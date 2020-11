COVID-19 :

Pfizer, AstraZeneca et Moderna, les trois grandes sociétés pharmaceutiques qui rivalisent pour obtenir le premier vaccin contre le covid-19, ont été la vedette de plusieurs semaines de crise cardiaque en bourse. Ses prix ont monté en flèche et ont chuté chaque fois qu’il a annoncé des nouvelles – positives ou négatives – concernant le vaccin tant attendu. La volatilité C’est la tendance dominante du secteur «pharmaceutique» ces derniers mois, et de nombreux investisseurs se demandent combien de temps cela va durer. Le secteur restera-t-il prisonnier de la volatilité ou est-il entré dans une période de stabilité?

«Il est courant de voir comment lorsqu’une entreprise de biotechnologie fait une annonce, elle monte en flèche et la concurrence s’effondre, donnant au secteur un la volatilité implicite qui l’accompagnera à court et moyen terme », expliquent les analystes d’Investing.com. En outre, ils précisent que la concurrence entre Pfizer, AstraZeneca ou Moderna ne tourne pas seulement autour de qui obtiendra le vaccin le plus efficace, mais aussi celui avec le plus grand facilité et garanties contribution concernant sa distribution. “Cette course internationale se poursuivra en 2021, au fur et à mesure que différentes avancées sont réalisées, les approbations par les organismes de réglementation et la distribution dans différents pays commencent enfin”, expliquent-ils.

Les analystes IG soutiennent cette opinion. La volatilité continuera de s’installer dans le secteur pharmaceutique jusqu’à la fin de cette année et au cours du premier trimestre 2021. “La volatilité continuera d’être présente, car malgré les progrès réalisés, la procédure d’approbation d’un vaccin est longue”, expliquent-ils à ce journal. L’analyste de marché Diego Morín considère que cette année 2020 sera très importante pour le secteur, puisque les estimations concentrent certains gains beaucoup plus élevés à ceux générés en 2019. Plus précisément, ils pourraient dépasser 120 000 millions de bénéfices, Johnson & Johnson étant celui qui obtiendrait la meilleure position selon FactSet, avec une prévision de croissance en termes de chiffre d’affaires pour l’année 2021.

Les experts XTB ont une opinion différente. Ils estiment que la volatilité dans le secteur pharmaceutique devrait être réduite, puisque les grandes annonces ont déjà été faites. Pfizer et Moderna ont tous deux annoncé l’efficacité de leurs vaccins, de sorte que seul AstraZeneca serait absent. «Les publicités qui génèrent le plus d’impacts sont les premières, la nouveauté. La volatilité doit être réduite car l’actualité est généralement précédée d’un positionnement stratégique, pas seulement de la part d’investisseurs de valeur, qui estiment que les sociétés pharmaceutiques ont encore du chemin à parcourir, et en théorie c’est le cas, car ces sociétés ont augmenté en raison de l’efficacité de leurs vaccins en raison de ses conditions logistiques pour assumer la distribution. Nous devons maintenant voir l’impact sur leur facturation », déclare Darío García, analyste chez XTB.

En attendant que les grandes sociétés pharmaceutiques reflètent l’impact que le futur vaccin aura sur leur activité, ce qui est clair, c’est que leur parcours boursier l’année dernière a été une véritable crise cardiaque. Dans le cas de Pfizer – et malgré les fortes hausses qu’il a enregistrées ces derniers jours – ses titres ne se sont appréciés que de 0,30%, à 37,23 $ par action. Les choses vont mieux pour BioNtech, le partenaire allemand de Pfizer, dont les actions se sont appréciées de plus de 180% sur l’année, à 199,9 $.

Moderna -qui travaille avec les Espagnols Rovi pour fabriquer le vaccin – il a également une performance boursière très positive. Les actions de la biotech américaine ont augmenté de plus de 500% depuis janvier, pour dépasser 127 $ l’action. Dans le cas de AstraZeneca, leurs titres n’ont apprécié que 1,44% jusqu’à présent cette année à la Bourse de Londres. De plus, cette semaine, une erreur de fabrication a soulevé des doutes sur l’efficacité des vaccins AstraZeneca et Oxford.

Les deux sociétés ont reconnu des erreurs dans l’administration des doses de leur vaccin contre le coronavirus. Une partie des volontaires a été soumise à une demi-dose et une autre à des doses complètes. Selon les résultats, après la première application, il a été déterminé que le traitement était efficace à 90% lorsqu’une demi-dose était administrée, mais la réponse des volontaires avec deux doses complètes a chuté à 62%.

Entreprises pharmaceutiques espagnoles

Les sociétés pharmaceutiques espagnoles suscitent également l’intérêt des investisseurs. De IG ils se démarquent Grifols, PharmaMar ou Almirall, bien qu’ils croient que le premier se distancie du fait de son expansion en termes de produits sanguins, le plaçant en première position en Europe.

De son côté, Pharma Mar est dans l’œil de la CNMV pour sa procédure avec Aplidin et la start-up. «Je pense que le secteur pharmaceutique continuera d’être le favori des grands investisseurs pour spéculer, avec un positionnement qui me semble compliqué sur le long terme en ce moment, surtout sans avoir un vaccin 100% efficace», précise Diego Morín.