce à eux, puisque leur fonction est d’essayer de bloquer l’accès des pathogènes aux cellules (anticorps neutralisants) et de sonner l’alarme pour que l’armée cellulaire de nos défenses soit activée.

La plupart des études à ce jour aboutissent à deux conclusions. Les anticorps après avoir passé le COVID sont durables. Combien? Minimum, ce que nous avons d’une pandémie. Deux échantillons récents arrivent à la conclusion préliminaire que au moins entre sept (6000 personnes ont étudié à l’Université de l’Arizona) et huit mois (185 convalescents, en Californie) Et ils ont pu mesurer que le taux de chute dans le temps des titres d’anticorps est lent.

Il est possible que ceux qui ont eu un coronavirus SRAS-CoV-2 léger ou asymptomatique voient combien de leurs Les anticorps «longue durée» (IgG) disparaissent après le deuxième ou le troisième mois. On pense que cela a à voir avec charge virale que cet organisme a enduré. Si elle était courte, j’espère qu’il n’avait pratiquement aucun symptôme, mais la durée des anticorps ne semble pas non plus longue chez certaines personnes de ce groupe.

Et attention, tous les anticorps ne sont pas identiques. Certains peuvent décliner, mais le plus important semble être le neutralisants qui vont pour la protéine S du virus. Autrement dit, les conseils ou les clés avec lesquels il se fraye un chemin dans les serrures des cellules. C’est exactement la cible des principaux vaccins candidats.

2. T, B, NK. Tout n’est pas des anticorps dans la soupe à l’alphabet immunitaire

Même sans anticorps, le corps continue de se défendre. Un système immunitaire sain et bien entraîné possède des cellules mémoire. Lorsque le virus revient (ou en a vu des parties sous forme de vaccin), il parcourt rapidement la liste des agents pathogènes les plus recherchés. Et ça va pour lui. C’est là que le Cellules T et B (ou lymphocytes).

“ Il existe des données solides suggérant que La réponse des lymphocytes T est également importante pour la protection et l’immunité contre le SRAS-CoV-2 et est peut-être indépendante de la réponse anticorps », explique Sydney Ramirez à Newtral.es de l’Institut La Jolla de Californie. En juillet, il a co-publié une étude dans Cell qui est maintenant complétée par ce travail préliminaire sur les anticorps, et avec une autre par une équipe de Wuhan, en Chine.

Là, ils ont vu qu’une trentaine de patients ils conservent aujourd’hui l’immunité grâce à leurs cellules T, vu au microscope, ils se sont lancés pour attaquer le SRAS-CoV-2 lorsqu’ils ont été exposés dans une boîte de laboratoire, ce qui suggère que la même chose se produira dans leur corps, si le virus revient. Il est vrai que Wuhan, précisément, est indemne de coronavirus, donc vérifier cela, pour l’instant (et heureusement) est difficile.

Les principaux essais de vaccins candidats plus avancés ont mesuré la réponse des lymphocytes T. Et il semble que tout fonctionne comme prévu. Après avoir reçu la (les) dose (s) de vaccin, ils semblent être formés.

Ils ont également observé à La Jolla qu’il y a autres cellules de conservation de la mémoire après avoir passé l’infection et, sûrement, après avoir été vacciné. Lymphocytes NK (Natural Killer) ce sont de vrais destroyers, de l’artillerie lourde des défenses qui se souviennent aussi des méchants. Et à côté de cette ligne grossière, le Lymphocytes B. Ceci est très important, car ils sont responsables de la fabrication des anticorps.

3. Les anticorps manquants peuvent revenir

L’équipe de l’Institut La Jolla a constaté que le nombre de cellules B chez les convalescents continue de croître avec le temps. Cela peut expliquer pourquoi les niveaux d’anticorps chez certaines personnes, dans différents tests au fil du temps, sont si différents. D’abord bas, puis montez en flèche, puis diminuez et remontez.

L’étude est intéressante car elle s’est concentrée sur patients atteints de covid légère. Et il est le premier à examiner la réponse immunitaire à un virus avec autant de détails.

4. Les anticorps dérivés d’autres maladies ou vaccins peuvent aider

L’objet de l’appel immunité croisée il reste aussi intéressant que controversé. Il n’est pas facile de mesurer dans quelle mesure le fait d’avoir passé d’autres maladies infectieuses aide les défenses à combattre le SRAS-CoV-2. Comme nous l’avons expliqué ici, en général, tout aide. Mais un rhume passé ne garantit pas la protection contre les covidés.

Il est possible que exposés à d’autres coronavirus froids laissez nos défenses en alerte. Et en cas de contraction du SRAS-CoV-2, tout reste un covid léger ou asymptomatique. Comme s’il s’agissait d’un vaccin modérément efficace. Cela expliquerait-il la légèreté du covid chez les enfants?

Pour cela, il doit y avoir une condition: que le les défenses naturelles sont prêtes. Et comme l’immunologiste Margarita del Val (CBMSO-CSIC) l’a expliqué ici, plus nous vieillissons, plus nos défenses ont tendance à s’organiser.

Dans le même ordre d’idées, d’autres vaccins peuvent aider le corps à combattre le SRAS-CoV-2. Par exemple, une ligne de recherche soutient que prophylaxie comme la tuberculose aide à contenir l’infection (pas à la prévenir). De la même manière que le vaccin contre la grippe.

Oui, on ne peut pas faire confiance

Comme dans presque tout ce qui concerne ce nouveau coronavirus, il y a encore inconnues à résoudre. Et l’immunité est un puzzle complexe. En commençant parce que la réponse de chaque personne peut être très différente. Cela peut expliquer les rares cas, mais non négligeables, de réinfections éprouvé.

Dans l’immunité, chaque personne peut être très différente et réagir de différentes manières, surtout lorsqu’elle est plus âgée.

Continuer parce que le covid le plus grave est une maladie, la plupart du temps, dérivée d’une réponse inadaptée de ce système immunitaire.

La preuve en est que si le point 4 s’appliquait à 100% de la population, le dernier printemps 2020 n’aurait pas été un drame sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité. Il est évident qu’il existe un groupe de population (en particulier les personnes âgées et avec des pathologies antérieures) qui n’était pas du tout protégé contre un covid sévère, en raison de nombreux rhumes ou vaccins antérieurs qu’ils avaient mis.

Est le forte proportion d’asymptomatiques ou légère en raison de cette immunité plus ou moins formée contre d’autres coronavirus ou pathogènes? Peut être. Mais ça ne suffit pas. D’où la nécessité de vaccins efficaces dans tous les groupes de population. En additionnant toutes les pièces du puzzle immunitaire, il semble que, à tout le moins, les premiers candidats nous donneront une protection durable contre le covid le plus grave.

Il reste à voir qu’ils empêchent le virus de se reproduire suffisamment dans nos cellules pour que nous soyons contagieux. Et ainsi arrêter les chaînes de transmission visibles ou invisibles.