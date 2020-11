COVID-19 :

Ils testeront le vaccin contre le covid-19 chez les enfants de 12 ans 1:41

. – La société pharmaceutique Pfizer prévoit de commencer à tester son vaccin expérimental contre le coronavirus chez des enfants dès l’âge de 12 ans, et les parents ont déjà exprimé leur intérêt pour l’inscription de leurs enfants, a déclaré mardi le chercheur responsable de l’essai à CNN.

Ce sera le premier essai de vaccin contre le coronavirus impliquant des enfants aux États-Unis.

Une équipe de l’hôpital pour enfants de Cincinnati commencera à vacciner les 16 et 17 ans cette semaine, puis passera à l’inscription des 12-15 ans, a déclaré le Dr Robert Frenck, directeur du Center for Vaccine Research à la hôpital.

La société a confirmé sur son site Web qu’elle avait l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour inscrire des enfants jusqu’à 12 ans dans son essai.

“Nous croyons vraiment qu’un vaccin pour les adolescents et les enfants sera essentiel pour garder le COVID sous contrôle”, a déclaré Frenck à CNN lors d’un entretien téléphonique.

«Je pense que l’une des choses dont il est important de se souvenir est que, bien que le taux de mortalité des enfants atteints de covid soit inférieur à celui des adultes plus âgés, il n’est pas nul», a-t-il déclaré, notant que diagnostiqué avec un coronavirus aux États-Unis “Ce n’est pas une infection inexistante chez les enfants.”

Les enfants peuvent développer des maladies graves et également mourir du coronavirus et il n’y a aucun moyen de prédire lesquelles le seront, a-t-il déclaré. Ils peuvent également le propager à d’autres personnes plus vulnérables, notamment les parents, les grands-parents, les travailleurs de la santé et autres. Et les enfants peuvent développer un effet secondaire rare mais grave d’une infection à coronavirus appelé syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants, ou MIS-C.

Frenck pense également que plus d’enfants ont été infectés par le coronavirus que ne le montrent les données officielles. «Je pense que nous ne détectons probablement pas le nombre d’enfants infectés parce qu’ils ne tombent pas assez malades pour qu’un parent dise qu’il doit aller chez le médecin», a-t-il déclaré.

“La plupart du temps chez les enfants, vous avez un petit enfant à la maison et ils ont le nez qui coule, ils ont une toux, vous n’allez pas les emmener chez le médecin”, at-il ajouté.

“Et la plupart du temps, ce qui cause un coronavirus est un rhume.”

En outre, la FDA a demandé aux entreprises travaillant à la fabrication d’un vaccin contre le coronavirus de les tester dans divers groupes, y compris des personnes qui ne participent généralement pas aux essais de médicaments et de vaccins, comme les personnes âgées, les Noirs, les Hispaniques et Amérindiens.

Pfizer, l’une des quatre sociétés qui ont des vaccins dans des essais cliniques de phase 3 avancés aux États-Unis, dit qu’elle a recruté environ 38 000 volontaires dans son essai. Plus de 31 000 d’entre eux ont reçu une deuxième dose.

Étude: les enfants peuvent être porteurs du COVID-19 pendant des semaines sans symptômes 1:23

Frenck a déclaré que plus de 90 personnes avaient répondu à une annonce cherchant des volontaires pour inscrire des adolescents à l’essai.

Pfizer a développé son vaccin à deux doses contre le coronavirus avec BioNtech en Allemagne. Il utilise des morceaux de matériel génétique viral pour induire une immunité contre le coronavirus.

“Si l’approbation ou l’autorisation réglementaire est obtenue, les entreprises prévoient de fabriquer dans le monde jusqu’à 100 millions de doses d’ici la fin de 2020 et potentiellement 1,3 milliard de doses d’ici la fin de 2021”, a annoncé la société sur son site Web.