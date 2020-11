COVID-19 :

Les actions de PharmaMar ils continuent de baisser ce mardi autour de 5% à 13h30. Il a chuté de près de 8% en milieu de séance, après que l’on sache que le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) vous a demandé des informations complémentaires sur les résultats de l’essai clinique Aplicov-PC avec Aplidine (plitidepsine) pour le traitement des patients adultes atteints de Covid-19, qui doivent être hospitalisés. En revanche, après son annonce sur le vaccin contre le covid-19, Pfizer monte en flèche ce mardi de près de 8%.

Les titres de la société pharmaceutique Pharmamar Hier également, ils ont clôturé avec une baisse de 8,18% en une journée d’euphorie pour les bourses en raison de l’annonce de Pfizer sur les avancées de son vaccin contre Covid-19. Il a mené les chutes de l’Ibex 35 mardi et est parti de 7,96% après 11h30, jusqu’à ce qu’il soit échangé au prix de 106,4 euros.

Avant cela deuxième exigence, et à travers une réponse de la société le 30 octobre, à une première demande de la CNMV le 23 octobre, PharmaMar a déjà donné une réponse opportune et détaillée aux douze questions demandées par le régulateur, «d’une nature éminemment médico-scientifique, plus typique de la Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (Aemps)“, Comme la société l’a souligné ce mardi.

Dans le bonheur réponse, a fourni des informations et des données de nature sensible et strictement confidentielle dont la publication à ce moment, selon la société, pourrait nuire «gravement» aux intérêts commerciaux de PharmaMar contre ses concurrents, tout en compromettant gravement sa diffusion dans des revues et / ou des congrès scientifiques qui exigent qu’ils n’aient pas été publiés auparavant, rapporte Europa Press.

Dans la réponse de mardi à la CNMV, la société a réitéré que le les données préliminaires “sont très encourageantes” et qu’il engagera des discussions avec les agences de régulation pour définir la prochaine étude de phase III sur l’enregistrement des plitidepsine chez les patients atteints de Covid-19 qui nécessitent une hospitalisation.

Comme expliqué, le réalisation d’une phase III exige un niveau d’investissement «très élevé» de la part de la société, afin que l’entreprise n’entame pas une phase III «s’il n’y avait aucune preuve de sécurité et d’efficacité, et la conviction qu’elle pourrait être meilleure que le bras témoin, cliniquement significatif.