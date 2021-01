COVID-19 :

La tempête froide et neigeuse qui a atteint l’Espagne a ralenti le processus de vaccination et les délais prévus, mais le processus de production de celui-ci continue son cours. Alors que le vaccin Pfizer et BioNTech est administré et que celui de Moderna est déjà sur le sol espagnol, le vaccin AstraZeneca et Oxford arrivera également très prochainement.. Avec ces trois, maintenant Il est temps de décider lequel d’entre eux est le mieux adapté à chaque personne.

Réellement, en termes d’efficacité, il n’y a pas de différences majeures entre ceux déjà utilisés. Pfizer a indiqué que le leur était de 95% et celui de Moderna de 94,1%.. En échange, celui d’AstraZeneca et d’Oxford est celui avec le plus bas Efficacité, car elle se situe actuellement entre 62 et 90%.

Aussi Ils diffèrent par le mode de stockage, puisque celui d’Oxford peut être conservé au réfrigérateur à température normale, celui de Moderna à -20 ° C et celui de Pfizer à -70 ° C, ce dernier étant le plus problématique. Cela n’affectera pas à la fois le groupe de population et la capacité de stockage de chaque centre.

Que fait-on au Royaume-Uni?

Le pays britannique ouvre la voie en matière de vaccination, donc pour le moment c’est la référence et le miroir dans lequel regarder. Sont déjà deux semaines pour ceux qui ont administré des vaccins, Pfizer et AstraZeneca, et par exemple dans votre cas, ils ne font pas aucune sorte de distinction.

Au Royaume-Uni, une injection aléatoire a été choisie. Tandis que ils ont plus de doses d’AstraZeneca et d’Oxford car c’est ce qu’ils y ont produit, par contre, c’est celui qui a le moins d’efficacité. Aussi c’est moins cher et plus facile à transporter. L’arbitraire est si grand qu’on ne sait même pas avec qui la reine Elizabeth II a été vaccinée.

Facteur clé: disponibilité

En Espagne, comme cela s’est produit au Royaume-Uni, selon toute probabilité, cela se fera de la même manière, bien qu’avec le moderne avant celui d’Oxford, qui est déjà celui de la péninsule ibérique. Évidemment, Pour le moment, dans les maisons de retraite médicalisées, Pfizer continuera à être utilisé comme avant, et on s’attend à ce que dans les prochains jours, la majeure partie de la population dépendante des résidences, résidentes et ouvrières, soit vaccinée.

Contrairement à nous, les Britanniques ont un assez grand arsenal dose, principalement d’Oxford, car ce sont eux qui la fabriquent. En Espagne, il y a beaucoup plus de règles de rareté et d’urgence, de sorte que vous ne pourrez pas choisir, ce sera celle qui touche.

Si nous nous occupons des questions de logistique, comme cela a été dit au début, cela peut-être un facteur plus déterminant, en fonction de la capacité de stockage. Et cela profite au vaccin de Moderna, étant celui qui atteint finalement les professionnels de la santé en plus grande quantité aussi bien dans les hôpitaux que dans d’autres centres dans le cas où ces réfrigérateurs seraient à -20 ° C. De même, Pfizer arrivera également.

À la fin, tous ont été approuvés par l’Agence européenne des médicaments, tous ont été validés pour leur sécurité et leur efficacité, de sorte que dans le processus de vaccination une importance infiniment plus grande sera accordée au fait qu’elle est appliquée qu’à ce qu’elle est.