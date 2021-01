COVID-19 :

L’année a commencé avec une grande volatilité du marché boursier en raison de la troisième vague de Covid-19 et des restrictions qu’elle pose pour de nombreux secteurs de leur activité. Face à cette situation, chez OKDIARIO nous avons consulté des analystes de marché quels sont les Les valeurs Ibex 35 qui ont le mieux résisté à la redoutable pente de janvier, et qui ont connu une réévaluation plus importante dans les premières semaines de cette 2021.

De cette manière, les analystes d’Investing.com notent que «les actions Ibex 35 qui affichent une meilleure performance jusqu’à présent en janvier sont: PlarmaMar (+ 16%), Solaria (+ 14%), Siemens-Gamesa (+ 13%), Téléphone (+ 10%), Actionner (+ 9,8%), Bankinter (+ 9,3%) et Almirall (+ 4%) ».

Le premier est la société pharmaceutique Pharma Mar, qui cumule une réévaluation de la bourse espagnole d’environ 15%, c’est aussi l’une des entreprises qui a le plus augmenté en 2020. «Après la débâcle qu’a eue l’action due à l ‘« échec »de la cancer, nous avons vu qu’il a réussi à s’arrêter à 66,00 euros. Depuis, les actions de la pharmacie Ils ont grimpé pour s’inscrire à plus de 15% d’augmentation jusqu’à ce vendredi. Il est particulièrement pertinent pour les investisseurs ayant un plus grand appétit pour le risque », souligne l’analyste Diego Morín de IG Markets.

En deuxième place est le dernier répertorié qui a rejoint l’Ibex 35, Solaria. La multinationale dédiée au secteur des énergies renouvelables a rebondi au-dessus de 12% jusqu’à présent en janvier et au cours des six derniers mois, il a augmenté le cours de son action de plus de 100%. «Malgré la correction subie par Solaria après le rapport Goldman Sachs, les actions de la société espagnole ont chuté de près de 25,00 euros, s’échangeant ces derniers jours dans une fourchette latérale et accumulant plus de 10% en janvier et récupérer des surfaces de 26,00 euros », remarque Morín.

En troisième position se trouve également une autre entreprise dédiée au métier des énergies “ vertes ”, Siemens Gamesa. L’arrivée à la Maison Blanche du nouveau président des États-Unis (USA) a suscité l’intérêt des investisseurs, et l’entreprise a augmenté son prix de plus de 10% en ce mois de janvier. «Les opportunités d’investissement en 2021 seront concentrées dans eles entreprises d’énergies renouvelables grâce à la victoire de Joe Biden, qui mise sur son programme d’énergie verte. Le cas est similaire à celui de Solaria, ils continueront donc d’être aux yeux de tous les investisseurs », ajoute Morín.

Autre répertorié

Après l’inauguration de Joe Biden et l’euphorie sur les marchés américains, Les investisseurs restent prudents en raison de la forte augmentation des cas de coronavirus. Cependant, les dernières alertes des banques centrales ont mis les investisseurs en échec. Le dernier était celui de Christine Lagarde qui ce jeudi affirmait que la pandémie continue de faire pression et génère des risques importants pour les économies européennes, bien qu’ils continueront avec les mesures accommodantes jusqu’en mars 2022.

Une autre des valeurs qui montre un comportement positif au cours du mois de janvier est Bankinter. L’entité a rebondi cette semaine de près de 4% en bourse, et accumule une hausse au mois de janvier de près de 13%. «Après avoir présenté les résultats cette semaine, les actions de la banque ont connu une volatilité considérable, approchant les 5 euros par action après avoir créé un support autour de 4,66 euros. Cependant, La situation de listage de la Direction Línea a suscité davantage de spéculations en valeur, qui a accumulé une hausse de plus de 13% depuis le début de l’année », souligne Morín.

Enfin, l’entreprise du secteur des infrastructures Actionner Il s’est réévalué cette semaine de près de 3% en bourse et accumule une hausse en janvier d’environ 10%. «Acciona est également une autre entreprise qui se porte bien, atteignant de nouveaux sommets dans l’année au-dessus de 130 euros après avoir réalisé des performances différentes investissements ces dernières semaines. Cela se produit également, bien sûr, avec l’arrivée de Biden à la présidence aux États-Unis. Nous continuons à avoir la valeur dans une tendance à la hausse et chercherons 140,00 euros tout au long de l’année », ajoute Morín.