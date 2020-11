COVID-19 :

Les deux sociétés ont averti que l’efficacité finale pourrait varier au fur et à mesure de la progression de l’étude, selon un communiqué conjoint.

Le pharmacien américain Pfizer et la firme allemande BioNTech ont rapporté ce lundi que leurs études vaccin contre COVID-19[feminine montrer un efficacité plus haut que 90 pour cent chez les participants sans aucun signe antérieur d’infection.

MISE À JOUR: Nous sommes fiers d’annoncer, avec @BioNTech_Group, que notre #vaccin candidat à base d’ARNm a, lors d’une analyse intermédiaire, démontré des preuves initiales d’efficacité contre le # COVID19 chez des participants sans preuve préalable d’infection par le SRAS-CoV-2. – Pfizer Inc. (@pfizer) 9 novembre 2020

Ce niveau d’efficacité a été atteint sept jours après la deuxième dose, soit 28 jours après le début de la vaccination, qui comporte deux doses, bien que les deux sociétés aient averti que l’efficacité finale pourrait varier au fur et à mesure de la progression de l’étude, selon les rapports. une déclaration commune.

Les entreprises ont ajouté que dans cette phase trois de l’étude aucun problème de sécurité n’a été signalé, de sorte que l’organisme indépendant qui supervise les essais a recommandé de collecter des informations supplémentaires, qui seront analysées avec les autorités réglementaires.

La phase trois de l’essai a débuté le 27 juillet et a impliqué 43 538 participants à ce jour, dont 38 955 ont reçu la deuxième dose le 8 novembre.

Pfizer et BioNTech continuent d’accumuler des données sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin et prévoient de produire 50 millions de doses cette année et 1,3 milliard de doses en 2021.

Le président et chef de la direction de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans un communiqué qu ‘”aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité” et a célébré qu’avec ces résultats, il est “un pas de plus” pour progresser dans la résolution de la crise actuelle.

Pour sa part, le co-fondateur et PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a qualifié ce progrès vers la fin de la pandémie de “victoire pour l’innovation, la science et l’effort de collaboration mondial”.

