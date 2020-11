COVID-19 :

Il s’agit du premier vaccin contre le coronavirus à demander l’autorisation de la FDA et pourrait être disponible de la mi à la fin décembre pour les groupes à risque

La société pharmaceutique Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé qu’ils demanderaient un autorisation d’urgence à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour votre vaccin contre COVID-19[feminine.

C’est le premier vaccin contre coronavirus qui sollicite l’autorisation de l’organisme de réglementation américain et qui pourrait être disponible de la mi à la fin décembre pour les groupes à risque, a indiqué la société dans un communiqué.

Soumettre la demande au FDA est basé sur les résultats de l’essai clinique de phase 3 du vaccin Pfizer, qui a annoncé mercredi qu’il était efficace à 95% 28 jours après la première dose.

Pfizer a indiqué dans un communiqué que si la demande était approuvée, son vaccin pourrait commencer à être distribué en décembre par étapes, en commençant par les groupes à haut risque, notamment les agents de santé, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé.

Les travailleurs essentiels, les enseignants et les sans-abri, ainsi que ceux qui vivent dans les refuges et les prisons, seraient probablement les suivants, suivis des enfants et des jeunes adultes.

On s’attend à ce que le processus de contrôle de la FDA prendre quelques semaines et une réunion du Comité consultatifr pour revoir le vaccin au début décembre.

“La présentation en États Unis représente une étape fondamentale dans notre parcours pour livrer un vaccin COVID-19 dans le monde et nous avons maintenant une image plus complète du profil d’efficacité et de sécurité de notre vaccin, ce qui nous donne confiance en son potentiel », a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, dans une déclaration.

L’annonce intervient deux jours après Pfizer rapportent que dans sa dernière évaluation de phase trois, il a confirmé que l’efficacité de son vaccin “était constante selon l’âge, le sexe, la race et l’origine ethnique”, et qu’il a souligné que “l’efficacité observée chez les adultes de plus de 65 ans était supérieure au 94 pour cent“.

Au total, environ 43 mille personnes ont participé à cet essai à travers le monde, dont un peu plus de 41 000 ont reçu une deuxième dose le 13 novembre.

Selon Pfizer, les données démontrent que le vaccin a été bien toléré dans toutes les populations de ses participants inscrits et qu’aucun problème d’innocuité sérieux n’a été observé.

Les seulement les effets secondaires la fatigue (3,8 pour cent) et les maux de tête (2 pour cent) ont été importants.

Pfizer est le premier du course de vaccins contre le coronavirus en demandant une utilisation d’urgence auprès de la FDA.

Votre vaccin utilise la technologie de ARN messager ou ARNm, qui, espèrent les scientifiques, suscitera une meilleure réponse du système immunitaire pour combattre le virus.

Pfizer a annoncé le 22 juillet que les États-Unis avaient accepté d’acheter 100 millions de doses de votre vaccin pour un total de 1950 millions de dollars et la possibilité d’acquérir 500 millions de doses supplémentaires.

L’entreprise s’attend à produire dans le monde jusqu’à 50 millions de doses de vaccins en 2020 et plus 1,3 milliard de doses d’ici la fin de 2021, selon Pfizer.

Les États-Unis ont atteint 11 millions 698 mille 661 cas confirmés de coronavirus et 252 mille 419 décès dus au COVID-19 ce jeudi, selon le décompte indépendant du Université Johns Hopkins.

L’équilibre est un record absolu de nouvelles infections, avec 200 mille 146 de plus en un jour et aussi le nombre de morts le plus élevé en 24 heures (2239) depuis début mai, en pleine explosion du pandémie.

Avec des informations d’.