Londres (CNN Business) – L’Union européenne met au défi les fabricants de vaccins AstraZeneca et Pfizer sur les retards de livraison qui pourraient retarder leur rétablissement après la pandémie. Les autorités menacent même d’intenter une action en justice et d’imposer des contrôles à l’exportation des doses produites dans le bloc européen alors que la colère monte.

AstraZeneca ne sera pas en mesure de fournir autant de doses de son vaccin que promis, selon des responsables de l’Union européenne, mettant en péril les plans de mise en œuvre des gouvernements. La nouvelle survient après que Pfizer a déclaré la semaine dernière qu’il avait administré moins de doses de son vaccin que prévu.

La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a exprimé lundi son mécontentement face aux pourparlers avec AstraZeneca et a déclaré qu’ils se poursuivraient. Il a déclaré que le fabricant de médicaments “a l’intention de délivrer beaucoup moins de doses dans les semaines à venir que ce qui a été convenu et annoncé”.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a intensifié la pression sur les sociétés pharmaceutiques mardi, affirmant que le bloc “est sérieux”.

«L’Europe a investi des milliards pour aider à développer les premiers vaccins anti-covid-19 au monde, afin de créer un bien commun vraiment mondial. Et maintenant, les entreprises doivent se conformer. Ils doivent remplir leurs obligations », a-t-il déclaré lors d’une réunion virtuelle du Forum économique mondial.

Les pays de l’Union européenne qui disposent des vaccins pour arrêter la crise sanitaire et réactiver leurs économies sont désormais contraints de modifier leurs plans. Le vice-ministre italien de la Santé, Pierpaolo Sileri, a déclaré dimanche à la télévision Rai 1 que les personnes de plus de 80 ans seraient vaccinées quatre semaines plus tard que prévu en raison des retards. Le pays menace d’engager des poursuites judiciaires contre les fabricants de médicaments.

«À l’automne, nous pourrions vacciner jusqu’à 45 millions d’Italiens, mais je ne crois pas en ces entreprises», a déclaré Sileri. “Je veux voir les vaccins.”

Retards inattendus avec les vaccins AstraZeneca et Pfizer

L’Union européenne a demandé 300 millions de doses du vaccin AstraZeneca, dont l’utilisation pourrait être approuvée dès cette semaine, avec la possibilité d’en acheter 100 millions supplémentaires.

La société a déclaré que la production avait été entravée par un problème de fabrication.

«Bien qu’il n’y ait pas de retard prévu pour le début des expéditions de notre vaccin si nous recevons l’approbation en Europe, les volumes initiaux seront inférieurs aux prévisions initiales en raison de la réduction des rendements sur un site de fabrication au sein de notre chaîne d’approvisionnement européenne», a déclaré AstraZeneca déclaration. “Nous fournirons des dizaines de millions de doses en février et mars à l’Union européenne, tout en continuant à augmenter les volumes de production.”

La nouvelle a décalé le bloc, au moment où il se précipitait pour évaluer l’impact des retards annoncés par Pfizer. La société américaine a annoncé le 15 janvier qu’elle fournirait moins de doses que prévu la semaine dernière, tout en modernisant ses installations de fabrication à Puurs, en Belgique.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu’il pourrait encore atteindre les objectifs du premier trimestre et, à la suite des changements dans son usine belge, pourrait produire 2 milliards de doses d’ici la fin de 2021. C’est plus que les 1,3 milliard dont il disposait à l’origine. estimé.

Pfizer a déclaré lundi qu’il reviendrait cette semaine à son calendrier de livraison initial pour l’Union européenne.

Les gouvernements européens exigent des réponses, soulignant que le succès de leurs efforts de vaccination dépend du secteur privé.

“D’une part, nous ne pouvons que saluer les résultats de la science, et d’autre part, ils ont le monopole et nous sommes totalement dépendants”, a déclaré samedi le ministre belge de la Santé Frank Vandenbroucke. “Il peut y avoir des problèmes de production, mais ces incertitudes et ces annonces rendent très difficile l’organisation de la campagne.”

Kyriakides a déclaré lundi que le bloc exigera désormais “une transparence totale concernant l’exportation de vaccins” de l’Union européenne.

«À l’avenir, toutes les entreprises qui produisent des vaccins contre le covid-19 dans l’Union européenne devront notifier à l’avance chaque fois qu’elles souhaitent exporter des vaccins vers des pays tiers. Les livraisons humanitaires, bien sûr, ne sont pas affectées par cela », a-t-il déclaré sur Twitter.

À quel point est-ce mauvais?

Les experts de la chaîne d’approvisionnement sont beaucoup plus préoccupés par l’actualité d’AstraZeneca que par Pfizer, étant donné l’engagement de ce dernier à accélérer la production prochainement. Le vaccin d’AstraZeneca, développé avec l’Université d’Oxford, est également beaucoup plus facile à distribuer car il peut être conservé à des températures plus élevées que l’alternative de Pfizer.

Un retard d’une semaine ou deux “n’est pas un gros problème”, a déclaré Burak Kazaz, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Syracuse. «[Aunque] Je comprends certainement qu’un retard signifie [la pérdida de] vies.

L’ampleur des problèmes auxquels AstraZeneca est confronté, qui semblent plus graves, deviendra claire dans les semaines à venir, a-t-il déclaré.

Selon Prashant Yadav, expert de la chaîne d’approvisionnement médicale et chercheur principal au Center for Global Development, les retards pour les deux entreprises sont le signe qu’il reste des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui doivent être résolus à mesure que la distribution augmente.

“Nous connaîtrons davantage de ces hauts et bas jusqu’à ce que nous arrivions à un processus stable”, a déclaré Yadav.

Compte tenu des tentatives difficiles de rattrapage – et de la concentration de la production sur quelques sites de fabrication – le public devrait s’attendre à ce que la capacité de fabrication mensuelle fluctue pour le moment, a-t-il ajouté.

Richard Wilding, professeur de stratégie de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Cranfield, en Angleterre, a noté qu’au moins 50 articles sont nécessaires pour gérer les sites de vaccination, des lingettes et seringues alcoolisées aux équipements de protection individuelle. Les chaînes d’approvisionnement pour ces articles doivent également fonctionner sans heurts.

Fondamentalement, les retards ne sont pas seulement un problème pour l’Europe.

“Le prix sera payé par les pays en développement qui n’y ont pas encore accès, car leurs livraisons pourraient être retardées plus tard”, a déclaré Yadav.

– James Frater, Chris Liakos, Amanda Sealy et Stephanie Halasz ont contribué à cette note.