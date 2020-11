COVID-19 :

Pharmaceutical Pfizer, avec BioNTech, a annoncé vendredi qu’il demandait une autorisation d’urgence pour son vaccin contre le coronavirus à la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Cette mesure pourrait ouvrir la porte à une éventuelle disponibilité du vaccin tant attendu dans les semaines à venir.

L’annonce intervient quelques jours après l’annonce par Pfizer que les études les plus récentes ont montré que son vaccin contre le COVID-19 est efficace à 95% et qu’il protège les personnes âgées, les plus vulnérables à mourir du COVID-19.

Pfizer a initialement estimé que le vaccin, développé avec la société allemande BioNTech, était efficace à plus de 90% pour détecter 94 infections.

Avec l’annonce de mercredi, la société a maintenant accumulé 170 infections dans son étude, notant que seulement huit d’entre elles étaient des volontaires qui ont reçu le vaccin plutôt qu’un placebo. L’une de ces huit personnes est tombée gravement malade, a déclaré la société.

Le cabinet n’a pas publié de données détaillées de son étude, qui n’ont pas non plus été évaluées par des experts indépendants.

Le pharmacien a assuré que le vaccin est efficace à 95%.

Pfizer a déclaré que le vaccin est efficace à plus de 94% chez les adultes de plus de 65 ans, bien que l’on ne sache pas comment il connaissait l’efficacité chez les adultes plus âgés s’il n’avait que huit infections parmi les personnes vaccinées et n’a pas ventilé les résultats par âge.

Il y a quelques jours, une autre société pharmaceutique, Moderna Inc., a annoncé que son vaccin semble être efficace à 94,5%.

Pfizer a déclaré qu’il disposait désormais des données nécessaires pour demander l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, une action qu’elle entreprend ce vendredi.

La société n’a pas publié de détails sur les effets secondaires possibles, mais a déclaré qu’aucun des effets secondaires graves n’avait été détecté. Le plus courant, a-t-il dit, était la fatigue après avoir reçu la deuxième dose, détectée chez 4% des participants.

L’étude a porté sur près de 44 000 personnes aux États-Unis et dans cinq autres pays, et se poursuivra pendant encore deux ans.

Pfizer et BioNTech estiment qu’ils produiront environ 50 millions de vaccins en 2020 et 1,3 milliard en 2021.

Les autorités américaines estiment qu’à la fin du mois de décembre, elles obtiendront chacune environ 20 millions de doses de Moderna et Pfizer. Les premières doses seront appliquées aux populations les plus vulnérables, telles que le personnel médical et des maisons de retraite, et les personnes atteintes de maladies graves.