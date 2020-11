COVID-19 :

Les essais se poursuivent après le décès du volontaire vacciné à 14 h

. – Le vaccin expérimental de Pfizer contre le coronavirus est actuellement testé dans le groupe d’âge le plus jeune – les enfants jusqu’à 12 ans.

La décision de tester le vaccin contre le coronavirus chez les jeunes enfants a été approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis et les comités d’examen institutionnels plus tôt ce mois-ci, mais Pfizer a divisé les groupes d’enfants en adolescents de plus de 16 ans. et 17 ans et jeunes enfants de 12 à 15 ans.

MIRA: Ils vont tester un vaccin expérimental contre la covid-19 chez des enfants de 12 ans

Une équipe de l’hôpital pour enfants de Cincinnati a terminé la vaccination de 100 enfants dans la tranche d’âge la plus jeune la semaine dernière, a déclaré le Dr Robert Frenck, qui dirige l’essai du vaccin COVID-19 de l’hôpital. La moitié des volontaires de cette troisième et dernière phase du vaccin Pfizer reçoivent un placebo ou une injection fictive.

«Nous nous arrêtons maintenant pour observer les réactions au vaccin. En ce moment, nous sommes sur une pause planifiée pour nous assurer que tout est aussi sûr que possible », a déclaré Frenck à CNN.

Parmi les effets secondaires observés par les médecins, on trouve des bosses, des rougeurs ou des douleurs au site d’injection, ainsi que de la fièvre ou des douleurs.

“Je demanderais à d’autres enfants de se faire vacciner”

Abhinav, 12 ans, est l’un des enfants volontaires dans les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus. L’élève de septième, dont les parents ont demandé que seul son prénom soit utilisé pour protéger sa vie privée, espère que la vaccination généralisée aidera ses grands-parents à reprendre leurs visites depuis l’Inde et à reprendre les cours à l’école.

“Je pense que tout le monde dans mon école aimerait revenir à la normale”, a déclaré Abhinav à CNN. «Je crois vraiment qu’un vaccin pourrait empêcher la propagation de l’infection. À partir de maintenant, je demanderais probablement à d’autres enfants de le prendre.

Après le vaccin, allons-nous continuer avec le masque? 2:02

Le vaccin expérimental est sans danger pour les enfants, dit Pfizer

Frenck a déclaré que les gens pourraient être nerveux à l’idée de donner aux enfants un vaccin expérimental contre le coronavirus, mais a noté que Pfizer a déjà été testé sur des dizaines de milliers d’adultes.

«La raison pour laquelle nous pouvons utiliser ce vaccin chez les enfants est que Pfizer compte 30 000 adultes inscrits et dispose de données de sécurité sur toutes ces personnes», a-t-il déclaré.

MIRA: Les pédiatres demandent que les essais du vaccin contre la covid-19 chez les enfants commencent

En outre, a-t-il déclaré, il sera important de vacciner les enfants contre le coronavirus s’il y a le moindre espoir de contrôler la pandémie. Ils contribuent presque certainement à la propagation silencieuse du virus.

“Je pense que la chose importante dont les gens doivent se souvenir est que si les adolescents ne sont pas aussi malades que les adultes plus âgés, cela ne signifie pas que certains enfants ne tombent pas malades et d’autres ne meurent pas”, a déclaré Frenck.

«Jusqu’à présent, 120 enfants aux États-Unis sont morts de covid».