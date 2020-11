COVID-19 :

Le nombre de cas de COVID-19 chez les enfants aux États-Unis a augmenté de 13% au cours des deux premières semaines d’octobre, selon un nouveau rapport publié mardi.

Un total de 84319 enfants à travers le pays ont été diagnostiqués avec le nouveau coronavirus du 1er au 15 octobre, selon l’American Academy of Pediatrics (AAP) et l’Association of Children’s Hospitals.

«Alors que les enfants ne représentaient que 10,9% de tous les cas dans les États qui ont signalé des cas par âge, plus de 741 000 enfants ont été testés positifs pour le COVID-19 depuis le début de la pandémie», a déclaré l’AAP.

Le taux global d’infection est de 986 cas pour 100 000 enfants dans la population, a ajouté le groupe.

Cependant, les enfants représentent toujours un petit nombre de décès et de cas graves de Covid-19, selon les données état par état.

Au 15 octobre, les enfants représentaient entre 1% et 3,6% de toutes les hospitalisations, selon l’état.

Entre 0,5% et 7,2% de tous les cas de coronavirus infantiles ont entraîné une hospitalisation et pas plus de 0,24% de tous les décès. Quatorze États n’ont pas signalé de décès d’enfants.

Quelques mises en garde:

Les données sont limitées car elles dépendent de la manière dont chaque État rapporte ses cas, mais elles “soulignent toujours le besoin urgent de contrôler le virus dans les communautés afin que les écoles puissent rouvrir”, a déclaré l’Académie.

Définissez les enfants comme étant ceux de 17 ans et moins.

Le nombre de rapports est probablement sous-estimé et incomplet car tous les États ne communiquent pas les données de la même manière.

Quarante-neuf États, New York, le district de Columbia, Porto Rico et Guam ont fourni des données au rapport du PAA.

Un plus petit sous-ensemble d’États rapporte des informations sur les hospitalisations et les décès par âge.