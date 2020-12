COVID-19 :

Pfizer et le vaccin BioNTech aux États-Unis en chiffres 0:36

(CNN Business) – L’autorisation imminente du vaccin de Pfizer contre le covid-19 aux États-Unis est une occasion capitale pour la science, l’économie et l’humanité. Cette étape est également une importante source de financement pour les entreprises qui ont développé les vaccins.

Les analystes de Wall Street prévoient que Pfizer et Moderna généreront 32 milliards de dollars de revenus grâce au vaccin COVID-19 rien que l’année prochaine.

Et cela ne tient pas compte de la bonne volonté que ces entreprises recevront pour contribuer à mettre fin à la pire pandémie depuis un siècle. Cet élan est amplifié pour Moderna, une jeune société de biotechnologie dont peu avaient entendu parler avant 2020 et qui est peut-être sur le point d’obtenir sa propre autorisation de la US Food and Drug Administration (FDA, pour son acronyme en anglais).

Pfizer à lui seul devrait générer 19 milliards de dollars de revenus grâce aux vaccins COVID-19 en 2021, selon Morgan Stanley. Cela représente un chiffre d’affaires estimé à 975 millions de dollars en vaccins en 2020.

Pfizer partagera ses revenus avec BioNTech, la société allemande avec laquelle elle s’est associée pour développer le vaccin. Un comité consultatif de la FDA a recommandé jeudi à l’agence d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin candidat que la paire d’entreprises a développé. Les responsables américains ont déclaré qu’ils travaillaient “rapidement” pour donner le feu vert au vaccin.

Le Royaume-Uni a déjà autorisé le vaccin Pfizer ce mois-ci.

Cela a été dit par la première personne à recevoir le vaccin 0:16

Bénéfices Pfizer et BioNTech

Pfizer devrait voir un chiffre d’affaires combiné supplémentaire de 9,3 milliards de dollars grâce au vaccin COVID-19 en 2022 et 2023, alors que le monde continue de se faire vacciner contre le virus, a projeté Morgan Stanley.

L’avancement du vaccin n’a pas provoqué de boom du cours de l’action Pfizer car le fabricant de médicaments est déjà une énorme entreprise. Les actions de Pfizer n’ont augmenté que de 12% cette année, en dessous du gain global de 13,5% pour le S&P 500.

Pourtant, les revenus attendus de Pfizer en 2021 dépasseraient de loin le produit le plus vendu de l’entreprise l’année dernière: un vaccin contre la pneumonie qui a généré 5,8 milliards de dollars de ventes.

Si les actions de Pfizer ont à peine bougé, celles de son partenaire BioNTech sont en plein essor. Ses actions cotées aux États-Unis ont grimpé de près de 300%. Cela a porté la valeur de la société allemande de biotechnologie à près de 30 milliards de dollars.

Moderna n’avait que 60 millions de dollars de revenus l’année dernière

Moderna garde secret l’emplacement du vaccin Covid 0:40

Pendant ce temps, le candidat vaccin de Moderna a déjà transformé une société pratiquement inconnue en une centrale électrique de 62 milliards de dollars. Les actions ont grimpé d’environ 700% cette année. Et Morgan Stanley estime qu’environ la moitié de la valeur marchande de l’entreprise est liée au vaccin.

Moderna devrait générer 13,2 milliards de dollars de revenus grâce au vaccin Covid-19 l’année prochaine, selon Goldman Sachs. D’autres sont plus optimistes. Morgan Stanley a déclaré que le prix fulgurant de l’action de Moderna signifie que les investisseurs s’attendent à ce que la société lève entre 10 et 15 milliards de dollars grâce à la vente du vaccin COVID-19 en 2021 et 2022, suivi milliards de plus en ventes de booster.

Ce sont des sommes faramineuses pour une entreprise qui n’a généré que 60 millions de dollars de ventes en 2019 et qui n’avait jamais autorisé un produit auparavant.

«C’est épique», a déclaré Alan Carr, analyste en biotechnologie chez Needham. Il a ajouté que “c’est une réalisation historique dans le développement de médicaments”. “Il est difficile d’imaginer prendre une nouvelle technologie dans une entreprise aussi jeune et la préparer juste à temps pour la pire pandémie depuis un siècle”, a-t-il déclaré.

Wall Street est très optimiste quant au portefeuille de Moderna

Comment fonctionnent les vaccins contre les coronavirus de Moderna et Pfizer? 3:19

Pfizer et Moderna ont tous deux publié des données indiquant que leurs vaccins sont très efficaces pour prévenir le COVID-19, plus que les analystes ne l’avaient prévu.

