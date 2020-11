COVID-19 :

Vaccin Pfizer, proche de l’utilisation d’urgence 1:04

. – Dans une lettre ouverte publiée vendredi par le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, la société pharmaceutique a annoncé qu’elle prévoyait de demander une autorisation d’utilisation d’urgence (USA) pour son vaccin COVID-19 en USA en novembre.

En supposant des données positives, Pfizer demandera l’utilisation de l’autorisation d’urgence aux États-Unis peu de temps après que le jalon de sécurité soit atteint au cours de la troisième semaine de novembre. Toutes les données contenues dans notre application américaine seront examinées non seulement par les propres scientifiques de la FDA, mais également par un panel externe d’experts indépendants lors d’une réunion publique convoquée par l’agence », indique la lettre.

Cependant, Bourla a expliqué qu’ils doivent prouver que le vaccin est un succès afin d’obtenir l’approbation de la US Food and Drug Administration pour un usage public.

«Premièrement, l’efficacité du vaccin doit être démontrée, ce qui signifie qu’il peut aider à prévenir la maladie à covid-19 chez au moins la majorité des patients vaccinés. Deuxièmement, et tout aussi important, le vaccin doit prouver son innocuité, avec des données de sécurité solides générées par des milliers de patients. Et enfin, nous devons montrer que le vaccin peut être constamment fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées », a écrit Bourla.

En outre, Bourla a expliqué que la FDA oblige les entreprises à fournir deux mois de données de sécurité sur la moitié des participants à l’essai après la dose finale du vaccin et sur la base de leur inscription à l’essai et du calendrier de dosage actuels. Ils estiment qu’ils répondront à toutes les exigences d’ici la troisième semaine de novembre, et nous saurons peut-être si notre vaccin est efficace ou non d’ici la fin octobre.