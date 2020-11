COVID-19 :

Genomica, la société de diagnostic moléculaire du Groupe PharmaMar, a présenté et mis à disposition des hôpitaux ou des laboratoires de diagnostic un nouveau test PCR pour détecter de manière différentielle le covid, la grippe A et B et le virus respiratoire syncytial (RSV), la société pharmaceutique a informé mardi la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Le nouveau test, qui a déjà obtenu le marquage CE, a réussi les tests effectués avec des échantillons nasopharyngés de patients souffrant d’infections respiratoires à l’hôpital universitaire de La Paz, à l’hôpital clinique universitaire de Valence et à l’hôpital universitaire et politique La Fe de Valence, selon PharmaMar. Ces tests ont obtenu sensibilités supérieures à 95% et spécificités supérieures à 99,7%.

“ Le kit de diagnostic PCR de la société a donc montré être très sensible et spécifique dans la détection et la différenciation des virus respiratoires, dont le SRAS-CoV-2, qui permet même de détecter des cas asymptomatiques », souligne la société.

Ce nouveau test, basé sur une PCR, méthode de référence pour la détection des virus, permet de différencier le virus SARS-CoV-2, causant la pandémie actuelle, par rapport à d’autres virus. “De cette manière, un diagnostic rapide et précis peut être posé, ce qui permet aux médecins de classer les patients et de déterminer les mesures de traitement et d’isolement les plus appropriées pour chaque cas”, se défend le laboratoire pharmaceutique.

Le produit est maintenant disponible dans le commerce et il est compatible avec la technologie PCR en temps réel ou qPCR, une technologie largement utilisée pour le diagnostic dans les hôpitaux, les centres de santé ou les laboratoires de diagnostic.