Les investisseurs pensent que cette réalisation valide la technologie d’ARNm de Moderna, qui cherche à exploiter les processus biologiques normaux pour créer un effet thérapeutique souhaité. Wall Street a désormais beaucoup plus confiance dans l’ensemble du portefeuille Moderna et parie que ce ne sera pas le seul succès de l’entreprise.

Le vaccin contre le coronavirus de Moderna “a démontré que la technologie était sûre et efficace, libérant le potentiel d’autres vaccins en préparation”, a écrit l’analyste de Morgan Stanley Matthew Harrison dans une récente note aux clients.

Plus d’un quart de la valeur marchande de Moderna est désormais associée à ses autres vaccins ARNm, estime Morgan Stanley.

Maintenant, le grand débat à Wall Street est de savoir combien de temps les vaccins COVID-19 seront une source de revenus pour ces entreprises. On ne sait pas encore combien de temps les traitements fourniront une protection et à quelle fréquence les gens auront besoin de se faire vacciner.

Harrison a déclaré qu’il faudrait au moins quelques années de données de suivi pour comprendre l’efficacité des rappels de vaccination. Pendant ce temps, les responsables de la santé publique encourageront probablement les populations âgées et à haut risque à les recevoir, a-t-il déclaré.

Le débat sur la rentabilité pendant une crise sanitaire

Les progrès de la médecine sont susceptibles d’entraîner un profond changement dans l’économie mondiale endommagée par la pandémie, ouvrant la voie à la reprise des compagnies aériennes, hôtels, casinos, restaurants et autres secteurs décimés. Les vaccins pourraient éventuellement conduire à la réembauche de millions de travailleurs dont les emplois ont été lésés pendant la crise sanitaire.

Cependant, les dizaines de milliards de dollars que Pfizer et Moderna peuvent gagner grâce aux vaccins ont suscité des critiques en raison de la souffrance humaine. La pandémie a tué près de 300 000 personnes rien qu’aux États-Unis.

Les fabricants de médicaments concurrents Johnson & Johnson et AstraZeneca ont promis que leurs vaccins seraient disponibles à but non lucratif pendant la pandémie.

“Il est absolument faux que des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna bénéficient, et que leurs dirigeants fassent d’énormes fortunes personnelles, des vaccins COVID-19 qui ont été si fortement subventionnés et soutenus par les contribuables américains”, a déclaré Eli Zupnick, porte-parole. Accountable.US, un groupe progressiste de défense et de défense des patients.

Ni Pfizer ni Moderna n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Dans un communiqué le mois dernier, Pfizer a déclaré que les coûts de développement et de fabrication du vaccin COVID-19 “ont été complètement autofinancés, avec des milliards de dollars déjà investis à risque”.

«La société continuera à supporter tous les coûts de développement et de fabrication dans un effort pour aider à trouver une solution à cette pandémie le plus rapidement possible», a déclaré Pfizer à l’époque.

Le rôle du gouvernement fédéral

Bien que Pfizer n’ait pas accepté d’argent de “ Operation Warp Speed ​​”, l’initiative de l’administration Trump pour promouvoir le vaccin, le gouvernement fédéral a accepté de payer 1,95 milliard de dollars pour les 100 premiers millions de doses. Cet accord a servi de sorte de filet de sécurité pour Pfizer, offrant à l’entreprise un marché lucratif garanti si la FDA approuvait le vaccin.

Moderna a profité des marchés financiers pour lever des fonds. En mai, la société a levé 1,3 milliard de dollars grâce à la vente d’actions. Certains dirigeants de Moderna ont encaissé des dizaines de millions de dollars en actions grâce à des transactions préprogrammées qui ont cependant suscité la désapprobation des anciens fonctionnaires de la Securities and Exchange Commission.

Moderna a également pris part à l’argent des contribuables pour développer son vaccin. Le gouvernement fédéral a accordé à Moderna environ 955 millions de dollars en subventions destinées à soutenir le développement du médicament. Moderna a également travaillé en étroite collaboration avec des scientifiques du gouvernement pour tester son vaccin.

Carr, l’analyste de Needham, a déclaré que les revenus futurs de Moderna et Pfizer étaient des facteurs de motivation qui ont contribué à rendre possibles des percées médicales.

“Il n’y a rien de tel qu’une source de revenus pour les inciter”, a-t-il déclaré.