COVID-19 :

. – La frustration s’est visiblement répandue mardi parmi certains dirigeants canadiens lorsque Pfizer a déclaré au Canada qu’il ne recevrait aucune dose de vaccin contre le coronavirus la semaine prochaine en raison des perturbations continues de la fabrication dans son usine belge.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a tenté de rassurer les Canadiens sur le fait que les livraisons de vaccins reprendraient dans quelques semaines et que l’objectif global, pour chaque Canadien disposé à se faire vacciner pour se faire vacciner d’ici septembre, resterait en bonne place. façon.

Mais c’est le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui a clairement exprimé la frustration de nombreux dirigeants provinciaux alors que Pfizer continue de réduire son calendrier de livraison de vaccins au Canada.

«Nous devons être sur ces gars comme une couverture, je serais à l’extérieur de la maison de ce gars. Chaque fois qu’il bougeait, je disais: «Où sont nos vaccins? D’autres les reçoivent, l’Union européenne les reçoit, pourquoi pas le Canada? C’est ma question pour Pfizer, nous avons besoin de votre soutien », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse mardi.

L’approvisionnement canadien du vaccin Pfizer / BioNTech provient d’une allocation européenne et non d’installations de fabrication voisines aux États-Unis, car l’administration Trump a clairement indiqué que les vaccins ne seraient pas exportés.

“Il y a une usine, une usine Pfizer, à six heures de route, à Kalamazoo, Michigan, avec les Américains”, a déclaré Ford. «Mes amis américains, aidez-nous, nous avons encore besoin d’aide comme nous l’avons fait avec l’EPI. Ils ont un nouveau président, plus d’excuses, nous avons besoin de votre soutien et nous attendons avec impatience votre soutien et c’est un message direct adressé au président (Joe) Biden: «aidez votre voisin.

Ford a fait une demande directe au président élu Joe Biden pour un million de vaccins pour le Canada.

Il est peu probable que l’administration entrante de Biden libère des doses de vaccins pour l’exportation à court terme, car les responsables de la transition de Biden ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de l’approvisionnement actuel en vaccins disponibles aux États-Unis.

Les représentants du gouvernement canadien ont clairement indiqué mardi que le manque à gagner de Pfizer dans les livraisons entraînerait une «réduction importante» des vaccins dans les semaines à venir.

LIS: L’administration Trump laisse Biden avec des chiffres de vaccin covid-19 “ déroutants ” et des états dans les limbes

«Il y aura un impact considérable dans toutes les provinces», a déclaré le major-général Dany Fortin, le commandant canadien chargé du lancement du vaccin. Et il a ajouté que “l’impact global au cours du mois prochain est de l’ordre d’une diminution de 50% de l’allocation prévue”.

La courbe de la pandémie au Canada commence à montrer des signes de ralentissement après des semaines de fermetures. Mais les hospitalisations restent élevées et les autorités affirment que le nombre total de morts au cours de cette deuxième vague pourrait éventuellement être plus grave que la première.

«Nous contribuons tous à réduire le fardeau du système de santé, en soutenant notre personnel de santé dans la tâche difficile de planifier et de mettre en œuvre le lancement de masse de vaccins et en donnant aux vaccins un chemin plus long pour commencer à travailler comme cet accès s’étend pour atteindre tous les Canadiens », a déclaré la Dre Theresa Tam, directrice de la santé publique du Canada lors d’une conférence de presse mardi.

Tam a ajouté qu’en moyenne, environ 140 décès liés au virus sont signalés quotidiennement au Canada.