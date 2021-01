COVID-19 :

La société Pfizer a communiqué l’arrêt de sa production mondiale de vaccins au milieu de l’escalade du coronavirus. Mais ce que le laboratoire n’a pas dit publiquement est le résultat de cette décision pour l’Espagne. Et la vérité est que le gouvernement de Pedro Sanchez a déjà reçu la confirmation que la réduction de dose laisse l’Espagne sans pratiquement la moitié des vaccins engagés dans les semaines à venir. Plus précisément, seule l’expédition du 56% des doses engagées. Le reste est suspendu. Et la période d’arrêt peut atteindre, pour l’instant, jusqu’à quatre semaines: un mois entier.

Un communiqué officiel a déjà alerté les conseils de santé du résultat de cette décision de Pfizer. Le texte de ce message déjà adressé à toutes les communautés autonomes confirme que «la société Pfizer a communiqué à la Commission européenne et aux États membres une réduction par rapport aux montants engagés dans l’envoi qui sera effectué la semaine prochaine de son vaccin au Pays européens”.

Le libellé du message ajoute que «l’entreprise a justifié cette réduction par un baisse de la production suite à des modifications de ses installations ». Et il suppose que “dans ce cas, nous voulons vous informer” que “la réduction affecte tous les pays de l’UE de manière égale et est produite pour des causes exclusivement imputables à l’entreprise”; que «le gouvernement espagnol, avec le reste des gouvernements de l’UE et la Commission européenne elle-même, ont exprimé notre surprise et notre profond malaise face à la décision de l’entreprise, exigeant que cet incident soit limité à l’expédition prévue la semaine prochaine et que les doses engagées qui ne seront pas livrées soient maintenant fournies dès que possible »; et que, surtout, “comme l’entreprise vient de le communiquer au ministère, l’Espagne recevra 56% des doses prévues (67% si six doses par flacon sont prises en compte)”.

La mauvaise nouvelle va contraindre le ministère de la Santé à effectuer la semaine prochaine “une distribution qui, en plus de répondre à des critères équitables, prend également en compte le taux de vaccination de la première semaine, afin que toutes les Communautés disposent de doses suffisantes d’administrer au moins les secondes doses aux vaccinés au cours de la première semaine, car à partir du lundi 18, les 21 jours établis dans le calendrier d’administration par rapport au premier vacciné commenceront à être remplis ». Traduit: que si le flux de livraison du vaccin n’est pas rétabli la semaine prochaine, il y aura des personnes vaccinées avec la première dose qui commenceront à perdre de l’efficacité dans leur processus de vaccination. Et c’est que la deuxième dose doit être administrée, efficacement, à 21 jours.

Madrid n’aura aucun problème

La Communauté de Madrid, largement critiquée pour avoir réservé la moitié des vaccins arrivés pour garantir la deuxième dose, n’aura pas ce problème: toutes les personnes qui se sont fait injecter la première dose ils ont réservé le second.

C’est précisément ce qui a retardé le processus de vaccination à Madrid: une question de prudence. Et c’est précisément ce qui va garantir qu’à Madrid il n’y a pas de problèmes d’échec des vaccins.

Le communiqué officiel précise également que “la société a également transmis et le publiera probablement prochainement dans un communiqué au niveau européen, que cette réduction sera spécifique et n’affectera que les expéditions correspondant à la semaine du 18 janvier”. Et, selon le laboratoire, «avant la mi-février, il y aura des livraisons supérieures à celles établies pour compenser la réduction qui aura lieu la semaine prochaine». Mais la vérité est que la rupture du stock ne résoudra plus la perte d’efficacité du vaccin dans certains cas.

Plus de production

La vérité est que la décision de Pfizer a été un nouveau coup dur dans la lutte contre le COVID. Le laboratoire a veillé à ce que l’arrêt soit dû à la volonté «d’augmenter la capacité de production de son vaccin contre Covid» et que, par conséquent, l’entreprise doit apporter des modifications au processus de fabrication, ce qui affectera «temporairement» le expéditions, et il y aura des «fluctuations» dans les commandes du médicament de fin janvier à début février en Europe. C’est-à-dire que cela ne garantit même pas que la pause ne durera qu’une semaine. Au contraire, il considère une période de perte de production pouvant atteindre jusqu’à 4 semaines.

Selon Pfizer, ils travaillent “dur” pour délivrer plus de doses que ce qui avait été initialement estimé cette année “avec un nouvel objectif d’atteindre deux milliards de doses d’ici 2021”.

À cette fin, la société pharmaceutique prétend déjà étendre les processus de fabrication: pour augmenter la disponibilité et la production de doses et dans le cadre d’une amélioration de la productivité avec des «modifications de processus» qui nécessitent des «approbations réglementaires supplémentaires».

“Bien que cela affectera temporairement les expéditions de fin janvier à début février, cela permettra une augmentation significative des doses disponibles aux patients fin février et mars”, ajoutent-ils de la société du premier vaccin autorisé en Europe contre le coronavirus.

Mais, tout cela, sans exclure les «fluctuations» des commandes et la «planification» des expéditions depuis ses installations de Puurs (Belgique) «dans l’immédiat».