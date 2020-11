COVID-19 :

Fernando Simon, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), a offert son apparence de presse régulière après le week-end pour évaluer la situation actuelle de la pandémie en Espagne, qui a enregistré aujourd’hui 411 décès, le chiffre le plus élevé de la deuxième vague.

Il a commencé par souligner que “Cela fait plusieurs jours que l’incidence s’est stabilisée à 14 jours, autour du 524-525 cas pour 100000 habitants, et par rapport à l’incidence quotidienne, on constate une stabilisation de l’incidence, Nous ne savons pas si cela va être maintenu, je pense que oui. “

“Avec l’effort que nous faisons, nous pouvons le réduire être dans une situation beaucoup plus favorable qu’aujourd’hui. Un chiffre de 500 cas pour 100 000 habitants est beaucoup plus élevé; Il faudrait une incidence de 250 cas pour une modification de certaines règles. Ces données nous incitent à réfléchir à une phase de stabilisation », a-t-il ajouté.

Il a également assuré que “l’Espagne est au niveau européen avec une incidence inférieure à celle des autres grands pays européens, nous sommes au niveau 15 ou 16. Nous continuons d’avoir des incidents compliquésConcernant la situation dans les hôpitaux, il a expliqué que “lLe taux d’occupation des hôpitaux est de 17% et les Lits USI dans 31% “, ajoutée.

“Une fois que nous avons le vaccin, la situation change radicalement”

Vaccins en développement

Simón a évoqué la possibilité qu’il existe plusieurs vaccins en même temps: “Il peut y avoir une situation où plusieurs vaccins sont administrés en même temps. Ce n’est pas la meilleure situation, mais cela peut nous aider à certains moments. Si les vaccins ont une efficacité et une sécurité similaires, il est possible de faire vacciner la population plus tôt si nous avons accès à plusieurs vaccins en même temps. Aucun vaccin n’aura suffisamment de quantités pour vacciner l’ensemble de la population en une seule fois. »

Sur la situation actuelle des vaccins espagnols, il a révélé que “il y en a plusieurs qui sont en développement, plusieurs travaillent dans des essais sur les animaux et envisagent des essais sur l’homme. Nous pourrions avoir des vaccins espagnols à partir de la seconde moitié de 2021. Il y en a plusieurs, huit ou dix, avec la possibilité d’une efficacité et d’un développement relativement courts, mais pour le moment aucun vaccin espagnol ne sera disponible pour janvier, fin décembre, février ou mars “.

L’annonce Pfizer

Simon a également apprécié le Annonce de vaccin Pfizer: “Ils ont donné des données d’efficacité de 90% dans une analyse intermédiaire du processus clinique qu’ils suivent. C’est une donnée très favorable, qui nous invite à l’optimisme, mais nous devons être un peu prudents lors de l’évaluation. C’est une analyse préliminaire, une analyse intermédiaire. Nous devons attendre que l’ensemble du processus d’étude soit couvert. On pense qu’il a une précision suffisante avec un total de 165 cas qui surviennent dans les deux groupes, celui qui reçoit le vaccin et un placebo du vaccin. “

Il a également souligné que “bien que les données soient très favorables, pourrait varier à la fois vers le haut et vers le bas en fonction de ce qui se passe dans les prochains jours avec les analyses suivantes. Ils sont favorables, nous avons besoin de connaître les intervalles de confiance autour de ces 90% pour savoir quelle serait l’efficacité minimale du vaccin. Bien sûr, il semble qu’il serait supérieur à 70%, ce qui est le minimum Nous voulons nous assurer qu’il a le maximum d’impact nécessaire pour contrôler l’épidémie. “

“Il faudrait avoir une incidence de 250 cas pour une modification de certaines règles”

Quand la vaccination pourrait-elle commencer

Simon a souligné que “etIl est très possible que nous ayons des vaccins pour commencer à vacciner en janvier. Nous ne sommes pas certains. Les vaccins doivent passer par un processus d’autorisation. Mais il est très possible qu’en janvier, vous puissiez commencer à vacciner. Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est vacciner tout le monde en même temps, il doit y avoir une hiérarchisation des groupes. Pour tout cela, pour établir la stratégie de vaccination, un groupe de travail est constitué avec les chefs des communautés autonomes et des experts vous créez un document sur le point de se terminer. Quand nous l’aurons, nous connaîtrons la proposition qui devra être approuvée au Conseil interterritorial. “

Concernant sa logistique, il a souligné que “une fois que nous avons le vaccin, la situation change radicalement. Concernant la logistique du vaccin, qui est l’une de celles que nous aurons probablement avant, c’est compliqué car les coups doivent être maintenus à moins 80 degrés. L’entreprise a préparé quelques conteneurs spécifiques pour conserver le vaccin dans des conditions appropriées pendant 15 jours “.

Situation des communautés autonomes

Le directeur du CCAES a expliqué la situation actuelle des communautés autonomes: “Dans 13 des 19 communautés, les incidents sont stabilisés ou en déclin, les autres sont à la hausse, il est vrai que ceux qui sont à la hausse sont ceux qui ont eu le moins d’incidence jusqu’à présent “.

«Si nous passons par les provinces et les territoires, 42 des 60 territoires, la situation est stabilisée ou en déclinCe sont des données qui nous invitent à penser que cela se réalise, mais il faut être très prudent. L’impact des mesures doit être appliqué, bien appliqué et à partir de là, nous commençons à compter les jours “, il a souligné.

Restrictions d’ascenseur

Interrogé sur la possibilité de lever certaines restrictions si le taux indiqué de 250 cas pour 100 000 habitants est atteint, il déclare que: “À l’heure actuelle, nous avons la possibilité de rendre les règles plus flexibles, que ceux de l’état d’alarme sont très importants et très restrictifs, mais ce que nous devons faire, c’est évaluer en permanence l’évolution de chaque territoire, communauté autonome, province, commune. La communauté autonome doit définir quelle est la meilleure mesure pour chaque situation. Nous savons tous que plus l’impact sur la pandémie est restrictif, mais aussi plus l’impact économique est grand. il faut trouver un équilibre. “

Simon a été approché de la efficacité du couvre-feu: “Toutes les mesures que nous faisons ils vont dans des emballages dans lesquels diverses mesures sont appliquées, restriction de mobilité nocturne, périmètre, contrôles des groupes à risque dans différents domaines et il est donc difficile de le blâmer spécifiquement quelle part de l’avantage est spécifique à chaque mesure. Je suis sûr que la restriction de la mobilité nocturne a eu un impact majeur. “